Vyplatí nebo nevyplatí se nová linka metra? Magistrát to prověří ve studii za 30 milionů

Kudy přesně povede metro O? Kde budou umístěné stanice, aby nová trasa byla co nejefektivnější? Jaká technologie metra bude nejvhodnější? A jak se Óčko zapojí do existujících linek pod zemí i na povrchu? Na tyto otázky má odpovědět studie proveditelnosti, kterou zadal magistrát.

Reklama

Studie zároveň posoudí ekonomickou stránku výstavby a společenský přínos. Studie vyjde na asi 30 milionů korun, zakázku na její vytvoření vypíše město na podzim, hotova má být za asi 36 měsíců.

„Už teď zhruba víme, kolik cestujících by novou trasu metra využívalo, až dojde k výstavbě nových bytů v browfieldech. V následujících letech nejen v těchto nových lokalitách bude bydlení pro zhruba 270 tisíc lidí,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu.

REPORTÁŽ: Čtvrť Smíchov City za 20 miliard se klube. Lidé se nastěhují za pár měsíců Reality Nová čtvrť na Smíchově začíná mít reálné obrysy. První budovy by mohly sloužit nájemcům a nájemníkům už na přelomu roku. Ulice ponesou jména slavných Češek, jako jsou Madeleine Albrightová nebo Meda Mládková. Petra Jansová Přečíst článek

Náklady na okružní linku se nyní podle něj nedají odhadnout, bude záležet mimo jiné na použitých technologiích.

Nová linka O by měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Reklama

Nejdražší byty jsou na Vinohradech, nejlevnější na Zbraslavi. Podívejte se na cenovou mapu Reality Ve druhém čtvrtletí přibyly v Praze nové byty. Nyní jich je přes čtyři tisíce, zejména ve třetí, páté a deváté městské čtvrti. Nejdražší byty jsou na Praze 2, 7 a 6, nejlevnější naopak na jihozápadním okraji metropole, tedy v Lipencích, Lochkově a na Zbraslavi, ukazují data společnosti Skanska. Cena nových bytů ale v průměru za celou Prahu kvůli stále nedostatečné nabídce stoupla o téměř pětinu. nst Přečíst článek

„V některých úsecích by se pátá linka metra uživila i dnes bez budoucí zástavby. Rychlé spojení Smíchova, Pankráce a Žižkova hledá 150 tisíc lidí denně. Ze Smíchova a Dejvic by dnes jezdilo 100 tisíc cestujících. To jsou slušná čísla,“ dodal Scheinherr.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zahájil letos v druhé polovině dubna stavbu úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu ulici, na který naváže úsek na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun.

Prestižní adresa Wall Street 1 se mění na byty. Stojí o fous víc než v Praze Reality Ikonická budova na adrese Wall Street 1, New York se proměňuje v luxusní rezidenční dům. Nabídne výhledy na New York Stock Exchange, Sochu svobody, obří bazén, fitness a wellness i unikátní soukromý klub. Ceny bytů startují na 1,3 milionu dolarů. Stanislav Šulc Přečíst článek