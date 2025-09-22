Evropské akcie začínají být v očích Američanů opět atraktivní
Evropské akcie se po období stagnace začínají znovu dostávat do hledáčku investorů. Podle analytiků JPMorgan vedených Mislavem Matejkou by se eurozóna mohla v příštím roce vrátit na růstovou trajektorii díky obratu ve firemních ziscích a fiskálním stimulům, uvedla agentura Bloomberg. Stratégové očekávají, že v roce 2026 porostou zisky evropských firem (EPS) o přibližně 11 procent, což by mohlo podpořit i obnovení programů zpětných odkupů akcií a posílit důvěru investorů.
Současný rok byl pro evropské trhy smíšený. Index Stoxx 600 sice v prvním čtvrtletí výrazně posílil, ale následně stagnoval, a to zejména kvůli poklesu zisků v eurozóně o asi jedno procento. Ve srovnání s americkým indexem S&P 500, který těžil z růstu technologického sektoru a od začátku roku vzrostl o 13 procent, si Stoxx 600 připsal jen 9 procent. JPMorgan ale zdůrazňuje, že současná konsolidace může být zdravým základem pro další růst.
Investoři věří v „soft landing“
Optimismus kolem evropských trhů potvrzují i fund-manažeři oslovení v průzkumech Bank of America, o nichž informuje server Euronews. Rostoucí počet investorů věří v tzv. „soft landing“ – tedy mírné zpomalení ekonomiky bez recese. Očekávají, že firemní zisky budou hlavním motorem růstu a že se zvýší pravděpodobnost pozitivních překvapení na výsledkové frontě.
Týden tradera: Fed balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability
Investoři zároveň mění sektorové preference. V popředí zájmu jsou stabilnější odvětví jako zdravotnictví, utility a průmysl, zatímco energetika, automobilový průmysl či média ustupují. Z geografického pohledu vede Německo, kde fiskální expanze podporuje očekávaný růst. Naopak Francie v oblibě klesla kvůli politickým rizikům. Druhou nejatraktivnější zemí je Španělsko díky stabilním výsledkům bank.
Celkově se zdá, že kombinace fiskální podpory, zlepšujících se vyhlídek zisků a zklidnění inflačních i geopolitických tlaků dává evropským akciím opět šanci stát se konkurenceschopnou alternativou k americkému trhu.