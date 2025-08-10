Slovenský developer: Byt v centru Bratislavy? Metr čtvereční vyjde klidně i na 260 tisíc korun
Jak se staví v Bratislavě, kde mají nový stavební zákon? Mají tamní developeři jednoduší život než ti pražští, kde se povolování projektů může protáhnout klidně i na osm let? „Situace v Bratislavě je obdobná, i když my už máme nový stavební zákon, který povolovací proces, doufám, urychlí,“ říká Juraj Privrel, šéf developmentu ve společnosti ITB.
Společnost ITB Development patří mezi nejvýraznější slovenské rezidenční developery. Jedním ze základních pilířů firmy, která na slovenském trhu působí od roku 2003, je úzká spolupráce s architekty. Mezi její nejznámější projekty patří Čerešně ve čtvrti Dúbravka, kterou společnost připravuje od roku 2017. ITB prodeji drží na bratislavském trhu cca 10procentní podíl všech prodejů.
„Klienti čím dál častěji vyžadují kvalitnější detaily, technologické, funkční i estetické,“ přibližuje Privrel. Standardy proto zvyšují i ve svých projektech. „Klienti jsou náročnější,“ pokračuje developer a připisuje to i razantnímu nárustu cen bytů. „Byty, které se dnes prodávají za čtyři tisíce euro na metr, se ještě před sedmi lety prodávaly o polovinu levněji. Zatímco v minulosti jsme cílili na nižší střední třídu, dnes je stavíme pro vyšší střední třídu,“ říká Privrel.
Čeští investoři ovládnou bratislavská obchodní centra
Nárůst cen
Ceny novostaveb se na bratislavském trhu podle Privrela zdvojnásobily. Metr čtvereční se dá pořídit od čtyř do deseti tisíc eur, a to v závislosti na lokalitě. Čím blíž centru, tím vyšší částka.
V dalším díle podcastu Realitní Club s Vítkem Souralem, který již zítra ráno bude k poslechu na podcastových platformách, jsme s šéfem developmentu slovenské společnosti ITB Development srovnávali podmínky výstavby, ceny a potenciál vývoje v Praze a Bratislavě.
