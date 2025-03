Již třetina Američanů aktivně používá aplikace s umělou inteligencí. Utrácejí za ně stovky dolarů měsíčně

Zvýšit efektivitu a produktivitu práce, hledat nové zdroje příjmů, vydělávat výrazně víc peněz nebo si jen nechat naplánovat dovolenou. To je část příkladů činností, pro které stále více lidí využívá aplikace umělé inteligence, jako je ChatGPT nebo Gemini. Každý týden je cíleně používá více než třetina lidí, a ten zbytek o tom jenom neví, vyplývá z průzkumu agentury Gallup. Podle Bloombergu pak roste podíl lidí, kteří za možnosti AI platí. A to docela vysoké částky.

20, 200, 19,99, 19… to jsou aktuální dolarové cenovky nejpoužívanějších modelů umělé inteligence. První je levnější placený ChatGPT, desetinásobek pak stojí nejvyšší předplatné téhož. Na necelých dvacet dolarů vyjde Gemini Advanced od Googlu a 18 dolarů zaplatíte za profesionální verzi Clauda s přístupem k nejvyššímu modelu AI. K tomu si můžete platit celou řadu dalších aplikací, které dokážou vytvářet obrázky a videa, přepisovat audio do textu, vytvářet hudební skladby nebo vytvářet typografické návrhy na míru. To vše za využití takzvaných velkých jazykových modelů, pro něž se vžil termín generativní umělá inteligence.

Necelého dva a půl roku od premiéry ChatuGPT pro veřejnost se z generativní umělé inteligence postupné stává ten „gamechanger“, za kterého jej odborníci označují.

V USA podle studie institutu Gallup využívá některou z aplikací postavenou na umělé inteligenci téměř 100 procent populace. Převážná část o tom buďto neví, nebo si není jistá, vědomě tak činí 36 procent populace.

Nicméně ať už vědomě, či nevědomky, většina Američanů týdně nepoužívá jen jednu, ale pět a více aplikací (celkem 62 procent dotázaných).

„Nejčastěji se jedná o aplikace pro předpověď počasí, e-shopy, sociální sítě a streamovací služby. Polovina populace pak využívá virtuální asistenty, jako je Siry od Applu nebo Alexa od Amazonu,“ uvádí Ellyn Maese z Gallupu.

Stovky dolarů

Rostoucí obliba se pak projevuje také na cíleném využívání velkých jazykových modelů. Podle agentury Bloomberg se stává čím dál důležitějším nástrojem v celé řadě odvětví.

Například Jessica Valvo z New Jersey využívá ChatGPT pro vytváření obsahů na sociální sítě se svým francouzským buldočkem. Podařilo se jí tak získat více než 19 tisíc sledujících na Instagramu. A AI se jí stala společníkem v celé řadě dalších činnostech.

„Používám to, kdykoli mám jakoukoli otázku. Zeptám se třeba: Jak bych měla umýt okna? A ono to nabídne řadu nápadů,“ cituje agentura Bloomberg úspěšnou podnikatelku.

Podle Bloombergu pak roste počet lidí, kteří platí nemalé částky, aby získali přístup k nejvyšším modelům a nejpokročilejším funkcím. V případě ChatuGPT to znamená 200 dolarů měsíčně, díky nimž lze získal například „neomezený přístup“ k modelu Sora, který generuje videa (omezení tu existuje ve formě kreditů, za něž uživatel může vytvořit až 500 videí měsíčně). Uživatel také má garanci, že bude pokaždé mít přístup k nejpokročilejšímu modelu GPT (aktuálně je dostupná verze 4.5).

Vyplatí se to?

V průměru tak lidé, kteří jsou ochotni za přístup k AI platit, vydají desítky až stovky dolarů měsíčně. A Bloomberg cituje hned několik z těch, kteří jsou přesvědčeni, že se jim to vyplatí.

Například školitel Will Francis z Velké Británie měsíčně platí 200 dolarů za nejvyšší model Gatu GPT a 80 dolarů za další aplikace. Využívá jich na tvorbu emailů, přepisy zvukových nahrávek, tvorbu či analýzu podkladů a tvorbu prezentací. Podle Francise tak nemusí platit osobního asistenta. „Myslím, že to je stejné, jako bych si platil někoho na dva dny v týdnu.“

Shane Larson z hlavního města Aljačky Anchorage pak měsíčně platí kolem 300 dolarů. A také on aplikace používá na celou řadu činností od administrativních po tvorbu knih, které pak prodává na Amazonu. „Někdo by řekl, že bych si za to pořídil auto, nebo že bych to měl raději investovat. A mají pravdu. Ale vzhledem k množství poznatků a zkušeností, které jsem díky použití těchto nástrojů získal, mi to dává výhodu, která se podle mě z dlouhodobého hlediska vyplatí,“ řekl agentuře Bloomberg Larson.