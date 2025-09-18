Vyberte si z našich newsletterů

Živě: O perspektivě nájemního bydlení. Jak to vidí developeři

O proměnách trhu s nájemním bydlením budou v přímém přenosu diskutovat prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penty Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš.

Hosté pořadu se podělí o zkušenosti z praxe i vize, kam se tento segment v příštích letech vydá. Současně představí, jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři, aby na trh rychleji přicházely nové byty a nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví.

Kulatý stůl vysílá ČTK Connect v přímém přenosu z Nuselského pivovaru 18. září 2025 od 10:00. Online stream bude k vidění na kanálu YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz či na newstream.cz a v dalších médiích. 

Penta koupila polovinu firmy, která spravuje nájemní byty

Realitní divize investiční společnosti Penta s názvem Real Estate koupila poloviční podíl ve firmě Bureš & partneři zaměřené na pronájem a správu nemovitostí. Ta se přejmenuje na Flet. Penta o tom informovala v tiskové zprávě.

V první epizodě nového pořadu Realitní jednohubky se představují Jiří Pácal, Milan Roček, Libor Ostatek. Moderuje Dalibor Martínek.
Nový fenomén. Na trhu s byty a domy řádí nemovitostní „šmejdi“. Kupují podíly a vydírají majitele

Na českém realitním trhu se rychle rozvíjí nový trend. Vykupování minoritních podílů v nemovitostech. Spekulanti, skrytí za různými firmami, se zaměřují na vykupování nesplacených podílů, například v dědickém řízení, aby potom žádali jejich zhodnocení od většinového vlastníka nemovitosti. Na nový trend upozorňuje Milan Roček ze společnosti Dataligence, jehož firma sleduje realitní transfery. Na toto téma přišla řeč v rámci nového pořadu Realitní jednohubky, který od dnešního dne můžete pravidelně sledovat na newstream.cz. Realitní jednohubky natáčíme v pražském hotelu Falkensteiner.

Dalibor Martínek

Dům Radost v Praze na Žižkově čeká rekontrukce pod vedením architektů z ateliéru Qarta.

Valovi mohou začít s přestavbou Domu Radost. Vybudují v něm stovky minibytů

Přestavba pražského domu Radost na byty má stavební povolení. Žižkovskou nemovitost vlastní majitelé koupelnářské skupiny Siko. Valovi tam plánují namísto bývalých kanceláří vybudovat více než 600 malometrážních bytů doplněných o obchody, galerie, multifunkční sály či sportovní zařízení.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Dalibor Martínek

Bude to druhý Štiřín? Národní dům na Vinohradech kupce opět nenašel

Národní dům na Vinohradech
Národní dům v Praze na Vinohradech se nepodařilo prodat ani na pátý pokus. Do elektronické aukce, kterou vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Úřad uvedl, že vypíše nové výběrové řízení na prodej nemovitosti na náměstí Míru.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji majetkový úřad k prodeji v aukci. Do žádného z pěti kol dražby se nikdo nepřihlásil i přes snížení vyvolávací ceny, která v současném kole byla 615 milionů korun.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

Na aukru se draží vše. Od starožitností po dětské hračky, ilustrační foto

Zájem o  Aukro roste. Lidé v srpnu vydražili předměty za 114 milionů

Zprávy z firem

Zájemci v srpnových aukcích na portálu Aukro vydražili starožitné a sběratelské předměty za 114 milionů korun, což představuje meziroční nárůst téměř o 12,5 procenta. V červenci vydražili sběratelé předměty přibližně za 113,5 milionu korun. Vyplývá to z informací, které poskytlo Aukro.

Neúspěšné aukce se hromadí

Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Opakovaně se nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín, pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun a znamenal druhý nejvýnosnější prodej v historii úřadu. Dráž majetkový úřad prodal pouze sousední areál na náměstí Republiky v Praze, za který získal 790 milionů korun.

Majetkový úřad v současnosti nabízí k prodeji šest desítek staveb. Mezi naplánovanými aukcemi na nejbližší týdny jsou i opakované pokusy o prodej zámku Veleslavín či Paláce Broadway.

OBRAZEM: Holešovická tržnice získala novou dominantu

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo: monumentální sousoší Trh a jatka
Severní vstup do Holešovické tržnice zdobí nové sousoší nazvané Trh a jatka, které vytvořili Adam Trbušek a Artur Magrot z Akademie výtvarných umění (AVU). Nahradilo interaktivní dřevěnou instalaci Karlínský vor od Adama Kovalčíka, které zde bylo do letošního jara. Nynější umělecké dílo zůstane na místě jeden rok.

Trbušek je hlavním technologem AVU, Magrot je specialistou na digitální modelování ve 3D středisku akademie. Podle galerie je medvěd, který kvůli plástvím rozbíjí podstavec, na němž stojí, v přímém dialogu s ikonickým býkem stojícím při vchodu do tržnice z karlínské strany. „Na vítězném návrhu Adama Trbuška jsme ocenili promyšlenou komunikaci s existující sochou býka. Autor propojení obhajuje ekonomickým modelem, tzv. býčím a medvědím trhem, kdy obě strany společně popisují vzestupné a klesající tendence trhu,“ uvedla vedoucí Oddělení umění ve veřejném prostoru GHMP Marie Foltýnová.

Podstavec sochy slouží také jako místo k posezení a tento funkční prvek ocenila hodnotící komise jako originální doplnění silného vizuálního a symbolického účinku sousoší.

10 fotografií v galerii

To vzniklo v rámci programu Umění pro město, který spadá pod Galerii hlavního města Prahy. „Mám radost, že se nám i letos podařilo zapojit do programu Umění pro město a pokračujeme tak ve spolupráci dvou městských organizací na oživení veřejného prostoru uměleckými intervencemi. A mám radost z podoby vítězného díla, které skvělým způsobem reaguje na původní sochařskou výzdobu Holešovické tržnice a staví ji do světla současného světa, ve kterém nic není jisté. Moc se těším na reakce návštěvníků,“ uvedl programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.

Rozhledna v Litomyšli je z lodních kontejnerů.

Česko země rozhleden. V Litomyšli mají novou z lodních kontejnerů, místo hromosvodu je socha

Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.

Petra Nehasilová

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

