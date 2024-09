Deprese pokračuje. Německá ekonomika letos opět klesne

Německou ekonomiku letos čeká další pokles, odhadují v zveřejněné společné zprávě přední německé hospodářské instituty. Podle nich se hrubý domácí produkt (HDP) sníží o 0,1 procenta.

Reklama

Loni zaznamenala německá ekonomika pokles o 0,3 procenta a její výkon byl nejslabší ze všech zemí eurozóny. Na příští dva roky instituty předpovídají pouze slabé oživení - v příštím roce ekonomika podle nich vzroste o 0,8 procenta a v roce následujícím o 1,3 procenta.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem. I když zvolňuje inflace, spotřeba zůstává slabá. Vysoké náklady na energie, slabé globální zakázky, vysoké úrokové sazby i geopolitická nejistota si stále vybírají svou daň.

Stanislav Šulc: ČNB pokračuje v hladkém přistání. Bude to stačit na oživení ekonomiky? Názory Česká národní banka podle očekávání snížila úrokové sazby. Pokračuje tak v hladkém přistání, tedy v postupném rozvolňování měnové politiky. Potvrzuje zároveň, že je pro její rozhodování stále více důležitý růst ekonomiky a nikoli boj proti přebujelé inflaci, který je, zdá se, skutečně již dobojovaný. Stanislav Šulc Přečíst článek

Německé hospodářství podle zástupkyně Německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW) Geraldiny Danyové-Knedlikové zatěžují mimo jiné strukturální změny. „Dekarbonizace, digitalizace, demografické změny a zřejmě i silnější konkurence podniků z Číny vyvolaly strukturální procesy, které snižují perspektivu růstu německé ekonomiky,“ uvedla.

Reklama

Výhled není ideální

Zatímco nyní instituty předpovídají pokles HDP o 0,1 procenta, ještě na jaře odhadovaly slabý růst, konkrétně o 0,1 procenta. Také prognózu vývoje na příští roky instituty proti jarnímu odhadu snížily. Před půl rokem ještě počítaly na příští rok s růstem o 1,4 procenta, nyní to je už pouze 0,8 procenta. „Na trend z doby před pandemií covidu-19 hospodářský růst v dohledné době nenaváže,“ uvedl v tiskové zprávě institut Ifo.

Německé ministerstvo hospodářství pracuje s odhady institutů Ifo, DIW, IWH, IfW a RWI, které pak zapracovává do svých vlastních předpovědí. Podle jeho poslední prognózy ekonomika letos vykáže růst o 0,3 procenta. Aktualizaci svého výhledu ministerstvo zveřejní v říjnu.

Podle zprávy hospodářských institutů je v obtížné situaci především zpracovatelský průmysl, hlavně v energeticky náročných oborech. Na světových trzích čelí rostoucí konkurenci průmyslových výrobků z Číny. Na hospodářský růst bude mít naopak příznivý vliv růst v jiných zemích Evropské unie, které jsou důležitým odbytištěm pro německé výrobky.

Martin Wichterle: Příběh Česka by měl být o zemi, kde se skvělé produkty vymýšlí i vyrábí Zprávy z firem Známý český podnikatel Martin Wichterle říká, že probádal spoustu slepých uliček. „Bez toho to nejde,“ dodal v rozhovoru pro Export.cz. Slepé uličky jeho firmě Wikov, přednímu světovému výrobci průmyslových převodovek, také hodně přinesly. Platí to například o společných aktivitách Wikovu s dceřinou společností německého Siemensu, které se zaměřovaly na servis převodovek. Těm poměrně rychle odzvonilo, ale českou firmu tato nepříliš významná epizoda nakopla k novému významnému oboru. Jan Žižka Přečíst článek

Nedostatečná opatření

Německá vláda chystá opatření na podporu ekonomiky. Podle hospodářských svazů ale plánovaná opatření nejsou dostatečná. Svazy požadují hlubší reformy a stěžují si mimo jiné na to, že v mezinárodním srovnání jsou v Německu vysoké ceny energií, velká byrokratická zátěž a stále větší nedostatek kvalifikované pracovní síly.

O akceschopnosti německé vlády, kterou tvoří sociální demokraté (SPD), zelení a liberální FDP, se aktuálně vedou debaty. Řádné volby do Spolkového sněmu mají být za rok v září, kvůli politickým turbulencím z posledních dnů ale není podle některých médií vyloučeno, že jeden z menších koaličních partnerů opustí vládu vedenou sociální demokracií dříve, a vyvolá tak předčasné volby.