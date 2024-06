Týden tradera: Investoři očekávají náročné letní období

Poslední červnový týden se nesl ve znamení korekce trhů a ústupu z nedávno dosažených historických maxim. Na konci prvního pololetí roku 2024 se zdá, že investoři mají znatelný zájem realizovat dosažené zisky. Zároveň si investoři uvědomují, že první polovina roku byla mimořádně štědrá a letní období může být vlivem politických událostí (volby ve Francii, obchodní války atd.) podstatně náročnější. Hlavní americký index S&P 500 se tak pohyboval v rozpětí 5400–5500 bodů.

Současná administrativa prezidenta Bidena pokračuje v růstu fiskálních výdajů. V pondělí oznámila ministryně financí USA Janet Yellenová, že bude poskytnuto 100 milionů dolarů na vysoké náklady spojené s bydlením. A to přes už tak dost velký deficit veřejných rozpočtů, který letos v USA dosáhne přes 6,7 procenta v poměru k HDP. Těmito „populistickými“ dárky americká vláda inflační kola naopak „roztáčí“ a zvyšuje tak pravděpodobnost, že Fed bude muset držet své úrokové sazby vysoko.

Německá automobilka Volkswagen (VW) v týdnu oznámila, že investuje až 5 miliard dolarů do konkurenční společnosti Rivian, která vyrábí elektromobily. Dohoda vytvoří společný podnik, který umožní VW a Rivianu sdílet důležité technologie. Akcie společnosti Rivian po tomto oznámení vyskočily téměř o 50 procent. Spojení přichází v době, kdy se zostřuje konkurence mezi výrobci elektromobilů a západní země přistupují k uvalení cel na čínský dovoz. Nicméně, jedná se spíš o „sňatek“ ze zoufalství, Rivian je v hluboké ztrátě a není tak příliš perspektivní firmou.

Mimořádně slabý jen

Japonský jen je opět pod tlakem, na úrovni kolem 161 USD/JPY je mimořádně slabý. Přičemž verbální intervence zatím nepomáhají a další skutečné intervence jsou pravděpodobné. Obří zadlužení japonské ekonomiky si začíná vybírat svou daň, víra v tamní měnu je nízká. Časem tak může být BoJ (japonská měnová autorita – Bank of Japan) donucena k rychlejšímu utažení měnové politiky, apreciaci (posílení) domácí měny a pádu zpět více do dlouholeté deflační „pasti“.

ČNB měla v týdnu svoje pravidelné zasedání, kde rozhodla o další úpravě sazeb směrem dolů a to o 50 bps. Klíčová sazba se tak pohybuje na 4,75 procenta. Domácí měnová autorita zvolňuje svoje tempo při snižování úrokových sazeb za situace, kdy pozoruje, že mzdové inflační tlaky v ekonomice zůstávají perzistentní, ale např. průmysl je stále velmi slabí. V letošním roce by tak ČNB pod vedením A. Michal mohla sazby snížit již pouze o 25 bps.

