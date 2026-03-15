Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák

Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák

Dalibor Martínek

Od prvního dubna začne platit doporučení České národní banky na zpřísnění takzvaných investičních hypoték. Zájemce bude muset mít víc vlastních zdrojů, aspoň na třicet procent hodnoty nemovitosti, a také větší roční příjmy, než banky dosud žádaly. „Jsem rád, že toto zpřísnění přišlo,“ říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték.

Mladé lidi, kteří těžko dosahují na vlastní bydlení, by toto doporučení ČNB podle Rusňáka mohlo trochu vrátit do hry. Z celkového objemu hypoték tvoří ty investiční asi deset procent. Jde o půjčky na třetí a další nemovitost. Této oblasti se věnují profesionální investoři do nemovitostí, kteří mají klidně desítky bytů.

„Spoustu z těch bytů mají zapákovaných na hypotékách. Je to skulina v zákonu o spotřebitelské půjčce, kdy by hypotéka měla primárně fungovat pro zajištění vlastnického bydlení,“ říká Rusňák. Investiční hypotéky jsou v podstatě podnikání se spotřebitelským úvěrem.

Objem hypoték výrazně vzrostl

Hypoteční trh ožil. Banky v únoru poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun

Objem nových hypoték v Česku v únoru výrazně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun, což je téměř o 15 procent více než v lednu a o 59 procent více než před rokem. Zájem o hypotéky podporuje i blížící se zpřísnění pravidel pro investiční úvěry.

Investoři do bydlení, kteří dosud využívali investiční hypotéky, podle Rusňáka najdou jiné způsoby financování nákupu bytů, například podnikatelské půjčky. To je podle Rusňáka v pořádku, protože tam mají horší úrokovou sazbu, kratší splatnost. Není to tak výhodné jako klasická hypotéka, investorům nemusí vycházet finanční analýza. Může to některé investory odradit.

Zpřísnění pro investiční hypotéky se podle Rusňáka nijak zásadně nedotkne hypotečního trhu, zájem je rekordní a v nejbližší době patrně dál bude. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem.

Celý rozhovor s Tomášem Rusňákem vychází ve formě podcastu již zítra

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

České stavebnictví nadále roste

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Orbán vs. Magyar: Budapešť zaplavily davy před klíčovými volbami

Příznivci premiéra Viktora Orbána
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Akce pořádané Orbánovou vládnoucí národněkonzervativní stranou Fidesz a středopravou stranou Tisza vedenou Magyarem jsou podle agentury AP vnímány jako ukazatel podpory, kterou mohou oba tábory očekávat v posledním měsíci kampaně. Očekává se účast až statisíců lidí.

Orbán je u moci od roku 2010 a usiluje o své páté po sobě jdoucí volební vítězství. Tentokrát má ale silnějšího soupeře než kdykoliv za poslední dvě dekády, protože Magyar rychle získal popularitu a ohrožuje dosud pevnou Orbánovu pozici v čele vlády.

Zatímco se dnes dopoledne na mostě přes Dunaj shromažďovaly davy lidí před provládním pochodem, který má vyvrcholit projevem předsedy vlády, jedna z Orbánových příznivkyň Anikó Menyhártová agentuře AP řekla, že jeho poselství lze shrnout do tří slov: Bůh, vlast, rodina. „Jen tato vláda je schopna zajistit tyto tři věci do budoucna,“ míní.

Ve dnech před dnešními manifestacemi, které se konají v den státního svátku připomínajícího maďarskou revoluci proti Habsburské říši z roku 1848, zdůrazňovali Orbán i Magyar svým příznivcům, jak důležité je se těchto akcí zúčastnit. Počty lidí na obou akcích by tak podle pozorovatelů mohly naznačit, jak si strany povedou ve volbách 12. dubna.

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

Magyarovo hnutí plánuje později dnes vlastní pochod centrem Budapešti a očekává se, že půjde o „největší politickou událost v historii Maďarska“. Magyar, bývalý člen Fideszu, cílí kampaň na zlepšování života běžných občanů a obnovu demokratických institucí, které podle něj pod Orbánem ztratily význam, na návrat země k západním partnerům a konec politiky vstřícné k Rusku.

Ve videu zveřejněném dnes brzy ráno na sociálních sítích Magyar uvedl, že jeho strana „by ráda vrátila každému Maďarovi to, co mu odcházející vláda vzala: naši víru ve svobodu a pocit, že naše vlast skutečně patří každému Maďarovi“.

Podle většiny nezávislých průzkumů Magyar nyní vede. V únorové sondáži agentury Medián jeho strana zvýšila náskok na 20 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči. Výsledek voleb však stále není jistý, protože Fidesz má silnou podporu na venkově a kontroluje veřejnoprávní média a rozsáhlou síť loajálních médií, připomíná AP. Fidesz zároveň poukazuje na průzkumy, které přisuzují vítězství jemu.

