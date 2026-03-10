Vyberte si z našich newsletterů

Konflikt na Blízkém východě zasáhl karvinské Lázně Darkov. Z klíčového trhu nepřišla ani jedna rezervace

Konflikt na Blízkém východě zasáhl karvinské Lázně Darkov. Z klíčového trhu nepřišla ani jedna rezervace

Lázně Darkov
ČTK
nst
nst

Karvinské Lázně Darkov letos zatím nemají kvůli konfliktu na Blízkém východě žádné rezervace z tohoto regionu. Přitom jde o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí desítky až stovky klientů na dlouhodobé léčebné pobyty. Výpadek by tak pro lázně mohl znamenat vážný problém.

Ředitel Sanatorií Klimkovice na Ostravsku Jozef Dejčík řekl, že v posledních letech evidují pokles počtu klientů z arabsky mluvících zemí, ale vliv aktuálního konfliktu zatím nedokážou odhadnout.

„Pomalu končí ramadán a v této době jsme už obvykle měli spoustu rezervací. Letos jsme očekávali, že už v dubnu přijedou desítky klientů, ale zatím nepřišla ani jedna rezervace,“ uvedla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.

Podle ní je důvodem především nejistota spojená s konfliktem v regionu. Klienti mohou mít potíže s dopravou a otázkou zůstává i vydávání víz. Česká zastupitelství nyní řeší především situaci českých občanů v oblasti.

Největší obavy ale podle vedení lázní vyvolává samotné cestování. „Lidé se mohou obávat, že by se kvůli situaci v regionu nemuseli snadno vrátit domů,“ dodala Krótká.

Klienti jezdí na měsíce

Pro lázně je trh z Blízkého východu dlouhodobě zásadní. Spolupracují s ním více než 40 let a klienti z tohoto regionu patří mezi ty, kteří v Darkově zůstávají nejdéle.

„Nejde o týdenní pobyty. Klienti k nám jezdí na měsíc, dva nebo i tři měsíce. Léčba jim pomáhá, proto se pravidelně vracejí,“ uvedla Krótká.

Pokud by letos nepřijeli, znamenalo by to pro lázně výrazný výpadek příjmů. „Samozřejmě bychom museli hledat způsoby, jak tento výpadek nahradit,“ dodala.

Specializace na léčbu pohybového aparátu

Lázně Darkov patří mezi nejstarší jodové lázně v Evropě. K léčbě využívají jodobromovou solanku, přírodní léčivý zdroj pocházející z období třetihor.

Specializují se především na léčbu onemocnění pohybového, nervového a oběhového systému, kožních a gynekologických nemocí. Léčí také pacienty s popáleninami.

Sanatoria Klimkovice se specializují hlavně na nemoci pohybového ústrojí a neurologická onemocnění jako dětská mozková obrna, mozková mrtvice, traumatické poškození mozku či roztroušená skleróza. „Zatímco v roce 2024 se u nás léčilo přibližně 172 pacientů z arabsky mluvících zemí, v loňském roce jich bylo 109. Od začátku roku 2026 jsme zatím přivítali osm klientů a pro první pololetí evidujeme zhruba 25 potvrzených rezervací,“ uvedl Dejčík.

Vzhledem k postnímu měsíci ramadánu, kdy tito klienti tradičně za léčbou necestují, se podle něj reálný dopad na ochotu či možnosti klientů cestovat může projevit až s časovým odstupem. „Z pohledu zahraniční klientely je pro naše sanatoria klíčová především letní sezona, kdy je zájem o léčbu tradičně nejvyšší. Pro toto období zatím evidujeme první rezervace a očekáváme mírné navýšení zájmu. Dlouhodobě zároveň vidíme, že počty pacientů z arabských zemí zásadně ovlivňují komplikace při udělování víz, které se promítají do celkového poklesu této klientely v našem regionu,“ uvedl Dejčík.

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky

Šéf měnové sekce ČNB Sklenář: Válka v Perském zálivu nás ovlivňuje nepřímo. Nová inflační vlna Česku nehrozí

Leaders

Ivana Pečinková

Markovič a sportovní přenosy. Nova slaví rok služby Oneplay, která porazila i Netlix

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Vlastník televize Nova může slavit. Přesně před rokem spustil novou streamovací službu Oneplay, která vznikla propojením stávajících služeb Voyo a O2 TV. Výsledek podle dat Novy předčil očekávání, protože lidé prokoukali 1,6 miliardy hodin.

Přesně před rokem na trh vstoupila platforma Oneplay. Na jednom místě svým uživatelům poskytuje exkluzivní originální projekty z vlastní produkce, tisíce českých i zahraničních seriálů, filmů, dokumentů, reality show a nejrozsáhlejší nabídku sportovních přenosů.

Právě původní dramatické seriály a sportovní přenosy Oneplay zajistily úspěch u diváků, stejně jako snadné předplatné služby, které není závislé na operátorovi ani poskytovateli televizního vysílání. Za rok své existence Oneplay hlásí téměř tři miliardy video views (spuštění jakéhokoli video obsahu na platformě) a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.   

„Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay – unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ říká generální ředitel TV Nova Daniel Grunt. „Je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. Oneplay se to povedlo. Napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli.“

Eva Čerešňáková a Rey Koranteng
video
Aktualizováno

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Newstream TV

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Michal Nosek

Seriály Oneplay získávají ceny

Významnou součástí nabídky je původní tvorba. V roce 2025 uvedla platforma například druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti. Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo hit jarní sezony Metoda Markovič: Straka, jehož první řada byla oceněna třemi Českými lvy. 

