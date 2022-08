V pražských Radlicích vznikne za 1,5 miliardy bydlení odkazující na legendární železniční trať

Do pěti let by mělo v pražských Radlicích vyrůst 170 nových bytů. Stavět se pod taktovkou společnosti Crestyl začne na přelomu roku. Celkově se investice vyšplhají až 1,5 miliardy korun, uvedla firma.

Reklama

„Nový projekt dobře doplňuje naší současnou vlajkovou loď na opačné straně centra hlavního města, vinohradský Hagibor. Lokalitu Prahy 5 navíc dobře známe a jsme rádi, že zde můžeme představit náš další projekt,“ říká Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl.

Projekt v Radlicích má podle něj řadu výhod: snadnou dostupnost metrem a blízkost centra metropole s nedotčenou přírodou nadosah.

Památkáři dali stopku návrhu vnitrobloku paláce Savarin. Investor žádá o přezkum Enjoy Část projektu na přeměnu barokního paláce Savarin v centru Prahy dostal stopku ministerských památkářů. Konkrétně jde o návrh vnitrobloku architekta Jakuba Ciglera. „Ministerstvo kultury má k projektu několik výhrad, které ale již byly do projektu zahrnuté. Proto jsme již požádali ministra kultury, aby rozhodnutí svého ministerstva přezkoumal. Na jeho výrok nyní čekáme,“ uvedl pro Newstream mluvčí společnosti Crestyl Ondřej Micka. Petra Jansová Přečíst článek

Semerínka, která se nachází nachází v pěší vzdálenosti od stanic metra Jinonice i Radlická, nabídne 170 bytů všech velikostí, většinu z nich s lodžiemi nebo předzahrádkami.

Projekt Semerínka vznikl na základech staršího projektu, který developerská a investiční společnost Crestyl koupila na přelomu roku od developera Red Group s již vydaným územním rozhodnutím.

Reklama

Miliardář Pražák koupil projekt Oaks Prague, luxusní vesničky založené ruskými oligarchy Reality Investiční společnost Kaprain miliardáře Karla Pražáka získala většinový podíl v developerském projektu Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy. Podíl získala od dosud jediného akcionáře, advokáta a investora Bohumila Koutníka, napsal server Hospodářských novin HN.cz. Cena transakce zůstala neveřejná. ČTK Přečíst článek

Kromě Semerínky – název odkazuje na železniční legendu Pražský Semmering, jak je nazývána trať mezi Smíchovem a Jinonicemi – zahájil Crestyl na jaře výstavbu Na Hagiboru u stanice metra Želivského. Dokončení čtyř budov, dvou administrativních a dvou rezidenčních, je plánováno na rok 2024.

Realitní trh čeká ochlazení. Ale pět investičních jistot zůstane, míní experti Reality I když bude na realitním trhu hůř a ceny nemovitostí začnou klesat, investoři či majitelé nájemních činžovních domů či pozemků na krajích velkých měst se nemusí o zhodnocení obávat. Podle odborníků na realitní trh z poradenské sítě RSM, která působí ve 123 státech světa, existuje pět typů komerčních nemovitostí, na kterých budou investoři vydělávat i nadále. Které to jsou? tmv Přečíst článek