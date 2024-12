Týden tradera: Čip Willow od Googlu a čínské snahy o oživení ekonomiky zahýbaly trhem

Uplynulý týden byl na trzích ve znamení určitého výběru zisků, znovu se ozvala geopolitika, ale tématem byla i inflace v USA. Zveřejněna byla data spotřebitelské inflaci CPI. Zajímavé zprávy zveřejnil rovněž Alphabet (Google), který si připravil nový čip Willow. Hlavní americký index se vrátil blíže k hodnotě 6000 bodů.

Klíčovým tématem týdne byla data o inflaci CPI. Zatímco hlavní inflaci táhnou nahoru ceny energií a potravin, jádrová inflace je ovlivněna vyššími cenami letenek, ojetých vozů a autopojištění. I když se inflace obecně zpomaluje, některé kategorie zaznamenávají přechodné zdražování, což může Fedu komplikovat rozhodování na prosincovém zasedání. Analytický konsensus počítal se zrychlením meziroční inflace na 2,7 procenta z 2,6 procenta. To se potvrdilo a trhy na to reagovaly s nadšením. Zjevně se čekaly horší výsledek.

Společnost Alphabet (mateřská společnost Googlu) oznámila průlom v kvantovém počítání díky novému čipu Willow, což vedlo k největšímu jednodennímu růstu jejich akcií od dubna – akcie stouply o 5,6 procenta a dosáhly nejvyšší hodnoty od července. Čip dokáže vyřešit problém, jehož řešení by tradičním superpočítačům trvalo 10 septilionů let, během pouhých několika minut. Analytici považují tento vývoj za důležitý krok směrem ke komercializaci kvantových technologií s potenciálem ovlivnit široké spektrum odvětví, včetně datové analýzy a národní bezpečnosti. Hrozba rozdělení společnosti, dle mého názoru, za vládnutí Donalda Trumpa klesne na nulu, akcie by tedy mohly projít zajímavou „rally“. A brzy tedy překonat 200 dolarů za akcii.

Čínské vedení signalizuje větší ekonomickou podporu pro rok 2025, kdy dochází k první změně měnové politiky za posledních 14 let. Čína plánuje navýšit rovněž svůj fiskální deficit na úroveň, která bude nejvyšší za posledních 30 let. Ekonomové odhadují, žetento fiskální stimulby mohl dosáhnout čtyři procenta HDP. Země se již dlouho snaží nastartovat svůj ekonomický růst, zlepšit stav trhu s nemovitostmi a snížit hrozbu trvalejší deflace v ekonomice. Masivní tištění peněz a větší přerozdělování v minulosti Japonsku s jeho krizí na nemovitostním trhu zrovna nepomohlo.

Čína reagovala na restrikce USA, které omezily přístup k součástkám pro čipy s umělou inteligencí, tím, že zahájila šetření vůči Nvidia Corp. a zakázala export vzácných minerálů používaných ve vojenských technologiích. Jedná se o další eskalaci obchodních válek, což naznačuje, že příští rok přinese řadu napětí.