Slovenský developer: Před sedmi lety jsme stavěli pro nižší střední třídu, teď pro tu vyšší
Společnost ITB Development patří mezi nejvýraznější slovenské rezidenční developery. Zatím působí především v Bratislavě. Uvažuje i o expanzi za hranice Slovenska. „Expanzi jsme otevření, ale zatím jsme nic neuzavřeli,“ přiblížil šéf developmentu ITB Juraj Privrel.
„Zatím vidíme velkou poptávku v Bratislavě. Nicméně vždy, když máme na stole nějakou zajímavou nabídku na projekt mimo její hranice, pečlivě ho zkoumáme,“ říká Privrel. Nejdůležitější proměnou našeho rozhodování je lokalita a její absorpce. „Umím si pro nás představit rozvoj například v nějakém regionálním městě na Slovensku a v Česku,“ dodává.
Velmi atraktivním trhem je podle Privrela například Trnava, Žilina a obrovský boom lze rovněž sledovat v Košicích, kde se dokončuje stavba automobilky. „V Česku se díváme podobným směrem, tedy na krajská města,“ vypočítává Privrel.
Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.
Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy
Mezi nejznámější projekty developera patří Čerešně ve čtvrti Dúbravka, kterou společnost připravuje od roku 2017. Za tu dobu se tam ceny bytů zdvojnásobily, ostatně jako na celém bratislavském trhu.
„Byty, které se dnes prodávají za čtyři tisíce euro za metr, se ještě před sedmi lety prodávaly o polovinu levněji. Zatímco v minulosti jsme cílili na nižší střední třídu, dnes je stavíme pro vyšší střední třídu,“ říká Privrel.
Metr čtvereční se dá pořídit od čtyř do deseti tisíc eur, a to v závislosti na lokalitě. Čím blíž centru, tím vyšší částka.
Jak se v Bratislavě staví?
Na kolik vyjde byt v centru Bratislavy a na kolik na jejím okraji?
Kolik bytů se v Bratislavě každý rok prodá?
Na to odpovídal Juraj Privrel, šéf developmentu ITB Development, v nejnovější epizodě podcastové série Realitní Club s Vítkem Souralem. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.
Cresco Real Estate je největším rezidenčním developerem na Slovensku. Kromě obytné čtvrti Slnečnice na jižním okraji bratislavské Petržalky, společnost jako vůbec první postavila ve slovenské metropoli rezidenční mrakodrapy. Nyní proměňuje i tvář Prahy. Po Holešovicích má našlápnuto k akvizici dalšího projektu. „Praha vždy bude větším městem a bydlení v ní bude vždy dražší. Každopádně pro obě města platí to, že pořídit si vlastní bydlení bez hypotéky bude takřka nemožné. Nikdo nemá dnes našetřené desítky milionů korun, aby si mohl koupit vlastní bydlení,“ říká výkonný ředitel Cresco Real Estate Ján Krnáč.
Slovenský developer proměnil holešovický brownfield. Další metou je Berlín
Nic překvapivého. Česko je nadále nejhůře dostupnou evropskou zemí pro koupi vlastního bydlení. Na pořízení nemovitosti o 70 metrech čtverečních je třeba průměrně 13 hrubých ročních platů, zhruba stejně jako v minulém roce. Vyplývá to z Property indexu poradenské společnosti Deloitte, který má Newstream k dispozici.
Češi jsou opět nejhorší v Evropě, na vlastní byt sáhnou nejpozději ze všech
