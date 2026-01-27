Puma má nového největšího akcionáře. Je z Číny

Čínská Anta za 1,5 miliardy eur kupuje téměř 30 procent Pumy. Akcie německé sportovní značky na zprávu reagovaly okamžitě, poskočily o desítky procent.
Čínský výrobce sportovního oblečení Anta Sports Products se dohodl na koupi zhruba 29procentního podílu v německé společnosti Puma za 1,5 miliardy eur. Anta se tak stane největším akcionářem firmy, uvedla agentura Bloomberg.
Nový impuls pro akcie Pumy
Anta odkoupí přibližně 43 milionů akcií od investiční společnosti Artémis, kterou ovládá francouzská miliardářská rodina Pinaultových. Cena 35 eur za akcii představuje 62procentní prémii oproti poslední zavírací ceně Pumy. Dokončení transakce se očekává do konce letošního roku.
Zpráva okamžitě rozhýbala trhy. Akcie Anty v úterý posílily až o 3,4 procenta, zatímco akcie Pumy vyskočily na platformě Tradegate přibližně o 19 procent.Přestože nákup podílu může do budoucna otevřít cestu k úplnému převzetí, Anta uvedla, že v tuto chvíli plné převzetí Pumy neplánuje.
Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.
Investice zapadá do dlouhodobé strategie Anty, která v posledních letech systematicky buduje portfolio globálních značek. Skupina tak už kapitálově vstoupila do společností Fila, Descente nebo Jack Wolfskin a v roce 2019 stála v čele konsorcia, které za 5,2 miliardy dolarů koupilo společnost Amer Sports, majitele prémiových značek Salomon a Arc’teryx. Díky tomu Anta těží z rostoucí popularity sportu a outdoorových aktivit v Číně a dokáže růst rychleji než konkurenti typu Nike či Adidas, a to i v prostředí slabší spotřebitelské poptávky.
Jsou tu ale i rizika. Podle analytiků investiční banky Jefferies může akvizice Pumy dál zatížit hlavní značku Anta, která už dříve snížila výhled tržeb na rok 2025. „Manažerské kapacity Anty mohou být touto transakcí dále rozmělněny,“ cituje Bloomberg analytiky banky.
Pro samotnou Pumu přichází investice v citlivém období. Firma se snaží znovu nastartovat zájem zákazníků po letech slabší výkonnosti, obměnila vedení a do čela dosadila nového generálního ředitele. Akcie Pumy za posledních dvanáct měsíců klesly o více než 30 procent, a vstup silného strategického investora tak může znamenat důležitý obrat v dalším vývoji značky.
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.
Aures Holdings v posledních letech rychle roste, každý rok zaznamenává prodejní rekordy. V loňském roce prodala přes sto tisíc ojetých vozů s obratem 1,3 miliardy eur. „Za minulý rok jsme měli absolutní prodejní rekord, 111 tisíc vozů,“ říká Topolová. V Česku to bylo 60 tisíc prodaných vozů, zbylé desítky tisíc připadají na další trhy společnosti, Slovensko a Polsko.
Nyní šéfka Aures Holdings očekává ještě rychlejší růst jak prodejů, tak i celé společnosti. S penězi „za zády“ nevylučuje ani možnost akvizic některých svých konkurentů, což holding dosud nedělal. „Určitě se i taková možnost nabízí,“ říká Topolová.
Velkým přelomem v segmentu obchodu s ojetými auty bylo období covidu. Ojetiny bývaly do té doby jakýmsi nechtěným dítětem. Covid podle Topolové ukázal význam sekundárního trhu s auty. Ten byl podle ní jediným trhem, který v té době fungoval, a dostal se tím na svůj absolutní vrchol.
„Doba covidová akcelerovala potřebu lidí mít vlastní dopravu. A jiná možnost, než kupovat ojetá auta nebyla,“ vysvětluje. Faktem je, že automobilky byly nuceny kvůli covidu přerušovat výrobu nových aut. Například Škoda Auto dodala v roce 2021 na trh o 127 tisíc aut méně než rok předtím. Covid, to bylo i narušení dodavatelských vztahů, firma neměla čipy z Asie. „Ojetiny dostaly kredit za to, že se obchodují stále, i v tak těžké době,“ říká Topolová.
Skupina Aures začala jako jedna z mála velmi rychle prodávat auta on-line. Systém už měla hotový, ale zákazníci o něj před covidem neměli zájem, chtěli vidět auto na vlastní oči. „Mysleli jsme si, že lidé budou takto nakupovat i po covidu, což se nestalo. Lidé se vrátili do kamenných prodejen.“ Nicméně, apetit po ojetých vozech od té doby zůstal. Posledních pět let zažívá sekundární trh „velmi plodné období“.
Ojetá auta v poslední době výrazně zdražují. Ceny kopírují vývoj na trhu nových aut. V posledních několika letech rostly ceny ojetin i o 25 procent ročně, loni podle Topolové v průměru o sedm procent. Trend zdražování bude podle ní pokračovat.
Ojetá auta se dají rozdělit do tří kategorií. Zánovní, rok až dva stará, s garancí od výrobce. Taková prodává Aures pod značkou Mototechna. Potom pět až osm let stará, což je v AAA Auto nejprodávanější segment. A potom vysloveně levná auta. „Ta se prodávají za všech okolností a velmi rychle,“ říká Topolová.
