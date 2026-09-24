Éra levných peněz se vzdaluje. Výnosy dluhopisů lámou dvacetiletá maxima
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
Globální dluhopisové trhy dál procházejí výrazným výprodejem. Výnos třicetiletého amerického státního dluhopisu vystoupal na 5,438 procenta, nejvýše od roku 2004, a desetiletý výnos dosáhl 5,139 procenta, maxima od července 2007, uvedl server CNBC. Výprodej se přelévá také do Evropy a Asie. Japonský desetiletý výnos se podle Reuters dostal na nejvyšší úroveň od roku 1996 a německý na maximum za 17 let.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Trh sází na další růst sazeb
Za růstem výnosů stojí hlavně silná americká ekonomika, drahá ropa a rostoucí očekávání dalšího zvýšení sazeb Fedu. Zářijové indexy nákupních manažerů S&P Global ukázaly nejsilnější aktivitu ve službách za téměř pět let a ve výrobě za více než čtyři roky. Obchodníci proto podle FedWatch připisují dalšímu zvýšení sazeb už v říjnu pravděpodobnost přes 75 procent, zatímco ještě před týdnem to bylo zhruba 49 procent. Fed navíc minulý týden sazby zvýšil o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta.
„Poslední týdny přinesly prudký růst výnosů globálních dluhopisů. Dobře je vidět další zpřísňování měnové politiky u amerických desetiletých dluhopisů, které překonaly magickou hranici pěti procent a dostaly se na nejvyšší úroveň od roku 2007,“ uvedl hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek. Investoři podle něj „zjevně požadují vyšší rizikovou prémii“, což souvisí mimo jiné s rychlým růstem amerického zadlužení.
Americká vláda musí investorům za pětiletý dluh platit nejvyšší úrok za téměř dvacet let a poslední aukce ukázala, že zájem o její dluhopisy slábne. USA se tak zadlužují za stále dražší peníze, což může držet vysoko nejen výnosy státních bondů, ale nepřímo i sazby hypoték, firemních úvěrů a cenu kapitálu po celém světě, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Další rána pro Trumpa. Aukce dluhopisů dopadla bídně, USA si půjčují stále dráž
Money
Americká vláda musí investorům za pětiletý dluh platit nejvyšší úrok za téměř dvacet let a poslední aukce ukázala, že zájem o její dluhopisy slábne. USA se tak zadlužují za stále dražší peníze, což může držet vysoko nejen výnosy státních bondů, ale nepřímo i sazby hypoték, firemních úvěrů a cenu kapitálu po celém světě, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Slabá aukce ukázala dražší účet pro Washington
Napětí na trhu zvýraznila také slabá aukce pětiletých amerických dluhopisů. Výnos při ní dosáhl 5,033 procenta a podle Bloombergu patřila podle jednoho ukazatele mezi druhé nejhorší aukce od roku 2018.
„Další rána pro Trumpa: včerejší aukce pětiletých dluhopisů USA dopadla zle nedobře, takže Washington platí největší úrok za 20 let,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Spojené státy přitom obsluhují veřejný dluh kolem 40 bilionů dolarů, takže vyšší výnosy znamenají i rostoucí náklady na jeho financování.
Ropa přilévá olej do inflačního ohně
Dalším tlakem je ropa. Brent se podle CNBC obchodoval kolem 105,95 dolaru za barel a americká WTI kolem 94,40 dolaru. Dražší energie zvyšují obavy, že inflace zůstane déle nad cílem a Fed bude nucen držet sazby výš nebo je dále zvyšovat.
Donald Trump narazil ve svém dalším střetu s americkými médii. Federální soudce nařídil Bílému domu na 14 dní obnovit akreditace CNN, MS Now a Politico a uvedl, že jejich odebrání bylo zřejmě protiústavní. Spor vyvolal i solidaritu dalších televizí, které kvůli zákazu dočasně přestaly dodávat společné záběry z prezidentových akcí.
Trump narazil u soudu. CNN, Politico a MS Now se vracejí do Bílého domu
Politika
Donald Trump narazil ve svém dalším střetu s americkými médii. Federální soudce nařídil Bílému domu na 14 dní obnovit akreditace CNN, MS Now a Politico a uvedl, že jejich odebrání bylo zřejmě protiústavní. Spor vyvolal i solidaritu dalších televizí, které kvůli zákazu dočasně přestaly dodávat společné záběry z prezidentových akcí.
Výprodej dorazil i do Česka
Výprodej se dotýká i Česka. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu dnes po poledni dosahoval 5,38 procenta a byl nejvýše od října 2022.
Vyšší výnosy sice dělají dluhopisy postupně atraktivnějšími, prudkost současného pohybu ale investory odrazuje. Jak uvedl pro Bloomberg stratég TD Securities Hans Mikkelsen, investoři se nyní „bojí chytat padající nůž“.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.