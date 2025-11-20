Na jihu Čech se srazily dva vlaky, zraněných jsou desítky
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Provoz na trati se zastavil. Asi čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Českobudějovická nemocnice přijala pět těžce zraněných, uvedla mluvčí nemocnice Iva Nováková. Podle ní jde o konečný počet těžce zraněných z této havárie.
Provoz se podle webu Českých drah zastavil kolem 06:20. Zasahují složky integrovaného záchranného systému, uvedl dopravce, který také zajišťuje náhradní autobusovou dopravu.
K nehodě vyrazilo sedm posádek záchranářů a také jejich vrtulník. „Podle prvních informací jsou n a místě dva těžce zranění a přibližně 40 lehce zraněných. Informace budeme upřesňovat, jakmile to situace dovolí,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková.
Příčina srážky zatím není známá. Cestující ze souprav evakuují složky integrovaného záchranného systému. Srazil se rychlík na trase České Budějovice - Plzeň a osobní vlak regionální dopravy.
Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, informovala agentura AP s tím, že Trump ustoupil politickému tlaku v této kauze. Návrh zákona v úterý jednoznačně schválily Sněmovna reprezentantů a Senát.
