České peníze míří do německých paneláků. Fond získal celé sídliště za stovky milionů
Fond Českého Bydlení koupil v Sasku 640 bytů za stovky milionů korun, čímž své portfolio jedinou transakcí rozšířil téměř o 60 procent. Hodnota jeho aktiv už dosahuje tří miliard korun a nově chce do realitního byznysu přilákat také drobné investory. Těm stačí pouhých 500 korun měsíčně.
Nejstarší tuzemský realitní fond se zaměřením na nájemní bydlení má na kontě už svou druhou akvizici v Německu. Celkové portfolio Fondu Českého Bydlení díky ní vzrostlo o téměř 58 procent na téměř 1800 bytů.
„Koupili jsme 640 bytů, které tvoří de facto ucelené sídliště v Sasku,“ řekl Jakub Kořínek, zakladatel Fondu Českého Bydlení. Jde převážně o paneláky v jedné lokalitě, doplněné o zděné domy ve městě Kitzscher zhruba 24 kilometrů od Lipska. Prodávajícím byla německá realitní společnost.
„Jedná se dosud o naši největší jednorázovou investici, pokud jde o kupní cenu i počet bytů,“ řekl Kořínek. Ten výši transakce nespecifikoval, pouze uvedl, že se pohybovala v řádu „středních stovek milionů korun“. Fond financuje podle něj nákup z vlastních zdrojů.
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Fond se otevírá drobným investorům
Fond Českého Bydlení se nedávno také otevřel drobným investorům. Doposud umožňoval investovat jen takzvaným kvalifikovaným investorům s částkou od jednoho milionu korun. Prostřednictvím nového retailového podfondu nyní mohou zhodnocovat své úspory i lidé, kteří chtějí investovat i třeba jen pětistovku měsíčně. Jeho distribuci zajišťují běžné finančněporadenské společnosti.
Na otevření retailového podfondu podle Kořínka uzrál čas. „Fond Českého Bydlení existuje osm let a vyrostl z poměrně skromných začátků na tři miliardy korun hodnoty aktiv včetně naší nejnovější německé akvizice,“ vysvětlil Kořínek. Za dobu svého fungování fond doručoval stabilní zhodnocení v průměru nad osm procent ročně. „Náš produkt je tedy prověřený, a proto jsme se rozhodli otevřít širšímu okruh investorů.“
Nový podfond je ze svého titulu náročnější na správu a vážou se na něj přísnější regulatorní procesy. A jeho předpokládané průměrné roční zhodnocení kolem šesti až osmi procent, bude jen o něco málo nižší než u prvního fondu pro kvalifikované investory.
Strategie obou fondů budou v zásadě totožné – vyhledávání nemovitostí v regionech s dobrým poměrem mezi cenou nemovitostí a nájemním výnosem a s potenciálem pro jejich další zhodnocení prostřednictvím rekonstrukcí, rekolaudací a developmentu.
Česká spořitelna rozšiřuje svůj infrastrukturní byznys. Po dostupném nájemním bydlení se pouští do péče o seniory, do níž chce do roku 2030 investovat až 11 miliard korun a pomoci financovat zhruba pět tisíc nových lůžek. Zároveň otevírá své realitní projekty velkým investorům. Nový fond má cílit na dlouhodobý výnos kolem osmi procent ročně, říká v rozhovoru pro Newstream šéf Dostupného bydlení České spořitelny Marek Blaha.
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Fond se rozhlíží i v Polsku
Ze získaných peněz má vedení fondu ambici rozšiřovat své realitní portfolio. „V horizontu roku bychom k Česku a Německu rádi přidali také Polsko. Je to zatím ve fázi přípravných analýz, ale vidíme tam potenciál,“ řekl Kořínek. Firma má vedle pražské centrály také kancelář v Ostravě, odkud by mohla snadno obsluhovat své budoucí polské aktivity a snadněji tam sežene dvoujazyčný personál.
„Zajímá nás především polské Slezsko, tedy regiony, které hraničí s Českou republikou. Jsou v nich velká prosperující města a jejich spádové oblasti,“ dodal Kořínek.
Německé bytovky opravují Češi. Vyjde to levněji
Fond Českého Bydlení vlastní nyní 57 nemovitostí v Česku, na Slovensku a v Německu. Jejich celková pronajímatelná plocha je 100 tisíc metrů čtverečních. Na sklonku loňského roku koupil 25 bytových domů v německém Sasku a v Bavorsku, které nechalo vedení fondu částečně zrekonstruovat. Díky tomu se podařilo zvýšit jejich obsazenost na více než 90 procent. Tamní trh je pro Kořínka atraktivní i v tom, že rekonstrukci bytových domů tam firma může zajistit pomocí českých dodavatelů, kteří jsou levnější než v Německu. Revitalizovat se chystá i další objekty.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.