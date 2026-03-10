Konflikt na Blízkém východě zasáhl karvinské Lázně Darkov. Z klíčového trhu nepřišla ani jedna rezervace
Karvinské Lázně Darkov letos zatím nemají kvůli konfliktu na Blízkém východě žádné rezervace z tohoto regionu. Přitom jde o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí desítky až stovky klientů na dlouhodobé léčebné pobyty. Výpadek by tak pro lázně mohl znamenat vážný problém.
Ředitel Sanatorií Klimkovice na Ostravsku Jozef Dejčík řekl, že v posledních letech evidují pokles počtu klientů z arabsky mluvících zemí, ale vliv aktuálního konfliktu zatím nedokážou odhadnout.
„Pomalu končí ramadán a v této době jsme už obvykle měli spoustu rezervací. Letos jsme očekávali, že už v dubnu přijedou desítky klientů, ale zatím nepřišla ani jedna rezervace,“ uvedla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.
Podle ní je důvodem především nejistota spojená s konfliktem v regionu. Klienti mohou mít potíže s dopravou a otázkou zůstává i vydávání víz. Česká zastupitelství nyní řeší především situaci českých občanů v oblasti.
Největší obavy ale podle vedení lázní vyvolává samotné cestování. „Lidé se mohou obávat, že by se kvůli situaci v regionu nemuseli snadno vrátit domů,“ dodala Krótká.
Klienti jezdí na měsíce
Pro lázně je trh z Blízkého východu dlouhodobě zásadní. Spolupracují s ním více než 40 let a klienti z tohoto regionu patří mezi ty, kteří v Darkově zůstávají nejdéle.
„Nejde o týdenní pobyty. Klienti k nám jezdí na měsíc, dva nebo i tři měsíce. Léčba jim pomáhá, proto se pravidelně vracejí,“ uvedla Krótká.
Pokud by letos nepřijeli, znamenalo by to pro lázně výrazný výpadek příjmů. „Samozřejmě bychom museli hledat způsoby, jak tento výpadek nahradit,“ dodala.
Reality
Specializace na léčbu pohybového aparátu
Lázně Darkov patří mezi nejstarší jodové lázně v Evropě. K léčbě využívají jodobromovou solanku, přírodní léčivý zdroj pocházející z období třetihor.
Specializují se především na léčbu onemocnění pohybového, nervového a oběhového systému, kožních a gynekologických nemocí. Léčí také pacienty s popáleninami.
Reality
Sanatoria Klimkovice se specializují hlavně na nemoci pohybového ústrojí a neurologická onemocnění jako dětská mozková obrna, mozková mrtvice, traumatické poškození mozku či roztroušená skleróza. „Zatímco v roce 2024 se u nás léčilo přibližně 172 pacientů z arabsky mluvících zemí, v loňském roce jich bylo 109. Od začátku roku 2026 jsme zatím přivítali osm klientů a pro první pololetí evidujeme zhruba 25 potvrzených rezervací,“ uvedl Dejčík.
Vzhledem k postnímu měsíci ramadánu, kdy tito klienti tradičně za léčbou necestují, se podle něj reálný dopad na ochotu či možnosti klientů cestovat může projevit až s časovým odstupem. „Z pohledu zahraniční klientely je pro naše sanatoria klíčová především letní sezona, kdy je zájem o léčbu tradičně nejvyšší. Pro toto období zatím evidujeme první rezervace a očekáváme mírné navýšení zájmu. Dlouhodobě zároveň vidíme, že počty pacientů z arabských zemí zásadně ovlivňují komplikace při udělování víz, které se promítají do celkového poklesu této klientely v našem regionu,“ uvedl Dejčík.
