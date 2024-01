Je Rwanda bezpečná země, jak tvrdí Sunak? Opozičníkům tam hrozí „zmizení“ i vraždy

Britská konzervativní vláda Rishiho Sunaka stále plánuje vyvážet migranty do Rwandy. Stojí si za tím, že je to bezpečná země. Spíše je to ale maskovaná diktatura, jak nepřímo uznalo i britské ministerstvo vnitra, které vydalo několik povolení k azylu právě pro uprchlíky z Rwandy.

Britská vláda Rishiho Sunaka má v posledních měsících napilno s prosazováním zákona o deportacích imigrantů bez azylu do Rwandy. Tvrdé opatření se stalo jedním z vlajkových programů konzervativního kabinetu a má za cíl odrazovat další příchozí na půdu Spojeného království. Zdá se však, že jde v první řadě o politické body.

Zákon vyvolává kontroverze, a to nejen v parlamentu, kde již přes hrozby poslanecké vzpoury Dolní sněmovnou prošel a nyní o něm debatují členové Sněmovny lordů. Kritika zmiňuje i nedostatky z pohledu mezinárodního práva. Na podzim původní návrh shodil ze stolu Nejvyšší soud, který zpochybnil, že Rwanda je bezpečná země. Vláda však přišla s novou předlohou a ústy premiéra Sunaka i ministra zahraničí Davida Camerona nadále tvrdí, že v africké zemi bude o uprchlíky dobře postaráno.

Informace o vraždách, svévolném zadržování a další perzekuci publikovaly nevládní organizace i třeba americké ministerstvo zahraničí. Nic z toho na Sunaka a jeho kolegy nezapůsobilo. Ironické však je, že ve stejné době jejich ministerstvo vnitra vydalo několik povolení k azylu právě pro uprchlíky z Rwandy. Podle zjištění magazínu Observer a organizace Led by Donkeys měli minimálně dva ze čtyř žadatelů v posledních čtyřech měsících vazby na politickou opozici. Ministerstvo v oficiálních dokumentech uznává, že jsou jejich obavy z pronásledování „opodstatněné“.

Dobře maskovaná diktatura

„Británie by měla přestat předstírat, že je to bezpečné místo. Najděte si nějakou jinou záminku, proč posílat lidi do Rwandy, ale neříkejte, že je to proto, že je to místo ‚bezpečné‘, protože to je pro lidi jako já urážlivé,“ řekl magazínu jeden z nových azylantů. Další z uprchlíků tvrdí, že kritika režimu je přímou pozvánkou pro tajné služby k vašim dveřím. „Rwanda je velmi dobře organizovaná a maskovaná diktatura,“ uvedl pro Observer. Mimochodem oba nyní žijí na tajných místech a pro noviny mluvili anonymně, protože se ani teď necítí zcela mimo ohrožení.

Rwandě už bezmála čtyřiadvacet vládne let režim Paula Kagameho, který se snaží navenek dělat dobrý dojem, například tak, že lije peníze do anglického fotbalu. Sám prezident byl nedávno na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde se neopomněl vyfotit s Volodymyrem Zelenským. Doma už to tak „západním“ dojmem jako na fotografiích a při veřejných vystoupeních nevypadá.

„Muž, kterého reportéři jako já poprvé potkali v roce 1994 ve Rwandě po genocidě, kdy země páchla lidskou mršinou, prošel mimořádnou proměnou. Z neohrabaného rebela v maskáčích se stal elegantně oblečený štamgast červených koberců a banketních sálů,“ popisuje v textu pro deník The Guardian bývalá zpravodajka agentury Reuters a Financial Times Michela Wrongová, která napsala i několik knih o africké politice.

Ani za hranicemi není bezpečno

Za jednu z knih Wrongová si vysloužila sérii on-line útoků a šikany. „Moje kniha odhalila nemilosrdné pronásledování opozičních vůdců, aktivistů za lidská práva a novinářů, které jeho režim pronásleduje daleko za hranicemi Rwandy, kde je bije, umlčuje nebo dokonce vraždí. Jsou takové případy ‚zmizení‘,“ uvádí Wrongová s tím, že v těchto „mezinárodních represích“ se režim podobá Rusku nebo Číně.

Observer a Led by Donkeys se prý dostaly k dokumentům jisté západní tajné služby, které tvrdí, že si rwandský režim zaplatil k vylepšení svého obrazu londýnskou PR firmu Chelgate. Ta pak měla pomocí anonymních účtů vést nevybíravou on-line kampaň proti Wrongové. Firma také stála za webem rwandafact.com, který vyvracel zprávy o svévoli tamějšího režimu. Například odmítal, že by byl někdejší zachránce více než 1200 lidí před genocidou Paul Rusesabagina (známý z filmu Hotel Rwanda) unesen a nezákonně zadržován, ačkoli to uznala i OSN.

Pondělním prvním čtením mezi lordy předloha prošla. Není však divu, že se proti ní strhla značná kritika. Do debaty se zapojil i povětšinou zdrženlivý arcibiskup z Canterbury Justin Welby či bezpartijní historik a expert na ústavní otázky Peter Hennessy, který tvrdí, že se země změní, „protože ji vláda vyškrtne ze seznamu zemí vlády práva“. Další odpor se očekává i v následujících fázích legislativního procesu.