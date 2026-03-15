Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák
Od prvního dubna začne platit doporučení České národní banky na zpřísnění takzvaných investičních hypoték. Zájemce bude muset mít víc vlastních zdrojů, aspoň na třicet procent hodnoty nemovitosti, a také větší roční příjmy, než banky dosud žádaly. „Jsem rád, že toto zpřísnění přišlo,“ říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték.
Mladé lidi, kteří těžko dosahují na vlastní bydlení, by toto doporučení ČNB podle Rusňáka mohlo trochu vrátit do hry. Z celkového objemu hypoték tvoří ty investiční asi deset procent. Jde o půjčky na třetí a další nemovitost. Této oblasti se věnují profesionální investoři do nemovitostí, kteří mají klidně desítky bytů.
„Spoustu z těch bytů mají zapákovaných na hypotékách. Je to skulina v zákonu o spotřebitelské půjčce, kdy by hypotéka měla primárně fungovat pro zajištění vlastnického bydlení,“ říká Rusňák. Investiční hypotéky jsou v podstatě podnikání se spotřebitelským úvěrem.
Objem nových hypoték v Česku v únoru výrazně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun, což je téměř o 15 procent více než v lednu a o 59 procent více než před rokem. Zájem o hypotéky podporuje i blížící se zpřísnění pravidel pro investiční úvěry.
Objem nových hypoték v Česku v únoru výrazně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun, což je téměř o 15 procent více než v lednu a o 59 procent více než před rokem. Zájem o hypotéky podporuje i blížící se zpřísnění pravidel pro investiční úvěry.
Investoři do bydlení, kteří dosud využívali investiční hypotéky, podle Rusňáka najdou jiné způsoby financování nákupu bytů, například podnikatelské půjčky. To je podle Rusňáka v pořádku, protože tam mají horší úrokovou sazbu, kratší splatnost. Není to tak výhodné jako klasická hypotéka, investorům nemusí vycházet finanční analýza. Může to některé investory odradit.
Zpřísnění pro investiční hypotéky se podle Rusňáka nijak zásadně nedotkne hypotečního trhu, zájem je rekordní a v nejbližší době patrně dál bude. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem.
Celý rozhovor s Tomášem Rusňákem vychází ve formě podcastu již zítra
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.