Finanční poradkyně Iva Flídrová: Na státní penzi již nelze spoléhat

Vláda od letoška umožňuje lidem odepisovat si z daňového základu až 48 tisíc, pokud stejnou částku neprošustrují, ale pošlou ji na dlouhodobé investice. Takzvaný dlouhodobý investiční produkt má být jednou z cest, kterými si lidé zajistí další peníze do důchodu a nebudou jen spoléhat na státní penzi. „Demografický vývoj je jasný, spoléhat na státní důchod nebude do budoucna moudré,“ uvedla finanční poradkyně společnosti 4fin Iva Flídrová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Zajistit se finančně na stáří se podle odborníků stává hlavní výzvou současných pracujících generací i všech následujících, které na pracovní trh teprve vstoupí. Demografický vývoj je nepříznivý a podle očekávání se budou výrazně rozevírat nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrnou starobní penzí. V současnosti představuje průměrná penze necelých 50 procent průměrné hrubé mzdy, v budoucnu by tento podíl měl klesnout až k 30 procentům.

„Finančně se připravit na stáří bude nezbytné. Jednou z možností bude dlouhodobý investiční produkt, kterým stát od letoška podporuje dlouhodobé investice na stáří,“ uvedla finanční poradkyně společnosti 4fin Iva Flídrová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Z daňového základu bude možné si odepsat až 48 tisíc korun, což efektivně při běžném zdanění 15 procent představuje více než 7 tisíc korun odepsaných z daní z příjmu. Podmínkou však je, že investor nechá prostředky v systému DIP nejméně po dobu 120 měsíců, tedy deseti let, a nevybere je dříve než po dovršení šedesáti let. Pokud by prostředky vybral dříve, musel by úlevu zpětně dodanit.

Akcie i dluhopisy

Kam tedy investovat? Podle Ivy Flídrové je modelace dlouhodobého investičního produktu velmi specifická a individuální, což vyplývá z podmínky možnosti výběru investic nejméně po deseti letech a po dosažení šedesátky.

„Takže záleží na tom, jestli si DIP zřizuje padesátník, který má těch deset let, nebo člověk v 25 letech, který bude moci takto investovat nejméně 35 let. U těch kratších investičních horizontů se doporučuje kombinace dynamické a vyvážené strategie, tedy investice do akcií, akciových fondů a dále do nemovitostních a dluhopisových fondů. U delších investic se doporučuje dynamické strategie, tedy zejména akcie a akciové fondy,“ dodala Flídrová.

DIP ano, ale ne samotný

S tím, že je DIP dobrou součástí investiční strategie na stáří, souhlasí také hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Nelze však spoléhat jen na něj.

„DIP je rozhodně dobrým směrem, ale nepovažuju jej ale za hlavní zajištění na stáří. Tím by měly být samostatné dlouhodobé investice. A čím dříve se začne, tím lépe. Investice by měly být normou pro všechny ekonomicky aktivní lidi hned po škole. To je úkol současných generací na rozdíl od těch předešlých, které spoléhaly na to, že jim důchody zajistí stát,“ prohlásil Kovanda v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

U koho a jak si lze dlouhodobý investiční produkt zřídit? Jaké podmínky budou platit pro jeho vypovězení? A proč se vyplácí dlouhodobé investice?

Sledujte celou epizodu pořadu Svět financí s Trinity Bank věnovanou dlouhodobému investičnímu produktu na CNN Prima NEWS.

