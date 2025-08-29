Nepotřebuje tohle vaše dítě? Paul McCartney a Mark Zuckerberg investovali do dětských reproduktorů Yoto
Yoto není další Labubu. Naopak. Startup, který podpořili vlivné osobnosti byznysu i kultury, nabízí rodičům zařízení umožňující dětem poslouchat vhodnou muziku, poslouchat dětské audioknihy. A letos se má poprvé dostat do zisku.
Produktů cílících na děti je řada. A mnoho z nich nejsou pro děti příliš vhodné. Ale je tu také pár výrobků, které se snaží přinést dětem i rodinám něco pozitivního. Patří mezi ně chytré reproduktory Yoto, které původně vznikly pro kampaň Kickstarteru v roce 2017.
Reproduktory nabízejí alternativu mobilních telefonů, protože dětem mají nabídnout několik zážitků tradičně dostupných většinou mobilem nebo tabletem. Jedná se například o písničky pro děti nebo dětské audioknihy. Menší verze stojí 70 eur, klasická verze pak 100 eur.
Do startupu posléze investovali vlivní filantropové jako Paul McCartney, nadace Marka Zuckerberga nebo nadace Roalda Dahla. Nyní se začíná ukazovat, že měli šťastnou ruku.
Startup totiž loni vykázal výrazný nárůst tržeb o 86 procent na téměř 95 milionů liber. A očekává se, že v letošním roce poprvé dosáhne zisku, uvádí server FT.com.
„Na růstu se výrazně podílí síťové efekty, dále nové trhy, zejména Austrálie, ale také šeptanda, která nám výrazně pomáhá,“ uvedl pro Financial Times CEO Yoto Ben Drury.
Trh dětských reproduktorů roste
Yoto se podle Financial Times zařadil mezi hrstku britských technologických firem, kterým se podařilo rozšířit na celosvětový trh. Příjmy plynou zejména z prodeje hardwaru, ale také prodeje datových karet a předplatného. Tyto produkty podle Druryho aktuálně tvoří většinu příjmů společnosti Yoto. „Jedná se o podobný obchodní model, s jakým uspělo Nintendo,“ dodal Drury.
Společnost v současnosti investuje především do překladu nabídky pro co nejširší škálu jazyků. Spolupracuje na tom se startupem ElevenLabs, který využívá umělou inteligenci.
Na trhu podobných zařízení cílících přímo na děti působí ještě německá společnosti Tonies, která v roce 2021 vstoupila na burzu.
