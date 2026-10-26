Stanislav Šulc: AI kolos Anthropic jde na burzu. Potvrdí očekávání?
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
Jednoduchá odpověď na začátek: IPO Anthropicu bude téměř nevyhnutelně úspěch. Očekávání jsou sice obrovská, stejně tak i nacenění hodnoty firmy před samotným vstupem na burzu. Ale nálada na trhu je podobným příběhům letos poměrně nakloněna.
Očekávat tak lze, že se Anthropicu povede upsat všechny akcie za vyšší ceny, a poptávka bude i tak několikanásobně převyšovat nabídku. To v následujících obchodních seancích cenu akcie vyžene do neuvěřitelných výšek. Takový byl ostatně scénář, který letos prožila společnost SpaceX, jež se následně poměrně výrazně propadla a aktuálně se prodává sice nad cenou IPO, ale pod cenou, za níž akcie otevírala na veřejném trhu.
Souboj o prvenství v umělé inteligenci se přesouvá na Wall Street. Americký Anthropic, který stojí za chatbotem Claude, oficiálně zahájil proces vstupu na burzu Nasdaq. Pokud plán vyjde, stane se první veřejně obchodovanou společností zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI. Ambice má přitom obrovské. Chystaná emise akcií by se podle agentury Bloomberg mohla velikostí vyrovnat rekordnímu debutu Muskovy SpaceX, nebo jej dokonce překonat.
Anthropic míří na Nasdaq. Chce trumfnout i Muskovu SpaceX
Trhy
Souboj o prvenství v umělé inteligenci se přesouvá na Wall Street. Americký Anthropic, který stojí za chatbotem Claude, oficiálně zahájil proces vstupu na burzu Nasdaq. Pokud plán vyjde, stane se první veřejně obchodovanou společností zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI. Ambice má přitom obrovské. Chystaná emise akcií by se podle agentury Bloomberg mohla velikostí vyrovnat rekordnímu debutu Muskovy SpaceX, nebo jej dokonce překonat.
Velké investice, malé, byť rostoucí tržby
Scénář, že se Anthropic bude potýkat s nějakými potížemi už při burzovním startu, asi neexistuje. Nicméně několik faktorů, které by případné potíže mohly naznačit, tu přeci jen existuje.
Předně to je obří valuace. Ta doposud vznikala transakcemi mezi subjekty, které sice podléhají určitým regulacím, ale nejde o tak transparentní prostředí, jež nabídne až burza. Proto až nyní se dostává hodnota firmy do bodu, kdy ji trh nacení (idealisticky řečeno) nejspravedlivěji. A to může přinést milá i nemilá překvapení. Najednou se může ukázat, že zájem přeci jen není tak velký, aby obhájil obří valuaci. Nicméně znovu připomeňme, že toto samo o sobě není pravděpodobný scénář.
Tím by se mohl stát až při započítání dalších faktorů, jako jsou především enormní výdaje, které Anthropic má a nadále plánuje (zejména CAPEX), proti nimž zatím nestojí dostatečně vysoké tržby, které by tyto investice obhajovaly. Ostatně na internetu koluje celá řada vtipů o tom, že AI firmy utratí několik dolarů, aby utržily několik desítek centů.
Dvě popkulturní veličiny spojí síly – kultovní kapela Daft Punk a Lego společně vytvoří stavebnice upomínající koncertní šňůru Alive, na kterou kapela vyrazila v roce 2007 jako jediné turné v dějinách kapely. Nové produkty přitom vzešly z původních nápadů komunity fanoušků Lega.
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Enjoy
Dvě popkulturní veličiny spojí síly – kultovní kapela Daft Punk a Lego společně vytvoří stavebnice upomínající koncertní šňůru Alive, na kterou kapela vyrazila v roce 2007 jako jediné turné v dějinách kapely. Nové produkty přitom vzešly z původních nápadů komunity fanoušků Lega.
Inovace, které mění svět
Dalším problémem, který může postupně investory odrazovat, je extrémní nezralost celého AI trhu. Ačkoli všichni rádi připomínají, že umělá inteligence tu je s námi nejméně sto let (řečeno mírně nadsazeně), pro většinu je AI realita poslední čtyři roky od veřejné premiéry ChatGPT.
To s sebou nese několik důležitých problémů pro případné investory. Ačkoli se Anthropic tváří, že patří neochvějně mezi vítěze prvních dvou či tří vln AI revoluce, reálně tomu tak být může jen do další velké inovace. Uvedení nového modelu DeepSeeku vloni ukázalo, že jakákoli parametrická změna se může stát změnou paradigmatickou, která celý dosavadní vývoj postaví na hlavu a vše, co firmy jako Anthropic či OpenAI vytvoří, může být každou sekundu překonáno někým jiným. Pravděpodobně Čínou.
A jak dnes vidíme, tento nezralý trh se pak umí během pouhých dní přeorientovat na zcela novou realitu, kde budou vítězi úplně jiné firmy než ty stávající.
K tomu si připočtěte takové marginality, jako jsou společenské dopady AI, jež se budou čím dál víc politizovat, a také regulatorní očekávání pro celý sektor.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Co si chvíli počkat?
Co to pro případné investory znamená? Jak se shodují profesionální investoři, IPO není pro drobné hráče. Nebo přesněji: není pro drobné hráče, kteří by do této akcie při IPO dali veškeré prostředky a čekali, že zbohatnou jako při vsazení Sportky.
Takže kdo si bude chtít koupit pár akcií Anthropicu, aby byl, takříkajíc, součástí okamžiku, je to jeho věc. Ale i historická data ukazují, že je lepší si pár měsíců počkat. Trh si nakonec najde rovnovážný stav a kdo Anthropicu věří, bude mu věřit i po těch několika měsících, kdy už bude cena „férovější“.
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