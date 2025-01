Umím si představit, že fotbalový stadion Sparty můžou nahradit byty, říká šéf realitní divize Křetínského EPH Petr Palička

Jakou strategii Petr Palička coby šéf realitní odnože koncernu EPH miliardáře Daniela Křetínského nastavuje? Které projekty se budou posouvat a které naopak prodávat? Jak to bude s fotbalovým stadionem Sparty na Letné nebo Palácem Bellevue na nábřeží? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club.

„Hodně úspěšných podnikatelů, kteří vybudovali silná impéria, v určité fázi vývoje se nakonec developmentu začnou věnovat. Je fajn, když po vás jako po úspěšném podnikateli zbude něco hmatatelného, jako je dům,“ říká Petr Palička. Realitní sekce Křetínského koncernu EP Real Estate zatím sice ještě moc nestavěla. I tak už patří k silným hráčům pražského developmentu. „Pan Křetínský chce developerskou sekci posílit,“ dodává Palička.

Velké plány mají například v Bubnech Zátorech, kde by kromě rekonstrukce památkově chráněné budovy někdejší elektrárny mohli postavit až 250 až 300 tisíc metrů čtverečních hrubých podlahových ploch, ať už rezidenčních nebo komerčních. Výši investice konkrétně do toho projektu odhaduje Palička na šest až sedm miliard.

Jako výzvu a zároveň velmi zajímavý projekt vnímá Palička i rekonstrukci Paláce Bellevue, který miliardář Daniel Křetínský do svého portfolia přidal v březnu 2023. Už teď se zpracovává projekt na přeměnu a ujal se ho architekt Marek Tichý, který se podepsal například pod novou podobu funkcionalistické památky Elektrické podniky v Holešovicích. Tichého ateliér TaK Architects rovněž navrhoval rekonstrukci známého brutalistního hotelu InterContinental.

Jedním z úkolů, který by Palička mohl řešit je i nový fotbalový stadion na Strahově. „Osobně bych byl rád, kdybychom do toho úkolu byli v EP Real Estate zapojeni víc,“ dodává v nejnovějším díle podcastu Realitní Club.

Pokud by k realizaci stadionu na Strahově došlo, mohl by prostor na Letné být využit třeba pro výstavbu bytů. Tak o tom uvažuje i nový metropolitní plán. „Mohlo by to být velmi pěkné bydlení s výhledem na Pražský hrad,“ uzavírá Palička.

Poslechněte si nejnovější díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byl šéf EP Real Estate Petr Palička. Podcast se spouští v úvodu tohoto článku, najdete ho ale také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

