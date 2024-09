Týden tradera: Německá ekonomika je nemocná, a to přímo strukturálně

Pohybem mírně vzhůru nás odměnil uplynulý týden na finančních trzích, kdy zásadních zpráv bylo trochu méně. Přesto některé ekonomické údaje byly poměrně úderné. Ekonomika Německa si již delší dobu prochází složitým obdobím. Můžeme s jistotou říci, že tamní ekonomika je nemocná, a to přímo strukturálně. Poslední data, která dorazila z průmyslu a služeb to jen potvrzují. Rovněž zasedala domácí ČNB. Hlavní americký index S&P 500 se pohyboval kolem 5800 bodů.

Čerstvá data PMI z vyspělých ekonomik nedopadla zejména v Evropě nejlépe. Německé hospodářství se již delší dobu nachází ve složité situaci a aktuální data to jen potvrzují, země míří do ekonomické recese. PMI v průmyslu totiž klesnul v září na 40,3 b. z 42,4 b. PMI a v sektoru služeb klesá na 50,6 b. z 51,2 b., ale toto není žádný krátkodobý výkyv, tohle se děje už roky. Německý ekonomický model eroduje již nějakou dobu, doprovázený otřesným rozhodováním v oblasti energetické politiky, investic do infrastruktury a migrace.

Čínské stimuly

Čína na zpomalení své ekonomiky reaguje novými stimuly. V oblasti měnové politiky zařadila tamní centrální banka vyšší stupeň, kdy se rozhodla uvolnit podmínky v ekonomice poměrně výrazným způsobem. Jedná se o jeden z kroků, jak zatočit z deflací, která již delší dobu snižuje výkon hospodářství. Čínská měnová autorita představila sadu opatření, která mají ekonomice pomoci k dosažení vytyčeného cíle okolo 5 procent ročního růstu HDP. Došlo tak na snížení 14dení repo sazby o 10 bodů z 1,95 procenta na 1,85 procenta. Nyní se tato banka vydala přesně na cestu Japonska – házet do systému další likviditu, dokud to jde.

V týdnu proběhlo jednání ČNB, kde se rozhodnulo o dalším poklesu úrokových sazeb o 25 bps. Nejednalo se tedy o žádné překvapení, trh s tímto krokem počítal. Bylo to již sedmé snížení úrokových sazeb, klíčová 14dení repo sazba tak dosáhnula 4,25 procenta. Je to logický krok, mzdová dynamika oslabuje a HDP nepředvádí zrovna zářný růst. Průmysl se již dlouhou dobu nachází v recesi, která se spíš prohlubuje. Sazba ČNB se tak dostala na nejnižší úrovně od vypuknutí konfliktu na Ukrajině, kdy začaly nabídkové šoky.

