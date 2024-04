Stavebnictví se znovu nadechlo, nepatrně vzrostla průmyslová výroba

Po čtyřech měsících poklesu se stavební výroba v Česku v únoru zvýšila meziročně o 3,6 procenta, což byl nejrychlejší růst od května 2022. Vzhůru stavebnictví táhly inženýrské stavby, pozemní stavitelství meziročně kleslo, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s lednem byla stavební produkce vyšší o 4,8 procenta.

Pozemní stavitelství se v únoru meziročně snížilo o 1,5 procenta, naopak inženýrské stavitelství vzrostlo o 19,4 procenta. „Stavební produkce v únoru meziročně i meziměsíčně vzrostla. Tahounem byly inženýrské stavby, jejichž růstu prospěla také nízká základna a příznivé počasí,” uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Stavební povolení v únoru dostaly projekty v orientační hodnotě 35 miliard korun, což bylo meziročně o 15,9 procenta méně. „Za únorovým poklesem orientační hodnoty stály opravy dopravní infrastruktury a nová výstavba bytových budov, kde nebyla povolena žádná stavba nad miliardu korun,” řekla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Únorový pokles pozemního stavitelství dokládá vývoj ve výstavbě bytů. Především v bytových domech začala výstavba 1861 bytů, což bylo proti loňskému únoru o 47,2 procenta méně. Stavebníci dokončili 3331 bytů, což znamenalo meziroční růst o 24,3 procenta ve všech kategoriích s výjimkou rodinných domů.

Průmysl se vzpamatovává

Průmyslová produkce se po třech měsících poklesu v únoru meziročně zvýšila o 0,7 procenta. Důvodem růstu byla hlavně výroba automobilů, vyplývá z údajů ČSÚ. Meziměsíčně byla průmyslová výroba vyšší o 1,9 procenta.

Produkce motorových vozidel ve srovnání s loňským únorem vzrostla o 9,2 procenta. „Tento výsledek byl částečně ovlivněn nižší srovnávací základnou z loňského února,” podotkl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Meziroční růst výroby podpořil i potravinářský nebo chemický průmysl.

Hodnota nových zakázek průmyslových firem se zvýšila o 8,8 procenta. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se proti loňskému únoru snížil o 2,1 procenta.

