U republikánů je dusno. Hledá se viník volebního debaklu a prsty míří na Trumpa
Dva dny po drtivé porážce ve volbách do Kongresu propuká mezi americkými republikány otevřený boj o to, kdo za debakl může a kudy má strana dál pokračovat. JD Vance se distancuje od války s Íránem, Ron DeSantis mluví téměř o „události na úrovni vyhynutí“ a Ted Cruz označuje výsledek za historické odmítnutí republikánů. Stále častěji přitom zaznívá i jméno Donalda Trumpa, jehož kandidáti propadli v řadě klíčových států.
Dva dny po volbách do Kongresu se americká Republikánská strana stále vzpamatovává z jedné z nejtvrdších porážek za poslední desetiletí. Demokraté získali nejméně 54 křesel v Senátu a podle NBC News směřují k 258 mandátům ve Sněmovně reprezentantů, zatímco republikánům by jich mělo zůstat 177. Republikáni přišli nejméně o sedm senátorských míst a prohráli dokonce v tradičně konzervativních státech, jako jsou Texas, Jižní Karolína nebo Kansas.
Volební debakl okamžitě spustil uvnitř strany hledání viníků, píše Bloomberg. Kritika míří k Bílému domu, zároveň ale začíná i boj o to, kdo republikány převezme po Donaldu Trumpovi a s jakým programem půjdou do prezidentských voleb v roce 2028.
Vítězství demokratů v obou komorách amerického Kongresu vzbudilo v Kyjevě naději na silnější podporu Spojených států. Volodymyr Zelenskyj doufá, že nové rozložení sil ve Washingtonu vytvoří protiváhu Donaldu Trumpovi a přinese více peněz i zbraní pro Ukrajinu. Silnější americká pomoc by podle něj mohla přimět Vladimira Putina přehodnotit pokračování války.
„Snad se nám dostane větší podpory.“ Kyjev se upíná k vítězství demokratů nad Trumpem
Politika
Vítězství demokratů v obou komorách amerického Kongresu vzbudilo v Kyjevě naději na silnější podporu Spojených států. Volodymyr Zelenskyj doufá, že nové rozložení sil ve Washingtonu vytvoří protiváhu Donaldu Trumpovi a přinese více peněz i zbraní pro Ukrajinu. Silnější americká pomoc by podle něj mohla přimět Vladimira Putina přehodnotit pokračování války.
Vance se od války distancuje
Jedním z prvních, kdo začali veřejně hledat příčiny porážky, byl viceprezident JD Vance. Muž považovaný za jednoho z hlavních možných republikánských kandidátů na prezidenta v roce 2028 spojil neúspěch strany s válkou proti Íránu, vysokými životními náklady a americko-izraelskými vztahy. Podle něj konflikt připravil republikány o Senát nejméně na šest let.
Těm, kteří republikánům před tímto vývojem varovně říkali „já vám to říkal“, Vance vzkázal: „Máte pravdu, říkali jste nám to.“
Jenže právě pro Vance znamenal volební výsledek mimořádně tvrdou ránu. V rodném Ohiu intenzivně vedl kampaň spolu s Trumpem, republikáni tam přesto prohráli volby guvernéra i mimořádné senátní volby o dokončení Vanceova vlastního mandátu.
DeSantis: Téměř politické vyhynutí
Příležitosti rychle využil floridský guvernér Ron DeSantis, někdejší Trumpův soupeř v republikánských primárkách. Florida patřila k několika málo místům, kde republikáni dopadli relativně dobře, a DeSantis toho využil k výraznému vystoupení. „Řekněme si jasně, co se stalo. V mnoha částech země je to pro republikány něco, co se blíží události na úrovni vyhynutí,“ prohlásil.
Po volbách také vyzval Kongres, aby zákonodárcům zakázal obchodování s akciemi a dalšími cennými papíry a aby stejný zákaz platil i pro exekutivu. Bloomberg jeho výrok zasazuje do kontextu Trumpových finančních transakcí: podle majetkových přiznání prezident během prvního roku v úřadu uskutečnil desítky tisíc obchodů s cennými papíry. Bílý dům tvrdí, že Trumpovy investice jsou spravovány nezávisle a ke střetu zájmů nedochází.
