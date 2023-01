Microsoft sází na umělou inteligenci. Do chatovacího robota nalije miliardy

Americká softwarová společnost Microsoft jedná o investici deset miliard dolarů (223,6 miliardy korun)) do společnosti OpenAI, která vlastní chatovacího robota ChatGPT. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informoval web Semafor. Microsoft se k věci odmítl vyjádřit, společnost OpenAI zatím na dotaz agentury Reuters nereagovala.

Financování se podle zprávy účastní další investiční firmy. OpenAI jednala podle zprávy listu The Wall Street Journal o prodeji svých stávajících akcií. Nabídka by podle obeznámených zdrojů OpenAI ocenila na zhruba 29 miliard dolarů. Společnost spoluzaložili Elon Musk a investor Sam Altman.

K nerozeznání od lidského projevu

OpenAI zpřístupnila systém ChatGPT k bezplatnému veřejnému testování 30. listopadu. Jedná se o nejnovější produkt vývoje umělé inteligence založené na systému GPT, který dokáže generovat textový výstup na úrovni téměř k nerozeznání od lidské tvorby.

Na základě podmínek financování by měl Microsoft, jakmile OpenAI přivede své produkty k ziskovosti, dostávat 75 procent zisků, dokud se mu nevrátí počáteční investice. Poté získá podíl 49 procent ve společnosti, další investorům připadne také podíl 49 procent a mateřská nezisková společnost OpenAI si podrží dvě procenta.

Společnost Microsoft už v roce 2019 investovala do OpenAI jednu miliardu dolarů. Podle webu The Information plánuje zapojit technologii ChatGPT do svého softwaru Microsoft 365 a vyhledávače Bing.

