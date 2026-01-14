Nový magazín právě vychází!

Swissôtel otevřel první hotel v Česku. A Praze se vyhnul

Swissôtel, užito se svolením
Prémiová hotelová značka Swissôtel vstoupila na český trh. Nevybrala si ale Prahu ani horské resorty – svůj první hotel v Česku otevřela v Mariánských Lázních. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

Mariánské Lázně získaly nového hráče v prémiovém segmentu. Swissôtel zde otevřel hotel zaměřený na wellness, klid a zahraniční hosty. 

Nový hotel stojí jen pár kroků od Zpívající fontány a lázeňských parků. Mariánské Lázně, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, dlouhodobě lákají hlavně zahraniční klientelu – zejména z Německa a Blízkého východu. Právě na ni Swissôtel cílí.

Accor sází na lázně a bonitní klientelu

Za značkou Swissôtel stojí hotelová skupina Accor, která v posledních letech výrazně posiluje prémiové a lifestyle hotely mimo hlavní metropole. Vstup do Mariánských Lázní tak zapadá do její strategie.

„Mariánské Lázně mají silnou značku samy o sobě. Naším cílem není masový turismus, ale hosté, kteří hledají klid, kvalitu a služby navíc,“ uvedl při otevření hotelu Jean Wendling z vedení Accoru.

125 pokojů, wellness a méně okázalosti

Hotel nabízí 102 pokojů, 22 apartmá a prezidentské apartmá. Interiéry zůstávají spíš umírněné než okázale luxusní – kombinují historickou budovu s moderním vybavením.

Zajímavostí jsou takzvané Vitality Rooms, tedy pokoje navržené s důrazem na spánek, světlo a regeneraci. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

Restaurace, střešní bar i malé konference

Swissôtel Mariánské Lázně míří i na firemní klientelu a menší akce. Nabízí několik konferenčních místností pro desítky lidí, restauraci 105 Dining Lounge, bar, kavárnu a střešní bar s výhledem na město.

Silnou roli má wellness centrum Pürovel Spa & Sport – sauny, bazény, hammam a procedury navazující na lázeňskou tradici města. Právě wellness je podle odborníků hlavním tahákem pro návrat hostů do lázeňských destinací.

Signál pro celý lázeňský byznys

Vstup Swissôtelu do Mariánských Lázní je vnímán jako signál, že lázeňská města znovu přitahují investice vyšší kategorie. Zatímco v minulých letech se pozornost soustředila hlavně na Prahu, dnes se prémiové značky poohlížejí i po regionech.

Pro Mariánské Lázně to znamená nejen prestiž, ale i tlak na zbytek trhu – nové standardy služeb, vyšší ceny a silnější orientaci na zahraniční klientelu.

Profimedia
Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.

Soukromé studentské bydlení zažívá v Evropě prudký růst. Podle Evropského investičního barometru studentského ubytování (PBSA) 2025, který připravily společnosti Savills a The Class Foundation, se tento segment poprvé stal nejatraktivnějším rezidenčním aktivem z pohledu investorů a předstihl i tradiční nájemní bydlení.

„Na evropské úrovni se segment soukromého studentského bydlení poprvé dostal na vrchol seznamu nejžádanějších rezidenčních sektorů. Investoři očekávají, že během následujících dvou až pěti let navýší počet lůžek ve svých portfoliích o více než 70 procent,“ říká David Sajner, investiční ředitel společnosti Savills.

Mapa studentského bydlení v Praze Užito se svolením Savills

Do sektoru mají v příštích letech zamířit investice v řádu desítek miliard eur. Ani to ale nebude stačit. Studentské bydlení zůstane v Evropě nedostatkové i při realizaci všech plánovaných projektů.

Tlak se přelévá do nájemního bydlení

V českém kontextu je situace nejvypjatější v Praze. Každý akademický rok zde hledá ubytování přibližně 75 tisíc vysokoškolských studentů, zatímco nabídka dostupných kapacit zůstává výrazně omezená. Ve městě je evidováno zhruba 29 450 studentských lůžek, přičemž drtivá většina z nich patří veřejným nebo soukromým vysokým školám.

Soukromé studentské rezidence zatím hrají pouze doplňkovou roli. V roce 2024 jich v Praze fungovalo 22 s kapacitou necelých tří tisíc lůžek. I po započtení projektů spolubydlení se počet soukromých kapacit pohybuje přibližně kolem 3 800 lůžek, což je ve srovnání se západoevropskými metropolemi výrazně podprůměrné číslo.

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po studentském bydlení se stále výrazněji přelévá do klasického nájemního trhu. Studenti, kteří neseženou místo na koleji ani v soukromé rezidenci, hledají bydlení na volném trhu a čím dál častěji i mimo samotnou Prahu.

Pronájem bytu o velikosti zhruba 70 metrů čtverečních v širším centru Prahy se běžně pohybuje okolo 33 tisíc korun měsíčně. I při sdílení čtyřmi lidmi tak vychází bydlení na přibližně deset tisíc korun na osobu, a to bez započtení energií. Levnější varianty studenti stále častěji hledají za hranicí metropole.

„Dojezdová vzdálenost do 90 minut ode dveří ke dveřím, která byla ještě před pár lety pro studenty neakceptovatelná, se dnes stává poměrně běžným standardem. Výrazně tomu pomohla také integrace Středočeského kraje do pražského dopravního systému, která zlevňuje každodenní dojíždění,“ říká Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services a šéf portálu Bezrealitky.