Technologičtí miliardáři vsadili před americkými volbami stovky milionů dolarů na republikány, peníze jim ale vítězství nezajistily. Elon Musk, Marc Andreessen, Ben Horowitz nebo bratři Winklevossovi podpořili kandidáty částkami přesahujícími 600 milionů dolarů, přesto demokraté získali výrazné většiny v obou komorách Kongresu. Problémem se navíc stalo i samotné téma umělé inteligence a datových center, které podle povolebního průzkumu ovlivnilo rozhodování velké části voličů.
Miliardáři vyhodili peníze z okna. Republikánům vítězství nekoupilo ani 600 milionů dolarů
Money
Technologičtí miliardáři vsadili před americkými volbami stovky milionů dolarů na republikány, peníze jim ale vítězství nezajistily. Elon Musk, Marc Andreessen, Ben Horowitz nebo bratři Winklevossovi podpořili kandidáty částkami přesahujícími 600 milionů dolarů, přesto demokraté získali výrazné většiny v obou komorách Kongresu. Problémem se navíc stalo i samotné téma umělé inteligence a datových center, které podle povolebního průzkumu ovlivnilo rozhodování velké části voličů.
Cruz: Texas je modrý
Do povolebního účtování se zapojil také texaský senátor Ted Cruz, další možný uchazeč o republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2028. Výsledek označil za historické odmítnutí strany, za kterým podle něj stojí reakce voličů na cla, válku na Blízkém východě a nekontrolovanou výstavbu datových center.
„Musíme poslouchat a reagovat. Musíme prosazovat hospodářskou politiku, která má skutečný dopad na životy pracujících lidí, a musíme se vypořádat s následky,“ řekl Cruz. Pak přidal stručnou větu vystihující rozsah republikánské porážky: „Texas je modrý.“
Kritika přichází i od republikánských veteránů. Senátor John Cornyn mluví o sérii „zbytečných politických chyb“. Mitt Romney zase kritizuje Trumpova cla, „impulzivní“ válku a „zjevnou korupci“. „Špatná rozhodnutí a špatný charakter vedou ke špatným výsledkům,“ napsal.
Bad policy, bad character make bad politics: erratic tariffs, impulsive Iran war, blanket pardons, apparent corruption, weaponized justice, ICE brutality, mountainous deficits, hiding Epstein, abandoning allies and coddling enemies. Hoping for a course correction, for the country and for my party.— Mitt Romney (@MittRomney) November 4, 2026
Trump změnu kurzu nechystá
Trump zatím dává najevo, že dramatickou změnu kurzu nechystá. Výsledek voleb zlehčuje, odmítá spekulace o zásadním personálním zemětřesení v administrativě a tvrdí, že mezi ním a Vancem nepanuje napětí. Zároveň ale naznačil, že Vance nemusí být automatickým republikánským kandidátem pro rok 2028. „Možná kandidovat nebude. Nevím, kdo bude kandidovat,“ řekl.
Trumpův politický otisk je přitom podle Bloombergu vidět na řadě republikánských porážek. Podpořil Kena Paxtona v Texasu, Darline Grahamovou v Jižní Karolíně i Michaela Whatleyho v Severní Karolíně. Republikáni všechna tři senátorská křesla ztratili. Jen těsně pak udrželi Louisianu.
Jeho bývalý úřadující šéf kanceláře Mick Mulvaney odmítl představu, že za těmito rozhodnutími stála nějaká složitá strategie. „Nebyl za tím žádný konzultant. Nebyla za tím žádná focus group. Byl to DJT,“ napsal.
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Začíná boj o republikány po Trumpovi
Porážka tak po volbách přerůstá v něco většího než jen spor o jednotlivé kandidáty. Po deseti letech, během nichž Trump držel Republikánskou stranu pevně pod kontrolou, se začínají ozývat politici, kteří chtějí její další směřování definovat jinak.
A právě Vance, DeSantis nebo Cruz mají zároveň vlastní důvod, proč se od volebního neúspěchu co nejrychleji oddělit. Volby v roce 2028 jsou sice ještě daleko, ale boj o to, kdo převezme republikány po Trumpovi, podle všeho právě začal.