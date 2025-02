Wodinský z Finepu: Kancelářský segment čeká oživení

„V rezidenčním developmentu nelze čekat nějaký velký třesk. V kancelářském developmentu očekáváme naopak oživení,“ vyhlíží klíčové události, které letos ovlivní realitní trh David J. Wodinský, marketingový ředitel Finepu, v anketě členů Realitního Clubu Newstreamu.

Rok 2025 se teprve rozbíhá, ale už dnes lze předvídat, že jednou z klíčových událostí bude proměna našeho vnímání budoucnosti - ve společnosti, v práci i v developmentu. Pevně věříme, že tomu tak bude ve prospěch zdravého rozumu. Technologický pokrok a rostoucí důraz na udržitelnost vytvářejí příležitost redefinovat způsob, jak žijeme, pracujeme a budujeme svět kolem nás.

Z lidského hlediska vidím klíčovou událost v posunu společenské energie směrem k většímu propojení a odpovědnosti. Po letech pandemie, ekonomických otřesů a environmentálních krizí začíná svět hledat nový balanc - rovnováhu mezi technologiemi a lidskostí, mezi efektivitou a empatií. Tento rok by mohl být zlomem, kdy digitální svět přestane být náhradou skutečného života a stane se nástrojem, jak naše skutečné životy obohatit. To má zásadní vliv i na naše kariéry. Pro ty, kdo dokáží pochopit hlubší význam této změny, se otevře prostor k vytvoření skutečné hodnoty - ať už v profesní dráze nebo ve vztazích.

V praktičtější rovině budou určitě klíčovou roli hrát věci jako je dopad hospodářské politiky nové americké vlády na Evropu, tedy i na nás, stejně jako společenský a ekonomický vývoj v sousedním Německu. Otázkou je, nakolik se skutečně projeví a bude realizovat změna v politice EU a její Komise. Na konci srpna 2024 její předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém prvním projevu po znovuzvolení v Praze poměrně překvapivě oznámila řadu zásadní změn ke směřování Evropy. Od snahy deregulovat, až například po uznání jádra za udržitelný zdroj energie. Pokud se tato slova přemění v realitu, nikoli krátkodobě, ale ve střednědobém horizontu to může znovu postrčit pomalu upadající Evropu kupředu. Sledovat musíme samozřejmě také dění na Ukrajině - pokud by došlo k ukončení války a větší množství Ukrajinců by se vrátilo zpět do vlasti, budeme se v ČR potýkat s nedostatkem pracovní síly, což může brzdit náš ekonomický rozvoj. A samozřejmě důležité budou také parlamentní volby, které mohou tím vším ještě zásadně zahýbat.

Rezidenční development revoluce nečeká

V rezidenčním developmentu asi nelze čekat nějaký velký třesk. Více bytů se stavět nebude, mimo jiné proto, že novela stavebního zákona nebyla žádná velká revoluce a digitalizace se také nekoná a ani v roce 2025 konat nebude. Důležité bude sledovat jak se bude vyvíjet diskuse o městském rozvoji a plánování - a to jak na legislativní úrovni, tak například také konkrétně u Metropolitního plánu Prahy. Velmi podstatné bude, jak se ČR postaví k implementaci některých konkrétních částí udržitelné politiky EU - například směrnice k PENB IV.

V kancelářském developmentu očekáváme naopak oživení - právě politika EU bude na nové i starší kancelářské budovy klást stále větší nároky, a s ohledem na to, že se v ČR v posledních letech kancelářský trh téměř zakonzervoval, bude postupně docházet k jeho oživení. A kdo je připraven, bude mít bezesporu výhodu.

Pokud to shrnu - v developmentu asi v tomto roce v Česku nelze čekat žádné velké a převratné změny. Žádný velkolepý moment, který změní pravidla hry. Budeme rádi za malé drobné změny, které, snad, budou mít tendenci věci drobně zlepšit, ale nebudou „gamechangerem“.

