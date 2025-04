Krev na akciových trzích. Jak dlouho ještě poteče a co dělat jako retailový investor?

Propady akciových trhů v posledních dnech jsou něco, na co rozhodně nejsou investoři zvyklí. Obzvláště ti, kteří do trhu vstoupili v loňském roce, kdy až na pár výjimek nedošlo k výraznějším propadům. Rok 2024 je již minulostí stejně jako zisky akciového indexu S&P 500, které v loňském roce nabyl. Co dělat z pohledu retailového investora v dnešním turbulentním období?

V prvé řadě je na místě zachovat chladnou hlavu. Klid v době burzovní bouře je klíčovou devizou každého dlouhodobého investora. Dělat systematické a neukvapené kroky je základním stavebním kamenem úspěchu. Přeci jen v době extrémního růstu trhu také zběsile nevybíráme zisky. Kromě klidu v investičních krocích je důležitý i risk management.

Sázka na zlato?

Pro dlouhodobého investora je používání příkazů stop loss možná zbytečným doplňkem, nicméně riziko lze řídit i skrze určování expozice na typy akcií nebo obecně druhy aktiv. Aktuální tržní prostředí nenahrává technologickým a růstovým firmám. Pro retailové investory je tak jednou z cest nakoupit dividendové společnosti, případně diverzifikovat portfolio do dluhopisů. Nicméně s poklesem akcií nyní sledujeme i pokles výnosů na dluhopisech. Investoři tak mohou tyto instrumenty sloužící k zajištění portfolia nakupovat s vyššími cenami. Paradoxně začíná korigovat i zlato, kterému běžně podobné situace vyhovují. Myslím si, že i tento drahý kov by mohl v mnohých portfoliích najít své místo.

Po velkých výprodejích je druhým extrémem příliš velká chuť investorů k nákupu vyklesaných technologických společností. Nikdo nedokáže říct, kde budou akcie v horizontu několika hodin, natož dní nebo týdnů. Investoři by tak měli k aktuální situaci přistupovat s vědomím, že trhy mohou ještě dále padat a případné nákupy by měli dělat postupně. Z krátkodobého hlediska se rozhodně nevyplácí veškerou přebytečnou hotovost investovat do akcií hned. Na druhou stranu bychom historicky nenašli 20letou periodu, na jejímž konci byly akcie níže než na začátku. Pro akciové investory do ETF se tak otevírají možnosti k nákupům, nicméně i v tomto případě radím opatrnost.

Strašák v podobě recese

Základním scénářem trhu a zároveň nejpesimističtějším scénářem pro investory je pravděpodobně recese v USA, která by se mohla dostat i do Evropy nebo do Číny. Jedno vyjádření Donalda Trumpa však dokáže trhům poskytnout růstový impuls. Pokud bychom čekali to, s čím počítá trh, je potřeba se připravit na slabý výkon americké ekonomiky kvůli úsporám domácností.

Tím utrpí převážně firmy ze sektoru cyklické spotřeby, tzv. Consumer discretionary. Pokud budou spotřebitelé šetřit, prvním z nákladů, které budou firmy snižovat bude marketing a reklama, což negativně zasáhne velké technologické firmy. Pomyslný domeček z karet pak může shodit nižší výdaje technologických firem na umělou inteligenci.

Nejoptimističtějším scénářem, na který trh zatím nemyslí je zrušení cel a návrat k předvolebnímu „normálu“. Tento scenář však není moc pravděpodobný, protože Donald Trump chce vykonávat svou politiku trhu navzdory. Navíc aktuálně slabý dolar mu pomáhá nejen podporovat exportéry, ale také nižší tržní úrokové sazby umožňují americké vládě emistovat dluhopisy s nižšími kupony.

Nejrealističtějším scénářem je stagflace v USA. Vyšší míra inflace, nezaměstnanosti a slabší ekonomický růst je v dnešním tržním prostředí zřejmě tou nejideálnější variantou. Pokud by tento scénář měl nastat a USA se vyhnuly recesi, trpět budou podobně jako v recesním scénáři firmy ze spotřebitelského sektoru. Naopak by se mohlo dařit obecně dividendovým firmám ze sektoru základního zboží (Consumer Staples) nebo energetických firem, případně firem z veřejných služeb, tzv. Sektoru Utilities.

Politika Donalda Trumpa alespoň podle dosavadního vývoje nenaznačuje prostor pro růst technologických firem jako v loňském roce. Změna na geopolitické úrovni je zároveň změnou chování investorů na akciových trzích. Minimálně krátkodobě již nebudeme svědky okamžiku, kdy investoři do akciových ETF přinášeli vyšší výnosy. Naopak do popředí se dostává aktivnější přístup a správa portfolia, která může v následujících měsících přinášet vyšší výnosy než celkový trh.