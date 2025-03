Akcie Tesly padají, Musk chudne a problémy mají akcionáři do technologií obecně

Americké akciové indexy v posledních týdnech začne ztrácejí. Hlavním důvodem je chaotická „politika“ Donalda Trumpa, který svým šermováním s cly vnáší značnou míru nejistoty do fungování trhů. Situace je tak vážná, že v budoucí růst americké ekonomiky věří čím dál méně investorů. Situace na trzích se tak nejspíš jen tak nezlepší.

Měl to být zlatý důl pro investory. „Divoká karta Trump“, jak se nástupu staronového amerického prezidenta překřtilo mezi analytiky trhů, měla přinést masivní příliv kapitálu a růst cen akcií i kryptoměn. Jenomže po několika týdnech reálného úřadování se zdá, že z onoho slovního spojení zůstává zatím jen ona „divokost“.

Prezident Trump sice na jedné straně zkouší osekat státní správu a nastolit onen malý dokonale efektivní stát. Na mezinárodní scéně mu však sázka na krutá cla zatím příliš nevychází. Tedy alespoň nikoli ekonomicky. Navíc ve skutečnosti je platných zatím velmi málo z ohlášených tarifů.

Výsledek? Rostou očekávání masivního nárůstu inflace v USA způsobné právě zavádění cel a také čím dál menší očekávání spojená s růstem americké ekonomiky.

„Z americké ekonomiky přišla slabší ekonomická data, což podporuje obavu trhu o ekonomický růst USA, přičemž pravděpodobnost recese v horizontu 12 měsíců je nyní na 39 procent,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna.

Tesla padá, Musk chudne

To se přirozeně podepisuje na americkém kapitálovém trhu, který v posledních týdnech slábne. Velké indexy S&P 500 i Nasdaq jsou od začátku roku ztrátové, přičemž Nasdaq orientující se zejména na technologické firmy klesl o skoro šest procent. V plusu (necelé procento) pak zůstává Dow Jones Industrial Average, v němž jsou zastoupeny naopak tradičnější společnosti.

Jedním ze symbolů současné éry se stává Elon Musk, kterého si Donald Trump vybral za svou pravou ruku a dosadil jej do úřadu pro efektivitu DOGE. Muskovo působení pak možná bude v dlouhodobém horizontu pomáhat nacenění jeho start-upu SpaceX, ale mezitím se značně oslabuje hodnota Tesly, jejímž CEO Musk stále je. Akcie výrobce elektromobilů od začátku roku oslabily o 40 procent a nezdá se, že by tento pád měl brzy skončit. Jmění Elona Muska se tak podle Bloomberg Billionaire Indexu jen za letošní kalendářní rok snížilo o 103 miliard dolarů. I tak ale se jměním ve výši 330 miliard zatím zůstává nejbohatším člověkem planety.

„Akcie společnosti Tesla se propadají i navzdory tomu, že Elon Musk na posledním konferenčním hovoru s akcionáři nešetřil optimismem do dalších let. Vývoj akcií Tesly je v poslední době ovlivněn celkovým tržním sentimentem, nicméně aktuální fundamenty automobilky nenaznačují obrat. Slabý meziroční růst zisku spolu se ztrátou tržního podílu v Evropě na úkor BMW a amerického Fordu nepřináší rozumné vysvětlení valuace firmy, která se pohybuje na 94násobku letošních očekávaných zisků,“ připomíná Cverna z XTB. Podle něj pak jediným opodstatněním takto vysoké valuace je výhled investorů na robotaxi nebo širší implementaci technologie Full Self-Driving.

Solidní, ale ne skvělé výsledky Big-Techu

Akcie Tesly jsou však jen jedním z příkladů. Propady valuací se totiž nevyhnuly ani dalším slavným technologickým firmám, pro něž se přede dvěma lety vžil termín Magnificent 7.

Od začátku roku o jednotky procent propadl Microsoft i Alphabet (mateřská firma Googlu), téměř desetiprocentní pád zažily akcie Amazonu, dokonce o 16 procent se snížila hodnota výrobce čipů Nvidia.

Důvodem jsou podle Tomáš Cverny z XTB zejména sentiment na trhu a pak také korekce očekávání růstu po únorové výsledkové sezoně. „Vysoké valuace společností před začátkem výsledkové sezóny implikovaly také silná očekávání od výsledkových reportů. Přestože doručená čísla nebyla špatná, trh počítal v mnohých případech s ještě silnějším růstem, na který byl naceněný.“

Z Mag7 tak na výsledky reagoval růstem zejména Netflix, jehož akcie se ale později také vydaly směrem dolů a dnes se obchodují v podstatě za stejnou cenu jako na začátku letošního roku. A růst cen od začátku roku hlásí jen Apple a Meta, nicméně proti dřívějším nárůstům o desítky procent nyní jde jen o nižší jednotky procent.

Sázka na jistější sektory

A tato situace nejspíš bude pokračovat. Odliv kapitálu z velkých technologických společností je přirozenou reakcí na značně nejisté ekonomické prostředí. Proslulý index volatility VIX, označovaný jako „index strachu“ investorů, je momentálně na vzestupu a pohybuje se těsně pod letošním maximem.

To přitom hraje do karet naopak investicím do stabilnějších firem.

„Dnešní situace vybízí k částečnému odlivu prostředků z drahých technologických akcií do stabilnějších sektorů ekonomiky, jako jsou například energetika nebo utility, případně zdravotnictví,“ připomíná Cverna.

A jeho kolega, hlavní ekonom XTB Pavel Peterka pak připomíná, že pro část investorů může být po letech problémů zajímavý zase evropský trh. Zdejší firmy totiž jednak nabízejí možnost hodnotových, často i dividendových akcií, zároveň se může vyplatit sázka na brzké ukončení války na Ukrajině, z něhož by evropské firmy mohly výrazně těžit.