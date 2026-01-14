Swissôtel otevřel první hotel v Česku. A Praze se vyhnul
Prémiová hotelová značka Swissôtel vstoupila na český trh. Nevybrala si ale Prahu ani horské resorty – svůj první hotel v Česku otevřela v Mariánských Lázních. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.
Mariánské Lázně získaly nového hráče v prémiovém segmentu. Swissôtel zde otevřel hotel zaměřený na wellness, klid a zahraniční hosty.
Nový hotel stojí jen pár kroků od Zpívající fontány a lázeňských parků. Mariánské Lázně, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, dlouhodobě lákají hlavně zahraniční klientelu – zejména z Německa a Blízkého východu. Právě na ni Swissôtel cílí.
Accor sází na lázně a bonitní klientelu
Za značkou Swissôtel stojí hotelová skupina Accor, která v posledních letech výrazně posiluje prémiové a lifestyle hotely mimo hlavní metropole. Vstup do Mariánských Lázní tak zapadá do její strategie.
„Mariánské Lázně mají silnou značku samy o sobě. Naším cílem není masový turismus, ale hosté, kteří hledají klid, kvalitu a služby navíc,“ uvedl při otevření hotelu Jean Wendling z vedení Accoru.
125 pokojů, wellness a méně okázalosti
Hotel nabízí 102 pokojů, 22 apartmá a prezidentské apartmá. Interiéry zůstávají spíš umírněné než okázale luxusní – kombinují historickou budovu s moderním vybavením.
Zajímavostí jsou takzvané Vitality Rooms, tedy pokoje navržené s důrazem na spánek, světlo a regeneraci. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.
Restaurace, střešní bar i malé konference
Swissôtel Mariánské Lázně míří i na firemní klientelu a menší akce. Nabízí několik konferenčních místností pro desítky lidí, restauraci 105 Dining Lounge, bar, kavárnu a střešní bar s výhledem na město.
Silnou roli má wellness centrum Pürovel Spa & Sport – sauny, bazény, hammam a procedury navazující na lázeňskou tradici města. Právě wellness je podle odborníků hlavním tahákem pro návrat hostů do lázeňských destinací.
Signál pro celý lázeňský byznys
Vstup Swissôtelu do Mariánských Lázní je vnímán jako signál, že lázeňská města znovu přitahují investice vyšší kategorie. Zatímco v minulých letech se pozornost soustředila hlavně na Prahu, dnes se prémiové značky poohlížejí i po regionech.
Pro Mariánské Lázně to znamená nejen prestiž, ale i tlak na zbytek trhu – nové standardy služeb, vyšší ceny a silnější orientaci na zahraniční klientelu.
