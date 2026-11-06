Vítězství demokratů vyděsilo Wall Street. Akcie se propadly nejvíce za rok a půl
Americké akcie zažily nejhorší jednodenní výprodej zhruba za rok a půl. Vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo na Wall Street obavy, že nová politická většina přitvrdí vůči umělé inteligenci a výstavbě datových center. Nejtvrdší zásah dostaly technologické tituly: Nasdaq se propadl o 5,5 procenta, Nvidia ztratila přes devět procent a AMD více než 17 procent.
Wall Street zasáhl prudký výprodej, v jehož centru se ocitly technologické firmy spojené s boomem umělé inteligence. Investoři začali po vítězství demokratů ve volbách do Kongresu přehodnocovat riziko přísnější regulace AI a možného zpomalení výstavby infrastruktury, do níž technologické společnosti nalévají obrovské částky.
Dow Jonesův index ztratil 3,44 procenta a uzavřel na 51 523,06 bodu. Širší S&P 500 odepsal 4,36 procenta na 7353,73 bodu a technologický Nasdaq Composite se propadl o 5,52 procenta na 24 315 bodů. Pro všechny tři hlavní americké indexy šlo o nejvýraznější jednodenní pokles přibližně za rok a půl.
Dva dny po drtivé porážce ve volbách do Kongresu propuká mezi americkými republikány otevřený boj o to, kdo za debakl může a kudy má strana dál pokračovat. JD Vance se distancuje od války s Íránem, Ron DeSantis mluví téměř o „události na úrovni vyhynutí“ a Ted Cruz označuje výsledek za historické odmítnutí republikánů. Stále častěji přitom zaznívá i jméno Donalda Trumpa, jehož kandidáti propadli v řadě klíčových států.
U republikánů je dusno. Hledá se viník volebního debaklu a prsty míří na Trumpa
Politika
Dva dny po drtivé porážce ve volbách do Kongresu propuká mezi americkými republikány otevřený boj o to, kdo za debakl může a kudy má strana dál pokračovat. JD Vance se distancuje od války s Íránem, Ron DeSantis mluví téměř o „události na úrovni vyhynutí“ a Ted Cruz označuje výsledek za historické odmítnutí republikánů. Stále častěji přitom zaznívá i jméno Donalda Trumpa, jehož kandidáti propadli v řadě klíčových států.
Čipy pod palbou
Ještě výraznější ztráty utrpěly společnosti, které byly v posledních letech symbolem investiční horečky kolem AI. Akcie Nvidie, dominantního světového výrobce čipů pro umělou inteligenci, oslabily o více než devět procent. Konkurenční AMD se propadlo o více než 17 procent.
„Investoři si zjevně uvědomují, že někteří nově zvolení členové Kongresu a guvernéři chtějí zpomalit rozvoj infrastruktury pro AI,“ uvedla analytička Melissa Brownová ze společnosti SimCorp.
Podle stratéga společnosti Žitný a Partneři Bohumila Žitného se ukazuje, jak citlivé jsou technologické akcie na jakoukoli pochybnost o dalším tempu rozvoje umělé inteligence. „Do cen technologických firem se promítala velmi vysoká očekávání, a proto stačí náznak možného zpomalení investic nebo přísnější regulace, aby přišla rychlá korekce,“ uvedl.
Podle Žitného ale nejde pouze o politickou reakci na výsledek voleb. Investoři současně přehodnocují, jak rychle a s jakou návratností se gigantické investice do AI infrastruktury skutečně promění v zisky.
Americké akciové trhy ve čtvrtek prudce oslabují a mažou část zisků, které si připsaly po středečním vítězství demokratů v kongresových volbách. Největší výprodej zasáhl technologické společnosti, především výrobce čipů pro umělou inteligenci (AI). Investoři se obávají, že změna politických poměrů ve Spojených státech může přinést přísnější regulaci rychle rostoucího odvětví.
Technologické akcie se hroutí, Nvidia ztrácí sedm procent
Trhy
Americké akciové trhy ve čtvrtek prudce oslabují a mažou část zisků, které si připsaly po středečním vítězství demokratů v kongresových volbách. Největší výprodej zasáhl technologické společnosti, především výrobce čipů pro umělou inteligenci (AI). Investoři se obávají, že změna politických poměrů ve Spojených státech může přinést přísnější regulaci rychle rostoucího odvětví.
Musk dostal dvojitý zásah
Silnému výprodeji neunikly ani společnosti spojené s Elonem Muskem, který vložil stovky milionů dolarů do podpory republikánských kandidátů. Akcie vesmírné společnosti SpaceX ztratily přes devět procent a Tesla se propadla téměř o 11 procent.
Volební výsledek tak zasáhl firmy, které patřily mezi nejviditelnější symboly technologického boomu, zatímco samotný Musk patřil mezi největší finanční podporovatele republikánů.
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Euro po povolebním růstu ubralo
Pohyb byl patrný také na měnovém trhu. Euro vůči dolaru mírně oslabilo a pohybovalo se kolem 1,1220 dolaru. Bezprostředně po výsledku voleb přitom vystoupilo až na 1,1273 dolaru, nejvýše od 6. října.
K předchozímu růstu evropské měny přispěl také prudký pokles cen ropy. Investoři tehdy sázeli na možnost, že vítězství demokratů urychlí konec války s Íránem. Ceny ropy však následně opět rostly kvůli nejistotě, jak se konflikt bude vyvíjet do ledna, kdy se nově zvolení američtí zákonodárci ujmou funkcí.
Euro zároveň může podle analytiků znovu čelit tlaku kvůli klesajícím očekáváním dalšího zpřísňování měnové politiky Evropské centrální banky. Investory navíc znepokojuje stav francouzských veřejných financí, rostoucí náklady země na půjčky a sociální nepokoje komplikující snahu o jejich konsolidaci.