Fenomén Labubu vrcholí. Výrobce vydělal miliardy dolarů
Čínský výrobce hraček Pop Mart zveřejnil výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby se přiblížily hranici 14 miliard jüanů, zisk vystřelil meziročně o 400 procent na 4,6 miliardy. To vše díky fenoménu Labubu, který zaplavil svět. Hodnota firmy Pop Mart letí vzhůru, v současnosti představuje dvojnásobek hodnoty Hasbra a Mattelu dohromady.
Hledáte firmu, jejíž akcie v posledním roce opravdu hodně vyrostly? Tak se podívejte na hongkongskou burzu, kde se obchoduje s akciemi hračkářského gigantu Pop Mart. Její akcie totiž v posledním roce vystřelily o neuvěřitelných 650 procent. Důvod? Jediný – hračkářský fenomén Labubu, který sice existuje již deset let, v posledním roce se z něj ale stal globální trend číslo jedna a podpořily jej celebrity jako Rihanna nebo David Beckham.
A potvrzují to také hospodářské výsledky firmy. Podle serveru FT.com společnost za první letošní půlrok dosáhla mimořádných tržeb i zisku.
„Tržby vystřelily na 13,9 miliard jüanů, tedy v přepočtu téměř dvě miliardy dolarů. Ještě rychleji pak rostl zisk, který meziročně vylétl o 400 procent na 4,6 miliardy jüanů. Tím výsledky překonaly odhady samotné firmy,“ uvádí William Langley z The Financial Times. Nejrychleji přitom prodeje rostly v posledním měsíci sledovaného období. Z dat firmy přitom vyplývá, že 40 procent příjmů firma získává ze zahraničních trhů, zbytek představuje domácí trh.
Největší hračkář světa
Růst akcií učinilo ze společnosti Pop Mart jednu z nejhodnotnějších firem v hračkářském odvětví na světě. „Její hodnota dnes představuje dvojnásobek toho, co by dohromady stály firmy Hasbro a Mattel,“ poznamenává Langley.
Labubu se stalo fenoménem v posledním roce zejména díky úspěchu na sociálních sítích, především TikToku. Pop Mart totiž sází na v tomto odvětví nepříliš častý model takzvaného blind boxu, figurky Labubu tak jsou zabaleny v neprůhledných obalech a zákazníci nevědí přesně, co kupují. Firma to navíc podporuje častým vydáváním speciálních edicí a uzavřených kolekcí. To pak vede k výraznému sekundárnímu trhu.
Ohrožení zisků
Zároveň je ale Pop Mart kritizován za to, že tyto obchodní praktiky podporují závislostní chování, což znepokojuje i čínské úřady.
To přitom může představovat potenciální hrozbu pro další růst akcií. Langley z FT.com dále upozorňuje, že fenomén Labubu se může již brzy vyčerpat a Pop Mart bude muset rozšířit nabídku, pokud chce zachovat rostoucí trend výsledků.
