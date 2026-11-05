Hradil: Těsný výsledek hlasování o sazbách ČNB překvapil
Sedmičlenná Bankovní rada ČNB dnes čtyřmi hlasy proti třem rozhodla o zvýšení svých základních úrokových sazeb. Klíčová čtrnáctidenní sazba šla z 3,75 na čtyři procenta. Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil v rozhovoru pro Newstream považuje těsný výsledek hlasování za překvapivý. A sazby by podle něj měly jít ještě výš.
Co říkáte tomu, že ČNB rozhodla o zvýšení sazeb převahou pouhého jednoho hlasu?
Je to hodně překvapivé, pro ČNB neobvyklé. Nepamatuji se, že bych kdy byl svědkem tak těsného výsledku hlasování. Možná se tomu blížily výsledky za covidu, ale to byl poměr hlasů tuším pět ku dvěma. Za nynější Bankovní rady ČNB bývaly výsledky sedm k nule či šest ku jedné. Takže je to nezvyklé a překvapivé. I proto, že to zvenčí vypadalo tak, že se na zvýšení o čtvrt bodu shodne drtivá většina rady. Ekonomové si byli jistí, finanční analytici si byli jistí, všichni si byli jistí, že v otázce zvýšení není o čem diskutovat. Dnes se ale ukázalo, že to tak není a že bankovní rada jednotný názor nemá. To ostatně na následné tiskové konferenci potvrdil i guvernér, když zdůrazňoval, že je to pouze otázka jemného doladění, nikoliv začátek éry vysokých úrokových sazeb.
Guvernér Aleš Michl na dotaz novinářů uvedl, že argumentem pro zachování sazeb na stávající úrovni byl v diskusi růst výnosů státních dluhopisů, který „udělá část práce“ za zvýšení sazeb.
To je samozřejmě pravda. I když je třeba vzít v úvahu, že růst výnosů státních bondů je do značné míry dán globálními faktory. Výnosy amerických dluhopisů šly nahoru a táhnou s sebou i ty naše, takže jejich růst za sazby skutečně něco „odpracuje“. Ale částečně je vzestup výnosů i odrazem toho, že trh prostě čeká, že sazby půjdou nahoru i u nás, a proto i dlouhodobé sazby rostou. A v momentě, kdy by od toho dala ČNB ruce pryč a řekla, že sazby zvedat nehodlá, by dlouhé sazby pravděpodobně o něco klesly.
Zvýšení úrokových sazeb se očekávalo. O růstu inflace v příštím roce nad tři procenta se mluví dlouhé týdny. Čeká se zdražení energií, ceny služeb rostou přes čtyři procenta, meziroční růst platů v Česku je přes šest procent. Proinflačních tlaků víc než dost, nebyl jediný důvod sazby nezvednout.
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Zvýšení úrokových sazeb se očekávalo. O růstu inflace v příštím roce nad tři procenta se mluví dlouhé týdny. Čeká se zdražení energií, ceny služeb rostou přes čtyři procenta, meziroční růst platů v Česku je přes šest procent. Proinflačních tlaků víc než dost, nebyl jediný důvod sazby nezvednout.
Guvernér zmiňoval vysoké ceny nemovitostí a bydlení, které se promítají do inflace. A dospěl k závěru, že zvýšení sazeb povede k ochlazení trhu bydlení. Jak to vidíte vy?
O tom není sporu. Vliv vyšších sazeb na trh nemovitostí by měl být příznivý. Ne v tom smyslu, že budou nemovitosti zlevňovat, ale že budou zdražovat pomaleji. I když na druhou stranu zvýšení sazeb sníží dostupnost bydlení, protože většina Čechů financuje jeho nákup hypotékou.
Co říkáte vývoji inflace v říjnu? Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu se v říjnu snížila na 2,4 procenta.
Říjnové číslo nepřineslo nic překvapivého. Potvrdily se jím v podstatě všechny tendence, které jsme pozorovali předtím. Například to, že ceny služeb zůstávají problematické stejně jako celá jádrová inflace, která se drží okolo trojky. A kolem toho oscilují ony z predikčního hlediska nespolehlivé faktory, jako jsou ceny energií. Jejich nespolehlivost ještě zvýšilo vládní rozhodnutí odpouštět část spotřební daně a vrátit se k cenovým stropům u pohonných hmot. Takže se to na cenách energií meziměsíčně projevilo mínusovým znaménkem, ale v meziročním vyjádření u benzínu asi 35procentním plusem. Tohle vše asi bylo očekávatelné. Stejně jako vývoj cen potravin, kde už dochází k obracení trendu, kdy meziměsíčně začínají výrazněji zdražovat. Když to shrnu, inflace v říjnu v podstatě odpovídala tomu, co se od ní čekalo.
