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newstream.cz Leaders AI ve špatných rukou může stát miliardu životů, varuje Gates

AI ve špatných rukou může stát miliardu životů, varuje Gates

Bill Gates na konferenci v Quataru
Profimedia.cz
Michal Nosek
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Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie.

Umělá inteligence získává schopnosti, jejichž zneužití by mohlo mít ničivé následky. Podle Billa Gatese je proto nezbytné, aby do jejího rozvoje vstoupili zákonodárci a stanovili jasné hranice. Sedmdesátiletý spoluzakladatel Microsoftu to uvedl v rozhovoru pro stanici NBC, v němž reagoval na varování před možným vyhlazením lidstva.

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Zprávy z firem

Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.

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Umělá inteligence je bezpochyby natolik mocná, že by mohla vyvolat události, které by si vyžádaly miliardu obětí,“ řekl Gates. Zároveň ale upřesnil, že zasáhnout všechny lidi na planetě by bylo poměrně obtížné.

Největší hrozba? AI ve špatných rukou

Gates upozornil především na nebezpečí, které představuje zneužití nejnovějších technologií. „Nikdy neexistovala tak mocná zbraň jako lidé se zlými úmysly, kteří využívají nejnovější nástroje umělé inteligence,“ uvedl.

Právě rozsah možných následků je podle něj důvodem, proč nelze bezpečnost ponechat pouze na rozhodování samotných firem. Gates považuje přijetí příslušné legislativy ve Washingtonu za naprosto nezbytné. Úřady a politici se podle něj musí shodnout na závazných bezpečnostních opatřeních i na podobě dohledu nad AI.

„Nikdo nevěří, že postačí samoregulace,“ prohlásil.

Ke zpomalení vyzývají i vývojáři

Obavy z rizik umělé inteligence zaznívají také od jejích předních vývojářů. Pro zpomalení vývoje se v poslední době vyslovují společnosti Anthropic i OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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