Ještě před uvedením na Oneplay dosáhla jedinečného úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel (prvním byla v předchozím roce rovněž série z naší produkce Metoda Markovič: Hojer). Monyová bude mít na Oneplay premiéru už v květnu.

Daniel Grunt - šéf nových médií skupiny CME

Nový šéf televize Nova Daniel Grunt: Zlomem pro Voyo byl přesun Ordinace za platební bránu

Leaders

Daniel Grunt se stal generálním ředitelem televize Nova. Byznysový portál newstream.cz s ním přinesl poslední rozhovor v jeho předchozí roli, kdy vedl digitální aktivity skupiny CME a měl na starosti rozjezd videotéky Voyo. Přečtěte si, jak vidí budoucnost televizního vysílání.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Reality show i sport rostou

Sledovanost platformy zajišťují také reality show, které mnohdy nabízejí více obsahu na streamovacích službách než v lineárním vysílání. K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko.

Mimořádně populární je na Oneplay sportovní obsah. Chance Liga pokračovala v meziročním růstu sledovanosti o 23 procent, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta–Slavia. Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy, které zvyšují komfort sledování ligového fotbalu.

Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA, které potvrdilo schopnost sportovní redakce zvládnout téměř dvanáctiměsíční maraton přímých přenosů z celého světa.

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Zprávy z firem

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

sta

Daniel Grunt - šéf nových médií skupiny CME

Nový šéf televize Nova Daniel Grunt: Zlomem pro Voyo byl přesun Ordinace za platební bránu

Leaders

Stanislav Šulc

Dalibor Martínek: V Česku Babiš štěká, v Německu vrtí ocáskem

Andrej Babiš a Friedrich Merz
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.

Babiš rozhodně nechce jít východní cestou Orbána a Fica, to jsou jen spekulace některých novinářů a opozice. Žádná východní cesta nebude. Babiš chce mít naopak větší vliv v západní Evropě. A Německo vnímá jako klíčovou páku. Na domácí půdě může pro své voliče kritizovat třeba německý útěk od jádra, ale taková prohlášení mají u západního souseda sílu bzučení ováda. Při návštěvách Německa musí Babiš sklapnout podpatky. A to nyní také udělal.

Ostatně, sám Babiš má v Německu velké byznysové zájmy. Jeho Agrofert, o kterém nyní Babiš prohlašuje, že není jeho, tam například vlastní významnou chemičku, která vyrábí dusíkatá hnojiva. Je to jedna z páteřních firem jeho byznysu. Od Němců také koupil Mafru, kterou sice před nedávnem prodal, ale pořád v ní má velký vliv.

Andrej Babiš

Babiš: Visegrád nyní nefunguje

Politika

Visegrádská čtyřka nyní podle Andreje Babiše nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Skupina ale má stále smysl, řekl český premiér po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

ČTK

S Němci si to Babiš nerozhází

Ne, s Němci si to Babiš nikdy nerozhází. Naopak, Německo potřebuje k torpédování systému emisních povolenek, což je ní jeho ústřední téma na úrovni Evropské unie. Německo se sice svým příklonem k zelené energetice liší od uhelného a jaderného Česka. Faktem však zůstává, že Německo je pro Česko nejdůležitějším exportním trhem, míří tam třetina české výroby.

Česko je pořád německou výrobní základnou, téměř sto procent sektoru automotive tady vlastní Němci. Bez Německa bychom nedali ani ránu. Německo se pod kancléřem Merzem připojilo ke snaze o úpravu systému emisních povolenek. O takto silného spojence nemůže Babiš přijít. Na druhé straně, bude za to také muset něco zaplatit.

Je jasné, v čem se bude platit. Bude to posilování ekonomické závislosti. A také otázka zbrojení jistě bude na stole. Babiš si nemůže dovolit nezbrojit, tlak Spojených států, ale i Německa, bude příliš silný.

Robin Böhnisch

„Zasloužil by si spíš pochvalu než odvolání.“ Ředitelé parků reagují na konec šéfa KRNAP

Zprávy z firem

Ředitelé českých národních parků se postavili za odvolaného ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Podle nich by si za svou práci zasloužil spíše pochvalu než odvolání. Böhnisch zároveň zůstává předsedou Asociace národních parků ČR.

nst

Vrtění ocáskem

Takže když německý kancléř Friedrich Merz po schůzce s Babišem například řekne, že Německo nemá zájem na nekonečné válce v Íránu, Babiš okamžitě zavrtí ocáskem a sdělí, že německý pohled na válku na Blízkém východě sdílí. Babiš musí vyvažovat rétoriku na válku v Íránu mezi Spojenými státy, bezmezným spojencem, a trochu skeptičtějším Německem, které je však pro Česko víc košilí než kabátem.

Babiš to jistě zvládne. V rámci Evropské unie si udrží pozici rebelanta, jako populistovi mu nic jiného před domácím publikem nezbývá. Větší západní spojenci chápou motivaci Babišovy emancipace, ale všichni zúčastnění dobře znají váhu jednotlivých hráčů. Babiš dobře ví, kdy má štěkat a kdy ne.

Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