Jaký další vývoj inflace očekáváte v dalších měsících? Skončí regulace cen pohonných hmot, na občany a firmy znovu padne placení příspěvku na obnovitelné zdroje energie.
Pokud se nepletu, stát bude v placení příspěvků na OZE i nadále pokračovat. Ale v otázce vlivu na inflaci to, zda budou či nebudou pokračovat, nehraje žádnou roli. Do roční inflace se totiž už bude promítat odpadnutí těch poplatků, čili snížená srovnávací základna, takže číslo inflace půjde opticky nahoru. Odhaduji, že v listopadu by mohla inflace dosáhnout asi 2,7 procenta, na konci roku tří procent. A na začátku příštího roku, kdy se seběhnou ony regulatorní změny, kdy přestanou směrem dolů kvůli snížené srovnávací základně působit ty převzaté poplatky za OZE, kdy zároveň přijdou nové ceníky energií, které avizují energetické firmy, a k tomu přibude očekávaný růst cen u potravin, se může inflace dostat hodně vysoko. Vůbec bych se nedivil, kdyby v prvních měsících roku začínala čtyřkou.
Česká národní banka pod vedením Aleše Michla zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Rozhodnutí však prošlo nejtěsnější možnou většinou, když pro něj hlasovali čtyři ze sedmi členů bankovní rady. Guvernér Aleš Michl ujišťuje, že nejde o začátek dalšího cyklu zdražování peněz. Nová prognóza ČNB ale přináší varování: inflace má příští rok zrychlit na 3,2 procenta, zatímco česká ekonomika poroste pomaleji, než se dosud čekalo. Někteří ekonomové navíc připouštějí další zvýšení sazeb.
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Česká národní banka pod vedením Aleše Michla zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Rozhodnutí však prošlo nejtěsnější možnou většinou, když pro něj hlasovali čtyři ze sedmi členů bankovní rady. Guvernér Aleš Michl ujišťuje, že nejde o začátek dalšího cyklu zdražování peněz. Nová prognóza ČNB ale přináší varování: inflace má příští rok zrychlit na 3,2 procenta, zatímco česká ekonomika poroste pomaleji, než se dosud čekalo. Někteří ekonomové navíc připouštějí další zvýšení sazeb.
Budou dnes stanovené sazby na zvýšenou inflaci stačit?
Intuitivně si myslím, že to stačit nebude, že by sazby měly jít ještě výše. Ale vnímám velmi silné přesvědčení bankovní rady, že už další zvyšování nechce. To je patrné už i z toho hlasování. A pánové Seidler a Frait teď v rozhovorech uváděli, že pokud dojde ke zvýšení sazeb, bude to jen jednorázovým vyladěním, že nepřepokládají, že by to byl začátek nového cyklu zvyšování. A to dnes zopakoval i guvernér.
Bylo by podle vašeho názoru potřebné zvýšit sazby ještě do konce roku?
To ne. To by bylo hodně ukvapené. ČNB už má před sebou jen jedno zasedání. Počkal bych na nový rok, až se seběhnou všechny ty faktory. Víme, že lednová inflace je klíčová, protože se v ní odrazí všechny ty novoroční změny ceníků, a tak obvykle zjistíme, jak silný je ten inflační tlak od obchodníků a výrobců. Takže bych si počkal na to, až bude lednové číslo inflace, které už bankovní rada coby předběžný odhad bude na únorovém zasedání mít k dispozici. Takže únor mi přijde jako ideální moment se rozhodnout, zda sazby ponechat, či zvýšit.
Ještě nedávno se čtyřprocentní úrok na spořicím účtu vyjímal. Teď už bankám přestává stačit. Podzim přinesl další přepisování sazebníků, čtyřprocentních nabídek přibývá a nejvyšší úročení už dosahuje dokonce 5,2 procenta ročně. Banky přitom o úspory klientů svádějí stále ostřejší boj. Kde vám v listopadu dají nejvíc a jaké háčky se za lákavými úroky skrývají?
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Lepší život jako téma čísla
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