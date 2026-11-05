Technologické akcie se hroutí, Nvidia ztrácí sedm procent
Americké akciové trhy ve čtvrtek prudce oslabují a mažou část zisků, které si připsaly po středečním vítězství demokratů v kongresových volbách. Největší výprodej zasáhl technologické společnosti, především výrobce čipů pro umělou inteligenci (AI). Investoři se obávají, že změna politických poměrů ve Spojených státech může přinést přísnější regulaci rychle rostoucího odvětví.
Technologický index Nasdaq Composite ve čtvrtek odpoledne krátce po 17:00 středoevropského času ztrácel přibližně 4,6 procenta a pohyboval se kolem 24 550 bodů. Širší index S&P 500 odepisoval více než tři procenta a nacházel se poblíž 7450 bodů. Dow Jonesův index, zahrnující třicítku významných amerických podniků, oslaboval přibližně o 2,3 procenta a blížil se hranici 52 tisíc bodů.
Nvidia ztrácí sedm procent. Výprodej zasáhl výrobce čipů
Největší tlak dopadá na technologické společnosti, které v posledních letech těžily z prudkého rozvoje umělé inteligence. Mezi nejvýrazněji oslabující tituly patří Nvidia, dominantní výrobce čipů pro AI. Její akcie ve sledovaný čas ztrácely přibližně sedm procent.
Pod prodejním tlakem jsou také další významní hráči v polovodičovém průmyslu, například Advanced Micro Devices (AMD) a Qualcomm. Prudký pokles technologických titulů se výrazně promítá do vývoje indexu Nasdaq, který zažívá podstatně hlubší propad než širší americký akciový trh.
Elon Musk si právě zajistil 40 miliard dolarů na další rozvoj umělé inteligence. A sotva financování oznámil, začal konkurentům předpovídat konec. Podle miliardáře totiž současnou horečku kolem AI nepřežije většina firem, které si na nákup drahých čipů a výstavbu datových center musí půjčovat. Peníze na podobné projekty začínají podle něj vysychat a více než dvě stovky specializovaných poskytovatelů výpočetního výkonu čeká tvrdé vystřízlivění.
Musk zbrojí ve válce o čipy. A konkurence má krvácet
Leaders
Elon Musk si právě zajistil 40 miliard dolarů na další rozvoj umělé inteligence. A sotva financování oznámil, začal konkurentům předpovídat konec. Podle miliardáře totiž současnou horečku kolem AI nepřežije většina firem, které si na nákup drahých čipů a výstavbu datových center musí půjčovat. Peníze na podobné projekty začínají podle něj vysychat a více než dvě stovky specializovaných poskytovatelů výpočetního výkonu čeká tvrdé vystřízlivění.
Povýlební euforii vystřídaly obavy z regulace AI
Ještě ve středu přitom na Wall Street panovala zcela opačná nálada. Americké akcie výrazně posilovaly po jednoznačném vítězství demokratů v kongresových volbách. Výsledek hlasování zmírnil politickou nejistotu a povzbudil zájem investorů o rizikovější aktiva.
Nyní však začíná převažovat odvrácená strana volebního výsledku. Investoři se obávají, že demokraté mohou prosazovat přísnější pravidla pro umělou inteligenci. To by mohlo zkomplikovat podnikání společnostem, které do vývoje AI investují značné prostředky a od jejího rozmachu očekávají další růst.
Právě technologické firmy, které patřily k hlavním tahounům amerických akciových trhů, se tak ocitají v centru čtvrtečního výprodeje.
Pod tlakem je také Muskova Tesla
Pokles se nevyhnul ani automobilce Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk. Ten se v amerických kongresových volbách výrazně angažoval na straně republikánů a na podporu jejich kandidátů vynaložil stovky milionů dolarů.
Musk stojí také v čele vesmírné společnosti SpaceX. Obě firmy se tak po vítězství demokratů dostaly do pozornosti investorů, kteří sledují možné dopady změněných politických poměrů na podnikání miliardáře.
Čtvrteční propad amerických burz ukazuje, jak rychle se může nálada investorů změnit. Zatímco bezprostředně po volbách převážila úleva z konce politické nejistoty, nyní trhy začínají zohledňovat možné důsledky volebního výsledku pro technologický sektor.
Londýn, Frankfurt, Amsterdam? Tomáš Čupr možná nakonec vsadí na Prahu. Jeho Rohlík podle Bloombergu zvažuje vstup na českou burzu, a dokonce výhradně na ni. Pro tuzemský kapitálový trh, který dlouhodobě postrádá velké technologické firmy, by šlo o mimořádný úlovek. Ve hře je totiž společnost, jejíž hodnota by se mohla pohybovat kolem 50 miliard korun.
Praha místo Londýna. Čupr zvažuje miliardový burzovní debut Rohlíku doma
Trhy
Londýn, Frankfurt, Amsterdam? Tomáš Čupr možná nakonec vsadí na Prahu. Jeho Rohlík podle Bloombergu zvažuje vstup na českou burzu, a dokonce výhradně na ni. Pro tuzemský kapitálový trh, který dlouhodobě postrádá velké technologické firmy, by šlo o mimořádný úlovek. Ve hře je totiž společnost, jejíž hodnota by se mohla pohybovat kolem 50 miliard korun.