Ani v dobře dopravně dostupných lokalitách však nájmy nezůstávají stát. Například byt 3+1 o velikosti 76 metrů čtverečních v Brandýse nad Labem se dnes pronajímá zhruba za 22 tisíc korun měsíčně, což je o několik tisíc více než před rokem. Podobný vývoj je patrný i v Kladně, kde se menší byty rovněž zdražují.

Nedostatkem kolejí trpí i regiony

Napjatá situace se netýká pouze hlavního města a jeho bezprostředního okolí. Také další tuzemská univerzitní centra se potýkají s nedostatečnými kapacitami studentského bydlení, třeba Olomouc. Rozšířit nabídku studentského bydlení v hanácké metropoli se chystá developerská skupina Redstone. Ta nyní získala souhlasné environmentální stanovisko pro výstavbu nových studentských kolejí v sousedství historického centra města a hlavního kampusu Univerzity Palackého. Projekt počítá s vybudováním 237 ubytovacích jednotek s celkovou kapacitou 985 lůžek. Rezidence má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu Sokol a nabídnout bydlení v zeleni s průchozím vnitroblokem, podzemním parkováním a službami v parteru.

Na Univerzitě Palackého dnes studuje přibližně 23 tisíc studentů, tedy více než pětina obyvatel města, zatímco kapacita vysokoškolských kolejí dosahuje zhruba 4 700 míst. Stejně jako v Praze tak i zde vysoká poptávka nutí značnou část studentů hledat dražší bydlení na soukromém trhu.

Zájem investorů o studentské bydlení v Česku proto roste. Segment nabízí stabilní poptávku, nízkou míru neobsazenosti a relativní odolnost vůči ekonomickým výkyvům. „Soukromé studentské bydlení je v hledáčku investorů také v Praze. Mezi nejvýznamnější soukromé studentské rezidence zde patří The FIZZ, Comenius, Zeitraum Student Housing, DC Rezidence, Bro-Coli, Student House Botič, Rooms 5 a Campus Park,“ doplňuje David Sajner. Tyto projekty však zatím spíše naznačují potenciál trhu, než aby dokázaly reagovat na skutečný rozsah poptávky.

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů
Vizualizaci poskytla společnost Finep
nst
nst

Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.

Milníkem roku 2025 bylo pro firmu otevření Nového Opatova, nové čtvrti vznikající přímo na stanici metra Opatov. Projekt, na němž Finep spolupracuje s architektonickým Studiem Acht, kombinuje byty, kanceláře, služby a městskou vybavenost v kompaktní struktuře založené na principech města krátkých vzdáleností. Obyvatelé i návštěvníci zde budou mít v pěší dostupnosti obchody, dopravní terminál, veřejné prostory i práci v připravovaných kancelářských budovách.

Finep na Opatově spojuje hlavní městské funkce do jednoho celku a zúročuje zkušenosti s komplexní zástavbou ve své úspěšné lokalitě Britská čtvrť. Po mnoha desetiletích tak vzniká místo, které doplňuje chybějící centrum Jižního Města a vrací této části Prahy funkci, kterou již v šedesátých letech urbanisté předpokládali.

Bytový dům v Německu

Česko je malé hřiště. Fond Českého Bydlení míří za hranice

Reality

Český trh je fragmentovaný a omezený velikostí. Zakladatelé Fondu Českého Bydlení proto míří do Německa, největšího evropského trhu nájemního bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V roce 2025 uvedl Finep na trh přes dvanáct set bytů. V mixu vlastnických, družstevních i nájemních. „Rok 2025 ukázal, že naše dlouhodobá strategie přináší výsledky. Stejně jako v předchozích letech jsme pokračovali v tom nejdůležitějším: dodávat kvalitní a moderní bydlení v různých formách vlastnictví tak, aby bylo dostupné lidem v nejrůznějších životních situacích. A Nový Opatov není jen náš další projekt, ale městské centrum, které Praze chybělo. Opatov se z terminálu, kterým denně projde zhruba třicet tisíc lidí, promění v živoucí místo, kde lidé najdou vše, co potřebuji - bydlení, práci i služby, a to vše v docházkové vzdálenosti,“ tvrdí Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.

Na Slovensku má společnost Finep za sebou rovněž úspěšný rok. V Bratislavě uvedla na trh celkem 360 nových bytů ve třech lokalitách. Nejvýraznějším přírůstkem je projekt Danubius Lofts, který přetváří více než sto let starou industriální budovu továrny Cvernovka v bydlení loftového stylu. Nabídku v této lokalitě dále rozšiřuje Danubius Two – nejvyšší budova, kterou Finep ve své historii postavil. Věž, která dosáhne výšky 118 metrů, se stane se druhou nejvyšší rezidenční budovou v Bratislavě. Třetím bratislavským projektem jsou domy Na Lúke v bratislavské čtvrti Dúbravka - energeticky úsporné bydlení.

Rok 2025 byl pro Finep také rokem výrazného rozšíření nabídky kanceláří. Kromě více než 31 tisíc metrů čtverečních nové kancelářské plochy v projektu City West nabídne projekt Nový Opatov po dokončení více než 43 tisíci metry kanceláří. Dalším projektem je Vltava Office v Holešovicích s více než pěti tisíci metry administrativní plochy.

Na pražském trhu spolu svádí souboj o největšího stavitele Finep se společností Central Group, která má nyní ve výstavbě asi 3200 nových bytů. Významnou pozici si drží také Evžen Korec se svým Ekospolem, který loni dokončil 492 bytů. Dalšími významnými hráči jsou Penta Real Estate s loňskými 420 novými byty či Trigema Marcela Sourala s 291 zkolaudovanými byty. 

