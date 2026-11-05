Miliardáři vyhodili peníze z okna. Republikánům vítězství nekoupilo ani 600 milionů dolarů
Technologičtí miliardáři vsadili před americkými volbami stovky milionů dolarů na republikány, peníze jim ale vítězství nezajistily. Elon Musk, Marc Andreessen, Ben Horowitz nebo bratři Winklevossovi podpořili kandidáty částkami přesahujícími 600 milionů dolarů, přesto demokraté získali výrazné většiny v obou komorách Kongresu. Problémem se navíc stalo i samotné téma umělé inteligence a datových center, které podle povolebního průzkumu ovlivnilo rozhodování velké části voličů.
Technologičtí miliardáři utratili před americkými volbami do Kongresu stovky milionů dolarů na podporu republikánských kandidátů. Výsledek ale jejich finanční síle neodpovídal. Financial Times uvádí, že dárci ze Silicon Valley vložili do republikánských kampaní více než 600 milionů dolarů, demokraté přesto získali výrazné většiny ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.
Největším hráčem byl Elon Musk. Do jednotlivých soubojů o křesla ve Sněmovně a Senátu poslal více než 470 milionů dolarů. Téměř polovina této částky směřovala na podporu texaského republikána Kena Paxtona, který nakonec prohrál s demokratem Jamesem Talaricem. Podobně neuspěli ani další republikánští kandidáti podporovaní technologickými penězi. „Elon Musk utratil půl miliardy dolarů a prohrál každý souboj, do kterého se zapojil,“ shrnul výsledek jeden z politických stratégů citovaných Financial Times.
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Listopadové volby v USA mají neobvykle hodně vítězů i poražených, zdaleka ne jen mezi kandidáty. Poraženě se cítí elita Silicon Valley, tedy technologičtí podnikatelé loajální Donaldu Trumpovi.
Technologické peníze narazily na voliče
Vedle Muska utratili venture kapitáloví investoři Marc Andreessen a Ben Horowitz více než 90 milionů dolarů. Cameron a Tyler Winklevossovi, spoluzakladatelé kryptoměnové burzy Gemini, přidali přes pět milionů. Spoluzakladatel OpenAI Greg Brockman a jeho manželka Anna věnovali po 25 milionech dolarů organizacím Maga Inc a Leading the Future, která patřila mezi hlavní politické skupiny podporující rozvoj AI.
Ani masivní finanční převaha však podle FT nestačila překonat širší náladu mezi voliči. Kromě inflace a války s Íránem hrála výraznou roli i samotná umělá inteligence. Podle povolebního průzkumu NBC označila většina amerických voličů datová centra pro AI za zásadní nebo významný faktor při rozhodování, komu dát hlas.
Politický stratég citovaný Financial Times popsal posun směrem k demokratům jako prakticky jednotnou vlnu. „Vlna byla tak silná, že převálcovala peníze utracené technologickým sektorem,“ uvedl. Sacha Haworthová z neziskové organizace Tech Oversight Project zase označila úsilí technologických manažerů za „papírového tygra“.
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Vítězství demokratů v obou komorách Kongresu může podle amerického analytika Roberta Kagana změnit kalkulace Moskvy i Pekingu. Pokud Rusko a Čína dospějí k závěru, že Donald Trump je politicky oslabený a jeho éra se chýlí ke konci, mohou se v příštích dvou letech chovat agresivněji. Kagan zároveň upozorňuje, že válka s Íránem vyčerpala část klíčových amerických vojenských zásob a oslabila přítomnost USA v Asii.
AI dostala zásah i mimo Kongres
Technologický průmysl navíc neprohrával jen v jednotlivých volebních soubojích. Napříč Spojenými státy voliči schválili desítky moratorií na výstavbu datových center, tedy infrastruktury, na které stojí současný boom umělé inteligence. Odpor proti dalším centrům se tak přímo promítl do lokálních hlasování.
Nově posílení demokraté už zároveň naznačují, že se chtějí na technologické firmy zaměřit i v Kongresu. Greg Casar, který vede progresivní blok ve Sněmovně reprezentantů, vyzval stranu, aby využila nové většiny a příští rok přiměla šéfy AI firem vypovídat pod přísahou.
Pro samotné miliardáře přitom ani astronomické částky nepředstavovaly zásadní zásah do majetku. Financial Times přirovnává Muskových více než 470 milionů dolarů k situaci, kdy by člověk s majetkem jeden milion dolarů věnoval 400 dolarů. Po zveřejnění rozsahu demokratické „modré vlny“ Musk smazal příspěvek na síti X, ve kterém ještě před hlasováním vyzýval Američany, aby „volili červené“.
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