Na českém trhu je pořád lídrem trhu Škoda Octavia v karoserii combi. V Polsku je nejprodávanější Opel Astra. Fenoménem loňského roku je, že se nejprodávanější karoserií staly vozy kategorie SUV. Kvůli evropským regulacím emisí se velmi prodražila malá, takzvaně městská auta.
Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
A co elektroauta? „Zájem o elektroauta roste, ale pomalým tempem,“ říká Topolová. Její firma v roce 2023 prodala 400 ojetých elektromobilů. AAA Auto přitom bylo jedinou firmou, která prodala ojetá elektroauta v řádu stovek. V roce 2024 to bylo 900 vozů. V loňském roce už dva tisíce ojetých elektromobilů. „Elektromobil není pro každého,“ tvrdí manažerka. Vyhledávají ho podle ní lidé, kteří jsou fanoušci technologií, nebo mají možnost vůz dobíjet doma nebo v práci. Cena takových vozů, i ojetých, je nad průměrem ceny obdobných aut se spalovacím motorem.
Karolína Topolová byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings.
Andrej Babiš nepřijel na domluvené setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Zdůvodnil to tím, že měl složité jednání vlády a měl vypnutý mobil. Pavel tuto provokaci neakceptoval, jednání zrušil. Pokračuje dětinské přetahování dvou nejvyšších ústavních činitelů země. Svět si korektně zakrývá oči.
Sledujeme v přímem přenosu děj, kdy si dva samečci, Petr Pavel a Andrej Babiš, uspořádávají hierarchii. Problém je, že oba dva, prezident i premiér, mají silný mandát voličů. Ale vůbec ne shodu na principech, na cílech a prostředcích, jak jich dosáhnout.
Jelikož Ústava o vztahu dvou vrcholných představitelů země hovoří, možná záměrně, poněkud nejasně, kluci si situaci nyní vyjasňují v praxi. Jen pro kontext. V prvním kole prezidentských voleb v roce 2023 měli oba dva v prvním kole volby téměř stejný počet hlasů, necelé dva miliony. Ve druhém Pavel vyhrál. Babiš o dva a půl roku později jasně zvítězil v parlamentních volbách se ziskem opět necelých dvou milionů voličů, velmi silným mandátem.
Oba činitelé, těžko zatím hledat pro podnikatele a generála slova jako politik nebo státník, prostě ti dva, si nyní vyjasňují hrací prostor. Schůzka na Hradě, kterou pořádal prezident Pavel a která se neuskutečnila kvůli možná nechtěnému, možná záměrnému Babišovu „zpoždění“, měla být podanou rukou při hledání smíru.
Babiš ji oslyšel. Hra se bude hrát dál, oba kohouti se budou tvářit, že se vlastně nic nestalo, že to byl jen malý omyl v komunikaci. Oba vědí, že se naopak děje to podstatné. Rozděluje se moc.
Babiš si opakovaně nechce vztah s prezidentem rozházet, hraje chytře. Je to součást jeho přemýšlení. Pavel se mu prostě bude dřív či později hodit. Potvrzuje velvyslance, ministry, ústavní soudce, parafuje zákony. Dokud prezident nepodepíše zákon, ten nevstoupí v platnost.
V Česku není funkce prezidenta vůbec titulární. Je vysoce výkonná. Babiš ví, že bez Pavla se nehne. A nechce si ho rozházet. Proto se tváří, že spor o Filipa Turka se ho netýká. Do žádných větších akcí vůči prezidentovi se nepouští. Nicméně, tak nějak nenápadně, ovšem permanentně, pracuje na tom, aby si svou pozici vylepšil. Říká se tomu okopávání kotníků.
Petr Macinka nebo Tomio Okamura, šéfové provokujících stran, si mohou dovolit rýpat do prezidenta mnohem okatěji, silněji. Prostě prudit. Nemůže jim to nijak uškodit, naopak jedině přinést politické body od antisystémových voličů. Takže Turek klidně může podávat na Pavla žalobu za újmu na cti. Okamura může mluvit o nabídce letounů L-159 Ukrajině jako o Pavlově předvolební kampani. Tito dva mohou Pavla slovně jakkoliv atakovat. Sbírají tím body u voličů, se kterými by průměrný Čech nechtěl být kamarád.
Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?
Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?
Babiš naopak průměrné Čechy potřebuje. A hlavně, potřebuje Pavla. Nechce s ním vést válku. Aktuální „nesetkání se“ na Hradě kvůli koordinaci zahraniční politiky země jistě oba nejvyšší funkcionáři zdárně překlenou. Babiš se vymluvil, že měl vypnutý telefon, Pavel Babišovo faux-pas velkoryse přehlédne. On totiž i Pavel potřebuje Babiše. Chce ho mít na své straně. Babiš je šéfem nejsilnější strany/hnutí v Česku a drží výkonnou moc. Vyhrál by i případných nových volbách, zastupuje velkou část národa.
Musí to být koexistence. Poperte se, ale nakonec se stejně budete muset dohodnout. Jistě bude podobných tření, jakým byla „neschůzka“ o zahraniční politice, více. Jsou to mocenské hry. Které bohužel nezvyšují kredit země v zahraničí. To si jistě oba pánové uvědomují. Ale nemohou si pomoci. Jsou to hrátky dvou malých, ješitných kluků o to, kdo bude pánem pískoviště.
