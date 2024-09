Čínská ekonomika se pokouší o restart. Pomoci mají největší opatření od dob pandemie

Čínská centrální banka zavádí největší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie nemoci covid-19. Jejich cílem je dostat ekonomiku z deflační stagnace a nasměrovat ji zpět k vládnímu cíli růstu. Analytici však upozorňují, že pro dosažení cílů je nezbytná další fiskální pomoc, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Podpůrná opatření zahrnují nabídku většího objemu finančních prostředků a snížení úrokových sazeb. Jsou přitom širší, než se očekávalo. Představují další pokus obnovit důvěru v druhou největší ekonomiku světa. Řada neuspokojivých statistických údajů z poslední doby vyvolala obavy z dlouhodobého zpomalení růstu.

Analytici ale zpochybnili, jak produktivní bude poskytnutí další likvidity, vzhledem k velmi slabé poptávce po úvěrech od podniků i spotřebitelů. Upozornili také na absenci politiky zaměřené na podporu reálné ekonomické aktivity.

Nemusí to stačit

„Je to nejvýznamnější stimulační balíček, jaký centrální banka zavádí od začátku pandemie,“ uvedl analytik Julian Evans-Pritchard z Capital Economics. „Sám o sobě ale nemusí stačit,“ dodal. Vláda si dala cíl, aby se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýšil zhruba o pět procent.

Počet superbohatých lidí za poslední dekádu vzrostl o desítky tisíc. Nejvíc v Číně a USA Money Klub superbohatých lidí ve světě se za posledních deset let citelně rozrostl. Hlavní podíl má na tom Čína a pak Spojené státy, vyplývá ze zprávy společností New World Wealth a Henley & Partners. Celkový počet lidí, kteří mají investovatelný majetek nejméně za 100 milionů dolarů (2,26 miliardy korun), označovaných jako stomilionáři, za deset let vzrostl celosvětově o 54 procent na 29 350. ČTK Přečíst článek

Reklama

Po oznámení plánů na snížení výpůjčních nákladů a přísun dalších finančních prostředků do ekonomiky a zmírnění zátěže pro domácnosti při splácení hypoték zpevnily čínské akcie i dluhopisy. Širší index asijských akcií se dostal na nejvyšší hodnotu za dva a půl roku, čínský jüan k dolaru je pak nejvýše za 16 měsíců.

Guvernér centrální banky Pchan Kung-šeng na tiskové konferenci uvedl, že banka už brzy sníží o půl procentního bodu sazbu povinných minimálních rezerv (RRR). Tou centrální banka reguluje objem hotovosti, který musejí komerční banky držet jako rezervu. Uvolní se tak zhruba jedna miliarda jüanů (3,2 miliardy korun) pro nové úvěry. V závislosti na vývoji likvidity na trhu bude možné sazbu v letošním roce snížit o dalšího čtvrt až půl procentního bodu.

Centrální banka také o 0,2 procentního bodu na 1,5 procenta sníží sedmidenní repo sazbu, což je její nová referenční sazba, stejně jako další úrokové sazby. Guvernér ale neupřesnil, kdy tyto kroky vstoupí v platnost.

„Ta opatření pravděpodobně přicházejí trochu pozdě, ale je lepší pozdě než nikdy,“ řekl hlavní ekonom firmy Natixis Gary Ng. „Čína potřebuje prostředí nižších sazeb, aby posílila důvěru,“ dodal.

Čína zvýší věk odchodu do důchodu. Podle českých měřítek jdou komunisté do penze „mladí“ Money Číně docházejí peníze v důchodovém fondu. Poprvé od 50. let 20. století tak bude „postupně zvyšovat“ věk odchodu do penze. Zákonodárci schválili návrhy na zvýšení zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu z 50 na 55 let pro ženy dělnických profesí a z 55 na 58 let pro ženy z nedělnických profesí, tzv. bílé límečky. Muži se dočkají zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu bez rozdílu profesí z 60 na 63 let. Současný věk odchodu do důchodu v Číně patří k nejnižším na světě, informuje BBC. nst Přečíst článek

Oznámená opatření také zahrnují snížení průměrných úrokových sazeb u stávajících hypoték o půl procentního bodu a snížení požadavku na minimální akontaci úvěru na 15 procent u všech typů obytných nemovitostí. Analytici nejsou přesvědčeni, že nejnovější opatření budou mít výrazný dopad na trh.

Čínský trh s nemovitostmi je od dosažení vrcholu v roce 2021 v silném útlumu. Peking v reakci na to zrušil řadu omezení pro nákup nemovitostí a prudce snížil hypoteční sazby a požadavky na akontaci. Zatím se mu ale nepodařilo zvýšit poptávku ani zastavit prudký propad cen realit. Krize na trhu s nemovitostmi těžce doléhá na ekonomiku a ochromuje důvěru spotřebitelů vzhledem k tomu, že 70 procent úspor domácností je uloženo v nemovitostech.

Centrální banka také představila dva nové nástroje na podporu kapitálového trhu. Jeden poskytuje fondům, pojišťovnám a makléřům snadnější přístup k financování nákupu akcií, zatímco ten druhý poskytuje komerčním bankám levné úvěry od centrální banky k financování nákupů akcií jiných subjektů nebo k odkupu vlastních akcií.