Elon Musk zchudl. Může za to pád akcií Tesly

Akcie automobilky Tesla klesly v posledních dnech o 27 procent poté, co v polovině prosince dosáhly historického maxima. Tehdy investoři vsadili na to, že Muskova blízkost k prezidentu Donaldu Trumpovi posílí hodnotu výrobce elektromobilů.

Muskovo jmění tvoří ze šedesáti procent právě akcie Tesly. A jejich pokles negativně poznamenal i výši jeho bohatství. To dle Bloomberg Billionaires Index dosáhlo vrcholu 486,4 miliardy dolarů právě 17. prosince po Trumpově zvolení prezidentem. Aktuálně se majetek nejbohatšího muže světa propadl pod 400 miliard dolarů.

Akcie Tesly tento týden v úterý znovu klesly o 6,3 procenta. Stalo se tak den poté, co konsorcium investorů vedené Elonem Muskem nabídlo v přepočtu 2,3 bilionu korun za nákup společnosti, která ovládá start-up OpenAI zaměřený na umělou inteligenci. Generální ředitel OpenAI Sam Altman Muskovu nabídku rázně odmítl v příspěvku na Muskově internetové platformě X.

Klesající prodeje

Propad akcií Tesly trvá již od minulého týdne, který byl pro automobilku nejhorší za posledního čtvrt roku. Akcie začaly slábnout poté, co Tesla oznámila tristní měsíční tržby. Prodeje v Německu klesly o 59 procent na nejnižší úroveň od roku 2021 a tržby v Číně se meziročně propadly o 11,5 kvůli konkurenci regionálního rivala BYD.

Muskova politická aktivita byla klíčovým motorem pro společnost Tesla v loňském roce. Podpoře Donalda Trumpa věnoval 53letý miliardář Musk většinu svého času. Naděje investorů, že by Trump mohl Teslu podpořit změnami daňových dotací na elektromobily a pro technologii samořízení, se zatím nenaplnily.

Přitom právě plnou autonomii s ovládáním bez řidiče označil Musk za hlavní hodnotu Tesly. Analytici Robert W. Baird, Ben Kallo a Davis Sunderland připoměli, že jsou nyní pro Teslu očekávání vlažnější i v byznysu s robotaxi. Tesla totiž v poslední čtvrtině loňského roku přišla v tomto segmentu služeb o vedení.

Muskův podíl v Tesle stále tvoří největší část jeho celkového čistého jmění ve výši 394,6 miliardy dolarů. To se dále skládá ze 42procentního podílu ve vesmírné společnosti SpaceX, který má aktuálně hodnotu 136 miliard dolarů.

