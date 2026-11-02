Wall Street se po špatném říjnu nadechuje. Teď přichází volební test
Americké akciové futures rostou a technologické tituly po slabém říjnu část ztrát umazávají. Investoři sledují především další výsledky velkých firem a úterní volby do Kongresu, které mohou změnit politické poměry ve Washingtonu. Nervozita kolem vysokých investic do umělé inteligence ale z trhu nezmizela.
Americké akciové trhy vstupují do nového týdne optimističtěji. Futures na Dow Jones i S&P 500 přidávají shodně 0,52 procenta, futures na Nasdaq-100 rostou o 0,89 procenta. Podle agentury Reuters se po velmi slabém říjnu stabilizují hlavně technologické a AI tituly.
Ztráty v bilionech dolarů
Nasdaq-100 přitom minulý měsíc přišel o více než 2,5 bilionu dolarů tržní hodnoty a přiblížil se korekčnímu pásmu. Investoři jsou opatrnější kvůli rychle rostoucím výdajům technologických gigantů na umělou inteligenci a čekají na důkaz, že masivní investice přinesou odpovídající výnosy. Obavy posiluje i to, že některé firmy začaly tyto projekty financovat prostřednictvím dluhopisů.
Bitcoin po rekordním hackerském útoku na Binance překvapivě odolává. Největší kryptoměna se obchoduje kolem 78 tisíc dolarů, tedy zhruba za 1,7 milionu korun, a od čtvrtečního maxima ztratila jen asi pět procent. Investoři podle analytiků věří, že největší kryptoburza světa dokáže ztráty ve výši 6,3 miliardy dolarů pokrýt. Nervozita na trhu ale nezmizela.
Bitcoin ustál rekordní útok i díky rychlé reakci Binance. Drží se kolem 78 tisíc dolarů
Trhy
Bitcoin po rekordním hackerském útoku na Binance překvapivě odolává. Největší kryptoměna se obchoduje kolem 78 tisíc dolarů, tedy zhruba za 1,7 milionu korun, a od čtvrtečního maxima ztratila jen asi pět procent. Investoři podle analytiků věří, že největší kryptoburza světa dokáže ztráty ve výši 6,3 miliardy dolarů pokrýt. Nervozita na trhu ale nezmizela.
Nálada se ale v pondělí zlepšuje. V předobchodní fázi posilují například SpaceX a Alphabet, zatímco Intel po pátečním nejhorším jednodenním propadu od 80. let přidává 0,2 procenta. Apple před zveřejněním výsledků mírně oslabuje. Během týdne má výsledky představit také AMD.
Investory podporuje rovněž více než čtyřprocentní pokles cen ropy. Naděje na zmírnění výpadků dodávek z Blízkého východu posilují jednání íránských a katarských představitelů o dohodě, která by ukončila americko-izraelskou válku proti Íránu.
Hlavním politickým testem týdne budou úterní volby do amerického Kongresu. Jejich výsledek může ovlivnit směr hospodářské politiky i další vývoj regulace kryptoměnového trhu. Případná změna poměrů ve Washingtonu může zároveň zvýšit krátkodobou volatilitu na trzích.
Donald Trump se připravuje na možnost, že po volbách do Kongresu přijde o republikánskou většinu. Bílý dům už několik měsíců hledá cesty, jak prosazovat prezidentovu agendu bez souhlasu zákonodárců, a zároveň se chystá na možné vyšetřování ze strany demokratů. Trump sám připouští, že by v takové situaci mohl sázet na prezidentská veta.
„Asi se ze mě stane pan Veto.“ Trump se připravuje na možnou ztrátu Kongresu
Politika
Donald Trump se připravuje na možnost, že po volbách do Kongresu přijde o republikánskou většinu. Bílý dům už několik měsíců hledá cesty, jak prosazovat prezidentovu agendu bez souhlasu zákonodárců, a zároveň se chystá na možné vyšetřování ze strany demokratů. Trump sám připouští, že by v takové situaci mohl sázet na prezidentská veta.
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