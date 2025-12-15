Nový magazín právě vychází!

Akustika je nový luxus: Češi chtějí ticho i v běžných bytech, říká výrobce dveří

Petra Nehasilová
Český výrobce interiérových dveří Doornite potvrzuje pověst jedné z nejrychleji rostoucích firem ve svém segmentu. Polovina výroby dnes míří na export a společnost dál posiluje zejména na Balkáně a v Beneluxu.

„Export nám v posledních dvou letech extrémně pomohl. Když český rezidenční trh výrazně zpomalil, zahraniční poptávka udržela výrobu na stabilní úrovni,“ říká spolumajitel Pavel Šatný. Doornite dnes vyváží do asi dvanácti zemí. Silnou pozici má už více než deset let v zemích bývalé Jugoslávie, další dynamiku přináší Benelux.

Díky novému partnerovi se v Belgii prodá až 15 tisíc dveří ročně. „Benelux je náročný trh, ale pokud dodržíte kvalitu a termíny, vzniká dlouhodobá důvěra. To je pro nás klíčové,“ doplňuje Šatný.

Na Balkáně si firma drží pozici díky schopnosti přizpůsobit design lokálním preferencím. Zatímco střední Evropa chce minimalismus, v Srbsku či Kosovu se prodávají výraznější, zdobenější modely.

Akustika je nová priorita

Rostoucí poptávka po nájemním bydlení zjednodušuje standardy, ale zvyšuje nároky na kvalitu a odolnost. Klíčovým trendem je také akustika. „Lidé investují do bytů za 150 až 180 tisíc korun za metr. Očekávají absolutní komfort, a to včetně akustického. Hlukové útlumy, které jsme dříve montovali jen do nemocnic, dnes běžně používáme i v bytové výstavbě,“ říká Šatný.

Dornnite nedávno otevřel nový showroom v Bělehradě, který má být základnou pro region, kde probíhá masivní rezidenční výstavba. „V Srbsku vidíme obrovský potenciál. Bělehrad je dnes investičně žhavější než řada západoevropských měst,“ hodnotí Šatný.

S oživováním realitního trhu plánuje firma posílit projektovou akvizici a růst stabilně o deset procent. Zásadní ale bude zvládnout kapacity. „Montážníků je kritický nedostatek. I proto si musíme pečlivě vybírat, do kterých projektů půjdeme. Chceme dělat méně zakázek, ale s větší přidanou hodnotou,“ uzavírá Šatný.

Pavel Šatný byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts. 

