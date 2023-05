PPF posiluje na německém mediálním trhu. Zvětšila svůj podíl v tamní největší soukromé televizi

Finanční skupina PPF zvýšila podíl v německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 Media ze 12 procent na 13,1 procenta. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dnešní podání regulátorovi.

Skupina PPF, vlastněná rodinou zemřelého Petra Kellnera, je druhým největším akcionářem ProSiebenSat.1. Největším akcionářem německé mediální firmy je společnost MFE italského mediálního magnáta a politika Silvia Berlusconiho. Podle dřívějších informací držela v ProSiebenSat.1 desetiprocentní podíl i společnost Czech Media Invest (CMI) českého miliardáře Daniela Křetínského. Člen představenstva CMI Daniel Častvaj loni v prosinci ČTK sdělil, že CMI má v ProSiebenSat.1 už jen marginální podíl.

PPF zvýšila podíl v největší německé televizní skupině

ProSiebenSat.1 Media SE je největší soukromá televizní skupina v Německu. Provozuje volně přístupné komerční televizní kanály, placené televizní kanály, rozhlasové stanice a tiskové podniky. Hlavním televizním kanálem skupiny je ProSieben nebo také zkráceně Pro 7, se sídlem v Mnichově. Skupina PPF už v médiích vlastní společnost CME, pod kterou patří v Česku televizní skupina Nova. CME patří mezi největší mediální společnosti ve střední a východní Evropě. Spadá pod ni 33 televizních stanic, včetně zpoplatněných, které jsou dostupné až 45 milionům diváků.

Skupina PPF působí ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe v řadě odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie či nemovitosti až po strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,1 miliardy eur (938,5 miliardy korun) a k loňskému červnu zaměstnávala celosvětově 70 tisíc lidí. Majoritním vlastníkem PPF Group byl až do své smrti v březnu 2021 Petr Kellner. Po schválení dohody o rozdělení pozůstalosti po Kellnerovi drží majoritní podíl 98,93 procenta v PPF Group Kellnerovi dědicové, manželka Renáta a jeho čtyři děti.

