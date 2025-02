Kašleme na data od demografů. A pak se divíme, že není dost škol a bytů, zní z Flat Zone

Posledních dvacet let v Česku kontinuálně rostla poptávka po bydlení, která narážela na dlouhodobě nedostatečnou nabídku. Tato situace se ale může v příštích deseti letech v řadě regionů podstatně změnit. „Poprvé za dobu, co sbíráme data, jsme se odvážili udělat prognózu, jak a proč se může realitní trh změnit,“ říkají Vít Soural a Milan Roček z Flat Zone v dalším díle podcastu Realitní Club. K čemu v této prognóze dospěli a jak data, která přináší, mohou změnit pohled například na hojně diskutované téma nedostupnosti bydlení?

„Jako stát, kraje a ani obce, vlastně nemáme vůbec přehled o tom, jak se společnost vyvíjí,“ říká Roček. Demografii se v tuzemsku nevěnuje příliš pozornost. „A pak jsme překvapení, že nám chybějí školky, školy i gymnázia, a nakonec i domovy pro seniory,“ dodává.

Na budoucí vývoj trhu s bydlením bychom se podle zástupců Flat Zone měli začít dívat novým pohledem, a to pohledem detailní demografie. Protože právě ta, v příštích deseti letech změní trh s bydlením. Z hlediska počtu uskutečněných transakcí hrají důležitou roli trhy v Praze, Středočeském kraji a Brně. „Na těch trzích se odehrává téměř 40 procent všech nemovitostních obchodů a současně se tam točí zhruba 60 procent všech peněz,“ upozorňuje Roček.

Na zbytek Česka ale nelze nahlížet stejnou optikou jako na Prahu či Brno. Už nyní totiž existují regiony s převisem nabídky. A v následujících deseti letech se problém s přebytkem nemovitostí může s ohledem na populační vývoj v těchto lokalitách ještě znásobit. O které regiony se konkrétně jedná? A jak by zástupci Flat Zone řešili problém nedostupnosti bydlení v největších tuzemských městech?

