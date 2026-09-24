Pekelně drahé hovězí nutí McDonald’s měnit strategii. Peče kuřata
Nejslavnější fastfoodový řetězec světa na domácím americkém trhu strádá a snaží se své zákazníky i investory uklidnit novým menu. To mnohem víc než doposud sází na kuřecí maso. Důvod je přitom prozaický - peníze.
V letošním roce všichni sledují ceny ropy. Podle nich lze předvídat následný pohyb akcií a vůbec jde o dobrý ukazatel očekávání trhů ohledně budoucího vývoje. Přinejmenším jedna firma ale sleduje ještě jinou komoditu. Fastfoodový řetězec McDonald’s v posledních měsících napjatě pozoruje vývoj cen hovězího na amerických trzích. Ty totiž jen od roku 2021 narostly o 50 procent a letos se dostaly na historická maxima. A to je pro tvůrce hamburgerů zásadní ekonomický problém.
I vzhledem k tomu, že v USA navíc neklesá inflace a zákazníci jsou na růst ceny zboží a služeb citliví, si řetězec nemůže dovolit navýšit ceny podobně radikálně jako roste klíčová surovina. To se začalo projevovat na akciích řetězce, které kvůli negativnímu vývoji hospodaření jen v letošním roce oslabily o 22 procent.
Vedení řetězce to přimělo k reakci, která se projeví na aktuálním menu. Podle Financial Times tak výraznější roli převezme maso kuřecí.
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K opětovnému růstu
Změna menu je součástí větších změn, které mají nastartovat opětovný růst tržeb a následně i akcií, uvedla Jill McDonald, globální chief experience officer nejslavnějšího fastfoodového řetězce světa. Cílem je nárůst akcií o 1,5 procenta z dnes platných rekordních cen, a to do roku 2030. Rekordní cena akcií McDonald’s přitom činila 341 dolarů a firma jí dosáhla letos v březnu. Aktuálně se ale akcie obchodují na úrovni 236 dolarů.
Sázka na kuřecí místo hovězího může mít logiku, přinejmenším finanční. Dokládají to data z americké komoditní burzy, kde se cena živého skotu aktuálně pohybuje na úrovni 220 dolarů za libru, v letošním roce přitom dosáhla rekordní výše nad 250 dolary. A ceny nad 200 dolary drží také dlouhodobé kontrakty. Chicagská komoditní burza nabízí aktuálně hovězí s dodáním v dubnu 2027 za 224,5 dolaru, o rok později stále za 214 dolarů.
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Další problémy
Financial Times pak upozorňují, že vedle snížení kupní síly nízkopříjmových klientů v USA pak celý fastfoodový trh ještě čelí odlivu dalších zákazníků, kteří se novými preparáty snaží léčit obezitu.
„Celé odvětví se mění. Růst počtu klientů bude spíše nízký, zatímco inflace poroste. Aby McDonald’s v takovém prostředí rostl, musí zvýšit svůj podíl na tomto trhu,“ cituje FT.com generálního ředitele McDonald’s Chrise Kempczinského.
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