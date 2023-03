Jiří Rusnok: Princip zásluhovosti bude z důchodů nevyhnutelně mizet

Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok souhlasí s Vladimírem Bezděkem, že éra rovných důchodů je nevyhnutelná. Kvůli stárnutí populace se důchody vrátí k primárnímu účelu – tím je zabránit tomu, aby se stáří automaticky rovnalo chudobě, míní exguvernér ČNB.

Českou společností hýbe otázka důchodů. Způsobila to vláda Petra Fialy, která po sérii spekulativních výstupů jednotlivých ministrů o možné důchodové reformě začala legislativní proces rovnou tím, že chce změnit takzvaný valorizační vzorec. Ten doposud zajišťoval dorovnání starobních penzí v situaci, kdy inflace přesáhla dvouprocentní cíl České národní banky.

Podle ekonomů však tento vzorec funguje bezproblémově maximálně do situace, kdy inflace nepřesáhne tři procenta.

„Upozorňuji na to již několik let,“ prohlásil bývalý guvernér ČNB a současný poradce představenstva Allianz pojišťovny Jiří Rusnok v pořadu Co na to vaše peněženka na zpravodajské stanici CNN Prima NEWS.

Průběžný systém má problém

Exguvernér centrální banky se pak věnoval také myšlence rovných důchodů, kterou představil na byznysovém portálu newstream.cz bývalý šéf komise pro důchodovou reformu Vladimír Bezděk.

„S Vladimírem Bezděkem jsme byli v jedné z mnoha komisí pro důchodovou reformu. V jeho myšlence je hluboká pravda, ať se to někomu líbí nebo ne,“ prohlásil Rusnok. „Žijeme ve stárnoucí společnosti, a to vytváří problém pro průběžný důchodový systém, protože se mění poměry těch, kteří platí, a těch, kteří ze systému peníze získávají,“ pokračoval bývalý guvernér centrální banky.

Podle Rusnoka se tak blíží doba, kdy v systém narazí na své limity. A pak se bude muset společnost vrátit k primárnímu cíli důchodového systému jako takového. „No a tím je zajistit, aby stáří nebylo synonymem chudoby. To je základ důchodového systému přinejmenším ve vyspělé společnosti.“

Zvládnou to politici?

Kvůli nedostatku prostředků ale bude muset společnost rezignovat na druhotné úkoly, které důchodový systém v tuto chvíli naplňuje. „Jedním z nich je například zajištění určité spravedlnosti ve vztahu mezi důchodem a předchozím výdělkem. To bude ustupovat do pozadí,“ uvedl Jiří Rusnok a potvrdil hypotézu Vladimíra Bezděka.

Podle bývalého premiéra a šéfa ČNB taková situace z pohledu ekonoma je zcela jasná a nevyhnutelná. Ovšem problém může nastat v rovině politické a také právní.

„Mimo jiné tu máme rozsudek Ústavního soudu, který říká, že máme sociální pojištění, a musí být zachována přiměřená vazba mezi výdělkem a tou pozdější důchodovou dávkou. Jsem zvědav, jak se s tím politici popasují,“ uzavřel Jiří Rusnok.

