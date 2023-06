Průzkum: Vysoké inflace se nejvíc bojí mladí Češi

Mladí Češi a Slováci se obávají, že nedokáží našetřit na vlastní bydlení. Bojí se, že nebudou mít ani na zaplacení nájemného. Nemají finanční rezervu. Nedokáží ušetřit. 4 z 10 mají stranou maximálně jeden měsíční příjem. Naše cestovatelské sny jsou ohrožené, vyjádřili se v průzkumu UniCredit Bank.

Mladí dospělí do 26 let nejčastěji sní o vlastním bydlení, rodině a možnosti cestovat. Tyto sny jim ale kazí dvouciferná inflace, která přetrvává již několik měsíců. Ačkoliv se podle průzkumu UniCredit Bank, o kterém informoval mluvčí banky Petr Plocek, chovají mladí Češi a Slováci v otázce financí zodpovědně, okolo poloviny z nich se bojí, že nebudou mít ani na nájem, ani na cestování.

Podle Plocka pro mnohé to může být překvapujícím faktem, ale z posledního průzkumu UniCredit Bank vyplynulo, že mladí dospělí nakládají se svými penězi velmi rozumně. Podrobný průzkum se zaměřoval na finanční situaci Čechů a Slováků ve věku od 18 do 26 let, kteří se průměrně pohybovali v příjmové kategorii do 17 tisíc korun v ČR a 700 eur v SR. Tito lidé nejčastěji neměli ještě vlastní bydlení a bydleli u rodičů.

Jak uživit rodinu?

Pro mladé lidi, kteří často ještě nemají děti, je největším štěstím vztah s partnerem, pocit, že jejich život má smysl a dobré zdraví. Kromě toho touží stejně jako předchozí generace bydlet ve vlastním, mít rodinu a být schopný/á ji uživit a moci cestovat.

Třetina mladých Čechů už myslí na spoření na důchod a pětina Čechů usiluje o to, aby svým rodičům jednou mohli vrátit jejich celoživotní péči a zajistit jim důstojné stáří.

S těmito tužbami se zároveň pojí jejich největší obavy – ti, kteří si odkládají stranou, nebo už úspory mají, se bojí, že o ně přijdou. Druhou největší obavou jsou vyhlídky na vlastní bydlení, respektive to, že si na něj nikdy nenašetří. Důvodem jsou dlouhodobě vysoké ceny nemovitostí a roli můžou hrát i aktuální vysoké sazby hypotečních úvěrů. Víceméně stejné procento Čechů (49 procent) a Slováků (51 procent) navíc trápí, že nebudou mít dost peněz ani na nájemné.

Kde je rezerva?

Přestože stejně jako všichni ostatní omezují nyní v době inflace své výdaje na nezbytné a nedělají si nové dluhy, mladí nevytvářejí finanční polštáře.

„Vytváření finančního polštáře je důležité, i když se to mladým nemusí zdát. I z malých částek se dá šetřit, třeba pomocí investic. Lze si také odkládat zbylé mince z nákupu nebo častěji využívat slev, a z toho vytvořit malou rezervu. Pomoci vám může náš slevový program U-šetřete, který nabízíme k běžnému účtu,“ dodává Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

4 z 10 dotazovaných nemají odloženo více než jeden měsíční příjem. Mnohdy dokáží ušetřit z příjmů drobné částky, ale zdá se, že to není dost na vytvoření velkých rezerv, jak často bankovní i finanční poradci doporučují.

Cestování může přijít draho

Cestování a mládí jde ruku v ruce, obzvlášť, když se pojí vysokoškolským studiem, během něhož řada studentů odjíždí na semestr či dva na studijní pobyt do zahraničí. Životní úroveň v některých zemích je vyšší a proto dražší, tudíž se studijní pobyty mnohdy prodraží. Je navíc potřeba myslet také na cestovní pojištění, které sice nepřijde draho, ale je důležité ho mít. Více než polovina mladých Čechů i Slováků se tak obává, že si nebudou moci splnit své cestovatelské sny – to se týká i cestování mimo studium.

Mladí dospělí si uvědomují přínos finanční gramotnosti, i proto, aby dokázali své sny realizovat. Důležité je podle nich vědět, jak investovat, jak rozvrhnout výdaje i úspory a jak funguje podnikání na vlastní pěst. I když své sny vidí mladí často skepticky, nejsou nedosažitelné. Stačí vytrvat, a se správnou finanční strategií se dá časem cíl splnit.

