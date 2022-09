ZDR Investments přidává další fond. Po retailu se zaměří na průmyslové nemovitosti

Skupina ZDR Investments od září spouští nový fond, který nabídne investorům možnost podílet se na portfoliu nemovitostí určených k výrobě a skladování.

Reklama

„Chceme se soustředit na příměstské průmyslové objekty menší rozlohy, nikoliv rozsáhlé parky, které jsou k vidění v okolí dálnic, komentuje investiční strategii nového fondu Zdeněk Prázdný, partner skupiny ZDR Investments.

„Po objektech tohoto typu je v poslední době enormní zájem ze strany nájemců a neočekáváme, že by mělo dojít v nejbližší době k nějaké změně,“ dodal Radek Hladký, další z partnerů skupiny. Jde podle něj o důsledek covidové pandemie, která poukázala na zranitelnost globálních dodavatelských řetězců a stejně tak i války na Ukrajině, která přiměla řadu firem k odklonu výrobní a skladovací kapacity na západ.

ZDR Investments přikoupila čtyři retail parky za půl miliardy Zprávy z firem Skupina ZDR Investments koupila čtyři retailové parky v celkové hodnotě půl miliardy korun. Akvizicemi rozšířila své portfolio na 55 nemovitostí v celkové hodnotě 9,7 miliardy korun. vku Přečíst článek

Portfolio investic fondu budou partneři skupiny, mezi které patří i Roman Latuske, budovat s ohledem na tři klíčové faktory. Těmi jsou bonitní nájemci ze zavedených sektorů, dlouhodobé nájemní smlouvy a strategické umístění nemovitosti.

Z regionálního hlediska bude třetí fond skupiny ZDR Investments následovat strategii stávajících fondů a zpočátku svou pozornost zaměří na český a slovenský trh.

Reklama

„Očekáváme, že do roka bude mít fond ZDR Industrial aktiva ve vyšších stovkách milionů korun. Naším záměrem je zakoupit v příštích měsících nemovitosti z trhu, které již prošly naší prověrkou a jsou připravené k akvizici a následně doplnit o průmyslové objekty z našich stávajících fondů,“ dodal Latuske.

Nový nemovitostní fond s názvem ZDR Investments Industrial SICAV se pro první investory otevírá 15. září.

Rusňákova DRFG loni zdvojnásobila čistý zisk a vstoupila do Polska Zprávy z firem Investiční skupina DRFG brněnského miliardáře Davida Rusňáka loni podle předběžných hospodářských výsledků téměř zdvojnásobila čistý zisk, vydělala 101 milionů korun. Skupina uvedla, že hodlá dál posilovat v developmentu, a to v Česku i zahraničí. Aktuálně své sázky koncentruje do sektoru průmyslových a logistických staveb. ČTK, vku Přečíst článek

ZDR Investments je ryze česká skupina nemovitostních fondů. Investuje do retailových a průmyslových nemovitostí situovaných na uzemí České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Chorvatska. Portfolio skupiny obsahuje 57 nemovitostí s celkovou pronajímatelnou plochou 233 tisíc metrů čtverečních v hodnotě 10,3 miliardy korun.

Za rok 2021 dosáhla výkonnost prvního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments 8,38 procenta. Od uvedení fondu na trh v lednu 2018 dosáhl celkový výkon 42,93 procenta. Druhý z fondů ZDR Investments Public dosáhl za rok 2021 zhodnocení 6,69 procenta. Od uvedení na trh v listopadu 2019 dosáhl celkového zhodnocení ve výši 22,58 procenta.