Zelenskyj obvinil Evropu z vydírání kvůli ropovodu Družba

Za vydírání označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tlak Evropy na zprovoznění ropovodu Družba, kterým Maďarsko a Slovensko dováželo ruskou ropu. Kyjev tvrdí, že ropovod poničily ruské útoky a jeho oprava si vyžádá delší dobu. Informovala o tom agentura AFP.

Magyar v reakci na četné mediální zprávy, podle nichž se ruské zpravodajské služby snaží pomocí dezinformační kampaně ovlivnit volby ve prospěch Orbána, varoval své příznivce, že by se mohly dostat na veřejnost zmanipulované nahrávky s cílem zdiskreditovat jeho osobu nebo jeho hnutí.

Orbánova kampaň je podle AP čím dál více založena na agresivní kritice Ukrajiny. Snaží se navodit dojem, že Kyjev, Evropská unie a Tisza jsou součástí spiknutí, jehož cílem je svrhnout současnou vládu a dosadit kabinet, který bude přijímat rozhodnutí příznivější pro Ukrajinu. Vláda tento týden oznámila, že zveřejní zprávu, která podle Orbána prokáže, že Tisza obdržela nelegální finanční prostředky z Ukrajiny, což Magyar důrazně popírá.

Související

Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Babišovy rakety a Kupkův dream team

Dalibor Martínek

Andrej Babiš se dostává pod stále větší tlak kvůli své neochotě vydávat peníze na zbrojení. Jeho mantra investujeme do lepšího života, válku nechceme, se začíná drolit. Mezitím Martin Kupka představil stínovou vládu, plnou starých kádrů. A ministr kultury si vysloužil permanentní protesty před svým sídlem.

Ve vládní koalici se to začalo tetelit. Nejdřív začal kličkovat generál Jaromír Zůna. Poté, co přišel s kritikou nízkých výdajů na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick, a následoval ho velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker, Zůna začal plápolat ve větru. Česko prý ctí závazek vydávat do roku 2035 na obranu 3,5 procenta HDP. Přidal se i Radek Vondráček, Česko podle něj dostojí závazkům ohledně obranných výdajů. Jak zjevný nesoulad mezi činy a slovy vláda vysvětli spojencům je obří záhada. Podle Vondráčka vláda s americkými partnery vede dialog. Tak sláva, Američané se s námi ještě baví.

Premiér vyrazil za německým kancléřem Merzem. Rozvíjely se plány na posílení ekonomické spolupráce, Babiš fňukal kvůli emisním povolenkám. Český premiér přitom dobře ví, kde je české místo. Merzovi po setkání všechno poslušně odkýval, jako šéf správné sedmnácté spolkové země. Žádné hrátky se Slováky nebo Maďary se nebudou trpět.

Nekonečná válka? USA a Izrael nemají plán, jak ukončit konflikt s Íránem, říká Merz

Německý kancléř Friedrich Merz začíná měnit svůj postoj k válce s Íránem. Zatímco ještě minulý týden stál po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a podporoval cíle americko-izraelské operace, nyní varuje před ekonomickými a bezpečnostními dopady konfliktu na Evropu.

Nová pravomoc

Babiš dostal novou pravomoc. Nyní bude jenom on rozhodovat, kdo a kam poletí vládním speciálem. Vláda tak rozhodla krátce po výletu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na zahájení paralympiády. Opozice nejen že nedostala téměř žádné funkce ve Sněmovně, Vít Rakušan se opakovaně marně pokouší stát se místopředsedou dolní komory. Teď už ani žádné rajzování.

Martin Kupka chce tomuto řádění vládní trojkoalice udělat přítrž. Představil svou stínovou vládu. Členy jeho dream teamu budou matadoři jako Petr Bendl, Pavel Drobil, Jan Skopeček, Martin Červíček nebo Jana Černochová. S touto čerstvou krví nyní Kupka napne plachty a pod heslem Připraveni převzít odpovědnost vypluje na zteč. Předvolební preference strany podle některých průzkumů již klesají pod patnáct procent.

Před sídlem ministerstva kultury se od nynějška budou konat každý všední den umělecká vystoupení. Za akci „Umění trvá“ může veřejnost poděkovat zdatnému vedení resortu pod Otou Klempířem, který se při jednání o rozpočtu smířil se škrty o 1,2 miliardy korun se slovy, šetřit musí každý. Stovky studentů na škrty v kultuře vyjádřili před sídlem resortu svůj názor, například sloganem Divadlo už jenom ve Sněmovně.

Související

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

