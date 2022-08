REPORTÁŽ: Čtvrť Smíchov City za 20 miliard se klube. Lidé se nastěhují za pár měsíců

Nová čtvrť na Smíchově začíná mít reálné obrysy. První budovy by mohly sloužit nájemcům a nájemníkům už na přelomu roku. Ulice ponesou jména slavných Češek, jako jsou Madeleine Albrightová nebo Meda Mládková.

Reklama

Sekyra Group od roku 2020 mění bývalé drážní pozemky na Smíchově v novou pražskou čtvrť. Celkové náklady na výstavbu byly vyčísleny na 20 miliard korun. Po dokončení celého projektu zde vznikne téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch. Počítá se i se vznikem více než dvou hektarů zelených ploch.

V nové čtvrti bude podle odhadů pracovat a bydlet přes 12 tisíc lidí. První z nich by se do nových domů měli nastěhovat již na přelomu letošního a příštího roku.

„Na podobě nové čtvrti se podílí více než třicet tuzemských i zahraničních architektů, a jde tak o reprezentativní přehlídku současné architektury. Od počátku jsme kladli primární důraz na veřejný prostor, neboť je tím nejcennějším, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout,“ přiblížil celý záměr Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Group a Sekyra Foundation.

Spolu se zástupci městské části a Knihovny Václava Havla poté představil návrh na pojmenování šesti ulic, dvou parků a školy.

Reklama

„V projektu Smíchov City chceme připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě. Měl by to být apel na genderovou vyváženost a v jistém smyslu i náprava historické křivdy, když si uvědomíme, že v Praze se jmenuje méně než pět procent ulic po ženách. V celém svém kontextu půjde především o poctu hrdinným postojům a osudům 20. století,“ dodal Sekyra.

Například kilometrový městský bulvár ponese jméno Madeleine Albrightové, významné americké političky českého původu, která se narodila na Smíchově. A bude do něj ústit ulice její přítelkyně a sousedky z washingtonského Georgetownu, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové.

V pražských Radlicích vznikne za 1,5 miliardy bydlení odkazující na legendární železniční trať Reality Do pěti let by mělo v pražských Radlicích vyrůst 170 nových bytů. Stavět se pod taktovkou společnosti Crestyl začne na přelomu roku. Celkově se investice vyšplhají až 1,5 miliardy korun, uvedla firma. pej, ČTK Přečíst článek