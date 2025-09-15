Sedmnáct let od pádu Lehman Brothers: symbol krize a varování pro současnost
Dne 15. září 2008 padla investiční banka Lehman Brothers. Její krach se stal spouštěčem globální finanční krize a symbolem křehkosti celého systému. Sedmnáct let poté se nad americkou ekonomikou znovu začínají stahovat mračna – tentokrát kvůli slabším datům z trhu práce a nejistému postupu Fedu.
Lehman Brothers byla přes 17 lety čtvrtá největší investiční banka ve Spojených státech s historií dlouhou přes 150 let. Před krizí spravovala aktiva přes 600 miliard dolarů, ale její masivní expozice vůči hypotečním derivátům se ukázala jako fatální. Bankrot vyhlášený 15. září 2008 vyvolal paniku na trzích, ochromil mezibankovní trh a uvrhl svět do největší hospodářské recese od 30. let.
Od záchranných balíčků k nové éře regulace
Krize přinutila vlády a centrální banky k masivním zásahům. V USA i Evropě následovaly po krachu Lehman Brothers záchranné balíčky a banky dostaly povinnost držet vyšší kapitálové rezervy. Regulační rámec se zpřísnil, aby se podobný kolaps neopakoval. Přesto zkušenost z roku 2008 připomíná, že ani „příliš velcí na to, aby padli“ nejsou imunní.
Fed znovu pod tlakem
Sedmnáct let poté stojí americká centrální banka před novou výzvou. Po měsících rétoriky zaměřené spíše na udržení vysokých sazeb začal Jerome Powell naznačovat, že jejich snižování je na spadnutí. Důvodem nejsou politické tlaky ze strany Donalda Trumpa, ale dramatické revize pracovních statistik. Jen v posledních měsících bylo z oficiálních odhadů „smazáno“ zhruba 280 tisíc pracovních míst, červen byl dokonce podle revidovaných dat první záporný měsíc od pandemie.
„Mračna se pomalu stahují nad americkou ekonomikou, všude zatím sucho a oslavy tedy ještě pokračují, ale případný déšť může mnohé zhýčkané sluncem nepříjemně překvapit,“ upozorňuje analytik BHS Timur Baratov.
Historie se může opakovat
Investoři dnes vítají výhled na nižší sazby a akcie citlivé na úrokové prostředí rostou rychleji než zbytek trhu. Historická zkušenost však velí k opatrnosti – Fed začíná snižovat sazby obvykle až ve chvíli, kdy recese skutečně přichází.
Pád Lehman Brothers ukázal, jak rychle může optimismus na trzích vystřídat panika. Dnešní situace je jiná – regulace je přísnější a bankovní sektor stabilnější. Přesto paralela s rokem 2008 připomíná, že mračna nad ekonomikou není radno podceňovat.