Význam Prahy klesá, shodli se developeři

Vliv Prahy sahá po hranice středočeských měst, kolem ní je silná suburbanizace, proto se hlavní město stále více propojuje se středočeským krajem. „Města za hranicí středočeského kraje jsou většinou málo rozvinutá,“ uvedl sociální geograf Radim Perlín z Karlovy univerzity.

Podle Perlína se mění také poloha Prahy v celoevropském měřítku. Před třiceti lety tu byla spousta cizinců ze Západu, především studentů. Praha byla centrem středoevropského regionu, byl tu vliv Václava Havla. „O to jsme přišli a z hlediska Evropy se Praha stává, nechci říct městem na periférii, ale rozhodně není dominantním centrem,“ uvedl sociální geograf Radim Perlín.

V Česku chybí dopravní infrastruktura

Městu totiž chybí napojení na velké evropské infrastrukturní osy. Ty nyní vedou z Porúří do Berlína a Varšavy, další ze Štrasburku přes Vídeň na Balkán. Přes Česko nevedou velké dálnice spojující evropská města. „Varšava je panelákov, neměla žádný základ ani potenciál, s Prahou se to nedá srovnat, ale teď roste mnohem rychleji a Praha ztrácí i v míře inovačního potenciálu,“ dodal.

„Na rozdíl od nás si Varšava za peníze EU zvelebila zemi. Do roku 2030 v polském hlavním městě postaví 120 tisíc bytů, my v Praze 25 tisíc,“ tvrdí Marcela Fialková, ředitelka strategie UDI Group.

Problémem je podle ní složitá struktura řízení města. V hlavním městě je skoro 1200 volených zastupitelů, příliš mnoho městských částí s příliš velkými právy. „Od roku 1990 nejsme schopni postavit rychlodráhu do Kladna,“ říká Perlín.

David Wodinský z Finepu také vnímá zpomalování vývoje Prahy. „Budeme stavět v Kladně, nedivím se, že tam lidé odcházejí, protože tam umíme nabídnout buď větší bydlení za pražské ceny nebo levnější,“ říká Wodinský. Podle něj Praha ještě dalších 50 let nebude mít dostatek kapacit na to, aby ubytovala lidi, kteří budou přicházet do města za prací. Pokud se podle něj nezačne Česko chovat jako západní Evropa, nebudou tu vznikat soběstačná regionální centra s veškerou infrastrukturou, musí se stavět a posilovat doprava do Prahy.

„Praha má obrovskou kapacitu, která ještě není vyčerpaná. V projektech leží tisíce bytů, ale to je otázka rychlosti povolování,“ dodala Michaela Váňová, šéfka společnosti Central Group. Jak říká starosta Prahy 9, která je jednou z nejrychleji rostoucích městských částí, Tomáš Portlík: „Starosta by se měl snažit o svou oblast.“

Střední Čechy nabývají na významu

S tím, že bychom se měli v Praze snažit podpořit další, a hlavně rychlejší rozvoj infrastruktury souhlasí i Jakub Vais, šéf a spolumajitel developerské skupiny EBM. „Nejsme schopni všechny, co pracují v Praze, obsloužit byty, lidé na to v Praze nebudou mít, a nebude na to ani prostor. Pokud se bude stavět za 200 tisíc za metr čtvereční, pro střední třídu bude vlastnické bydlení zkrátka nedosažitelné. V Kladně budou ceny schůdnější, už proto má okolí Prahy velký potenciál,“ dodal Vais.

Milan Roček ze společnosti Flat Zone vidí problém v tom, že Praha neposlouchá sociology a demografy. „Řeší se vždy jen věci v nejaktuálnějším období, přitom koncepce stavebního vývoje by měla dávat smysl ne ve čtyřletých, ale v mnohem delších intervalech. Koncepty musí být nadpolitické,“ uvedl Roček.

Sociální geograf Radim Perlín uvedl, že v Praze je k trvalému pobytu přihlášeno 1,3 milionu lidí. Těch, kteří tu žijí je ale ve skutečnosti o 300 tisíc víc. Zároveň v diskusi otevřel téma stárnutí populace. „Aktuálně 20 procent lidí je nad 60 let a toto číslo samozřejmě poroste. Což je výzva pro developery, nebudete stavět jen pro rodiny, ale i to pro tuto skupinu lidí,“ říká.

Odborníci se rovněž shodují na tom, že Praha i střední Čechy potřebují významně posílit dopravní infrastrukturu. „Praha je ostrov, nemá napojení dálniční síť, letiště nestíhá kapacitou, nestačí ani vodovodní kapacity, zoufale čekáme na vládu, která to změní,“ říká investiční manažer společnosti Natland Tomáš Balvín. V Holandsku podle něj žijí lidé všude možně, ale je tam velmi silná dopravní síť. Právě jako by to mělo být i v Česku.

Problematická je i městská hromadná doprava. „Pořád směřujeme lidi do centra, nemáme dopravní okruh, který by přinesl developerské příležitosti. Nechybí jen městský okruh, který obstará individuální automobilvou dopravu, ale posílení MHD v okrajových lokalitách, což by významně pomohlo centru města, kdy přes něj často musí cestovat lidé z vedlejších čtvrtí,“ dodala Jana Vlková, šéfka Colliers.

Developeři se shodují, že města v prstenci kolem Prahy nabývají na síle. I tam však chybí moderní výstavba. „Máme bytový projekt v Kralupech a šedesát procent kupců jsou místní lidé, čekali jsme, že se tam budou spíš stěhovat lidé z Prahy,“ dodal Wodinský. Je to podle něj stabilizační moment pro suburbanizaci.

Podobnou zkušenost, tedy poptávku po moderní bytové výstavbě, potvrzují i zkušenosti společnosti EBM. „Dokonce až 90 procent kupců pochází z Kladna, i když jsme mysleli, že to bude obráceně. Kladno je město se vším všudy, přitom lidé tam neměli možnost pořídit si kvalitní bydlení,“ dodal Vais.

