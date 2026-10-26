Anthropic míří na Nasdaq. Chce trumfnout i Muskovu SpaceX
Souboj o prvenství v umělé inteligenci se přesouvá na Wall Street. Americký Anthropic, který stojí za chatbotem Claude, oficiálně zahájil proces vstupu na burzu Nasdaq. Pokud plán vyjde, stane se první veřejně obchodovanou společností zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI. Ambice má přitom obrovské. Chystaná emise akcií by se podle agentury Bloomberg mohla velikostí vyrovnat rekordnímu debutu Muskovy SpaceX, nebo jej dokonce překonat.
Americká společnost Anthropic udělala zásadní krok na cestě na burzu. Vývojář umělé inteligence Claude v pondělí zveřejnil dokumenty k primární veřejné nabídce akcií (IPO), které předložil americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Akcie chce obchodovat na technologické burze Nasdaq pod symbolem ANT. Pokud se vše podaří, předběhne svého hlavního rivala OpenAI v závodě o první burzovní debut mezi velkými vývojáři nejpokročilejší umělé inteligence, píše Bloomberg.
Nabídku povedou investiční banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Akcie plánuje prodávat samotná společnost i část jejích dosavadních akcionářů. Kolik jich na trh zamíří a za jakou cenu, zatím Anthropic nezveřejnil.
Rok 2026 se může stát rokem s nejvyššími investicemi do technologické infrastruktury všech dob. Velké společnosti sázející na AI totiž plánují investiční výdaje v celkové hodnotě blížící se bilionu dolarů. Problém je, že po letech hromadění hotovosti firmy nemají dost peněz na investice a musí si půjčovat. To přitom zdražuje dluhy všem, hlavně státům.
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Trhy
Rok 2026 se může stát rokem s nejvyššími investicemi do technologické infrastruktury všech dob. Velké společnosti sázející na AI totiž plánují investiční výdaje v celkové hodnotě blížící se bilionu dolarů. Problém je, že po letech hromadění hotovosti firmy nemají dost peněz na investice a musí si půjčovat. To přitom zdražuje dluhy všem, hlavně státům.
Anthropic může přepsat rekordy
Podle dřívějších informací Bloombergu by Anthropic mohl začít akcie oficiálně nabízet investorům už v týdnu od 9. listopadu. Ve hře je mimořádně velká emise, která by mohla konkurovat rekordnímu IPO společnosti SpaceX. Termín ani konečná velikost nabídky však zatím nejsou potvrzené.
Investoři přitom dostanou možnost vsadit na firmu, jejíž byznys roste závratným tempem, ale zároveň stojí obrovské peníze. Za první pololetí letošního roku Anthropic vykázal tržby 16,3 miliardy dolarů, více než třináctinásobek loňského výsledku. Čistá účetní ztráta přesto dosáhla 80,7 miliardy dolarů, uvádí Bloomberg.
Vstup na burzu má Anthropicu otevřít další cestu ke kapitálu potřebnému na vývoj výkonnějších AI modelů, nákup čipů a budování výpočetní infrastruktury. Společnost ovšem přichází na Wall Street také v době rostoucích obav z bezpečnosti umělé inteligence a návratnosti astronomických investic do jejího rozvoje. Anthropic tak brzy zjistí, jestli je hlad Wall Street po umělé inteligenci stejně velký jako její hlad po penězích.
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Leaders
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