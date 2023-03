Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz

Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky.

Reklama

Šéfoval jste dvěma důchodovým komisím. Věnujete se penzím i nyní, když jste předsedou představenstva investičního fondu Avant?

Je to téma, kterému se věnuji přes dvacet let. Měl jsem období, kdy jsem se z komunikace tohoto tématu významně stáhnul. Už jsem se necítil být k tomu povolán. Mimo jiné proto, že vývoj mého profesního zaměření šel trochu jinam. Ale v rámci prezidentské kampaně jsem spolupracoval s generálem Pavlem. Byl jsem v jeho externím poradenském týmu. A vypadá to, že nějaká forma externí spolupráce bude pokračovat.

Takže vznikne třetí Bezděkova důchodová komise?

Myslím, že ne. Už bych do toho nešel, i z hlediska časového prostoru a energie. Nějakým způsobem spolupracuji s nastávajícím týmem budoucího prezidenta. Důchody jsou jednou z oblastí, na které se budu dívat.

Vláda schválila nižší růst penzí, opozice chystá obstrukce Politika Vláda schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodů. Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by rostla podle nynějších pravidel. Kabinet to zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování. ČTK Přečíst článek

Reklama

Teď tu máme debatu o valorizaci penzí. Jaký je váš pohled na systém penzí, jak by měl vypadat?

Právě proto, že po první komisi jsme o dvacet let dál, oproti té druhé o víc než o deset let, tak bych ve zkratce řekl, že jsme prostor pro reformu s velkým R propásli. Česká populace mezitím zestárla. Okno příležitosti pro úpravu systému se zavřelo. Game over. Co nám zbývá, co je cesta, kterou vidím, je, že to nebude reforma s velkým R. Ale jen postupné úpravy stávajícího systému.

V rámci prvního pilíře, tedy státních penzí, nám podle mého názoru nezbyde nic jiného, než dělat průběžná parametrická opatření. Hlavní kategorií je postupně zvyšovat důchodový věk, ať se to někomu líbí, nebo ne. Druhou věcí je valorizace vyplácených penzí. Tam říkám, valorizujme penze s rozumem. Co se ukazuje nyní, s mimořádným růstem inflace, je, že způsob, jak je valorizace definovaná v zákoně, je velmi nešťastný. Matematicky to vede k tomu, že nadprůměrné důchody jsou valorizovány o vyšší procento, než jsou valorizovány nižší důchody. To asi nebylo cílem.

Takže změna valorizace v tomto smyslu je vaším doporučením v rámci poradního sboru prezidenta?

Určitě. Ale to není jen moje doporučení. Ve stejném smyslu se již vyjadřoval NERV, dotkla se toho i Národní rozpočtová rada. To není žádné tajemství. Ukazuje se, že nikdo před mnoha lety nepočítal s tím, že by inflace mohla být takto vysoká. A že by to mělo takový dopad na valorizaci penzí.

Lukáš Kovanda: Jak reformovat důchody? Dát do systému více peněz a ne stále jen „bičovat“ občany Názory Zásadním cílem opatření v oblasti penzí by mělo být dostat do důchodového systému více peněz. Pokud to nemá být na dluh nebo z vyšších daní, nezbývá jiná možnost, než že si lidé budou sami na stáří spořit více, eventuálně začnou s takovým spořením dříve. Takže cokoli je k něčemu takovému pobídne, stojí za zvážení, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Lidé by si měli na důchod, a je to často zmiňováno, spořit i soukromě. Nespoléhat se na státní penzi. Je to relevantní možnost, jak se zabezpečit na důchod?

Od letošního roku by mělo být umožněno mít daňovou podporu pro jiné typy produktů, pakliže splňují jisté podmínky. Například že peníze nevyberete dřív než v šedesáti letech věku. Vějíř možností, které podpoří stát, se rozšíří. Při vědomí, že každá vláda bude muset postupně řešit parametrické úpravy prvního pilíře, se domnívám, že budeme muset v čase víc a víc tendovat k nějakému systému téměř rovnému důchodu. Jinými slovy, prostor pro zásluhovost bude víc a víc klesat.

Nemusím mít pravdu, ale domnívám se, že státní pilíř půjde čím dál více k rovnostářství. A variabilita vyplácených penzí se bude víc a víc zužovat. Důchody nakonec budou poskytovat nějakou základní hranici příjmů, která by měla zajistit, že lidé nespadnou do systému sociálních dávek. Ale kdo bude chtít mít za třicet nebo čtyřicet let životní úroveň vyšší, tak se bude muset spolehnout na sebe. To je ten třetí pilíř.

Důchodová komise zasedala a nic. Nikam jsme se neposunuli, říká její člen Money Důchodová komise diskutovala o možnostech změn ve spoření na stáří, aby si lidé našetřené peníze vybírali postupně každý měsíc jako součást důchodu. Debatovala i o dalších změnách, a to třeba o poplatcích fondům. Žádné rozhodnutí či doporučení však nepřijala, oznámil člen důchodového poradního týmu Filip Pertold. Dobrovolné spoření na stáří představuje takzvaný třetí pilíř důchodového systému. Podle Asociace penzijních společností ČR si v něm na konci minulého roku peníze odkládalo 4,39 milionu lidí. ČTK Přečíst článek

Jak vysoký by mohl být onen možný rovný důchod?

Myslím, že to bude mířit někam k třiceti, pětatřiceti procentům průměrné mzdy. V horizontu třiceti nebo čtyřiceti let.

Teď máme penzi na úrovni zhruba pětačtyřiceti procent průměrné mzdy. Myslíte, že důchody budou ve vztahu k výdělkům klesat?

Momentálně jsme skoro na padesáti procentech příjmů. Což je dáno i vzorcem valorizací. Když klesá reální mzda, což je v časech ekonomické recese, tak procentuálně průměrné důchody rostou. Růst důchodů dočasně přestává brát v úvahu parametr reálné mzdy. Bere se v úvahu jenom inflace. Takže zatímco reálné mzdy klesají, tak se důchody navyšují o celou inflaci.

Takže doporučíte panu budoucímu prezidentovi Pavlovi podepsat vládní návrh na nižší zvyšování důchodů?

To je těžká věc. Ekonomicky vzato si myslím, že korekce valorizačního mechanismu penzí je krok správným směrem. Co nemůžu nevidět, ale to je víc právní věc než ekonomická, jsou právní rizika s aktuálním návrhem valorizace. To ale musí posoudit právníci.

Vladimír Bezděk (48)

Má více než 20letou praxi ve finančních institucích, zejména v pojišťovnictví, investicích a bankovnictví. Nejdříve působil devět let na různých pozicích v ČNB. Následně přešel do soukromého finančního sektoru a v pozici CEO a předsedy představenstva vedl pojišťovnu Aegon, slovenskou Generali pojišťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny a ČSOB Pojišťovnu. Působil také jako předseda tzv. Bezděkovy důchodové komise. Od června 2020 působí v dozorčí radě AVANTu a od července 2021 z pozice předsedy představenstva zodpovídá za řízení a rozvoj společnosti.